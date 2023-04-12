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Новини За кордоном
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Китай (1924) Литва (1544) Ландсбергіс Габріелюс (149)

Тоталітарний Китай не принесе мир Європі, не можна повторювати помилку з Путіним, - МЗС Литви

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

китай,сі,цзіньпін

Китай та його правитель Сі Цзіньпін не принесуть мир Європі, а тому необхідно відмовитись від ідеї загравання з диктатурами.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

За словами міністра, багато років західні країни вважали, що економічна співпраця може переконати диктаторів підтримувати порядок у світі, але натомість вони порушували всі правила, а Китай робить ставку на те, що Європа повторить цю помилку.

"Ми купували енергію, передавали технології, інвестували в тоталітарні режими. Ми дозволили їм зростати. Наша заплутаність зробила нас стратегічно сліпими. Ми ігнорували погрози не лише країнам, що межують із Росією, а й самому західному суспільству. Армії були занедбані, кордони залишилися незахищеними, наша здатність дати відсіч загарбникам зменшилася", — заявив дипломат.

Очільник МЗС Литви зазначив, що Захід не хотів бачити загрози агресії РФ в Україні, а тепер обирає не бачити загрози агресії Китаю.

"Ми знаходимося на межі повторення тієї ж помилки. Наша стратегія з Путіним явно провалилася. Тепер, замість збільшення витрат на оборону та виробництва чи зміцнення наших трансатлантичних зв'язків, ми просимо ще одного тоталітариста допомогти нам "забезпечити мир" у Європі?" - написав міністр.

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Ландсбергіс вважає, що Європа здатна захистити себе без допомоги Китаю і має демонструвати силу, що разом зі США та Україною забезпечить безпеку на континенті.

"Такий же сильний сигнал має бути відправлений на Тайвань. Ми повинні заявити, що острів та його люблячі демократію люди є частиною заснованого на правилах порядку і що ми боротимемося проти будь-яких спроб змінити статус-кво силою, тому що ми хочемо і можемо чинити правильно", — наголосив він.

Міністр заявив, що немає заміни трансатлантичній єдності, тому союзники мають захищати її, а не демонтувати.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+14
А що скаже діджей Агрохімія?🤔
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12.04.2023 21:27
+12
Тем не менее маленькая Литва послала Китай и у того горит жопа уже третий год. Они хотят наказать Литву, так как те являются примером того что Китай можно называть говном. Собственно через этот этап проходили все великие империи, но для Китая это в новинку.
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12.04.2023 22:00
+10
Агрохімія банан не може толком почистити с тих пір як зліз з пальми.
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12.04.2023 21:32
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А що скаже діджей Агрохімія?🤔
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12.04.2023 21:27 Відповісти
Агрохімія банан не може толком почистити с тих пір як зліз з пальми.
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12.04.2023 21:32 Відповісти
А вони дуетом з безмізкою заспівають оду компартії Китаю і речитативом прославлять "великого брата", але вкладати гроші в економіку та оборону України не стануть, бо не хочуть, не вміють, не знають як те робити і, взагалі, "не на часі"

(безмізка взята для дуету через потребу гендерної рівності і повної відсутності "сірої речовини" в міжвуховому просторі її макітри)
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12.04.2023 21:34 Відповісти
Дожились , что благодаря 73% 🦠🐑🐏, хвостатой бибизян хламидия , купивший 3года назад украинский паспорт ,мечтал загнать Украину в холуи желтомордых коммуняк
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12.04.2023 22:50 Відповісти
"слуги *****", однако ...
Эти "авгиевы конюшни" ещё долго придётся вычищать.
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12.04.2023 23:13 Відповісти
Арахамия это просто мерзость. Хуже него может быть только Безумная ,Падлоляк и Арыстовыя с Ярмаком
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26.05.2023 08:57 Відповісти
"мудрий литовський хлоп",говорить мудрі думки
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12.04.2023 21:30 Відповісти
Китайцы имеют такую древнюю культуру, а купились на коммунистических шариковых.
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12.04.2023 21:32 Відповісти
Потому и купились, что тогда с древности не вылезли. Сейчас уже нужно исправлять ошибки папередников кровью современников
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12.04.2023 21:43 Відповісти
Как бы им СССР помогло установить коммунизм. Они создали Китайскую ДНР, а потом завоевали Китай.
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12.04.2023 21:51 Відповісти
Собственно коммунисты провернули тот же сценарий с Украиной. Сходство один в один в конце 10ых годов. Так что такова была тактика. Создать типа коммунистическую власть, скинуть официальную и все.
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12.04.2023 21:52 Відповісти
Мао Цзедун это что-то среднее между Пушилиным и Гиркиным. Вот умирает Сталин, а такая петрушка получает безграничную власть и правит в течении тридцати лет.
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12.04.2023 21:56 Відповісти
А ось американці, наприклад, не мають "такої древньої культури", і не купилися)
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12.04.2023 22:36 Відповісти
Американцы ценят/ценили индивидуальную свободу. Оттого их пугали идеи коллективизма. Так что дело не в коммунизме и не зависти к богачам.
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12.04.2023 23:38 Відповісти
США заснована європейцями. А Європа свій кривавий та повчальний шлях проходила 1500 років. І були в неї і королі, і феодали, і диктатори, і соціалісти-комуняки. Просто Європа переросла все це. І методом еволюції прийшла до демократичного устрію - найвищой форми організації суспільства. А дехто (Китай та Росія) так і залишився в феодализмі (Україна не виняток, але в нас дивним чіном поєднується і феодалізм (олігархи та влада на місцях) і вільний характер народу)
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13.04.2023 02:14 Відповісти
Їх політична "древняя культура" майже завжди опиралася на диктатуру особистості імператора та його роду.
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12.04.2023 23:10 Відповісти
Во всем мире были империи. Но факт в том что китайцы не были чистым листом. Людьми без цивилизации как наши неграмотные бесправные крестьяне.
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12.04.2023 23:39 Відповісти
Миру просто повезло , что Китаем почти тысячу лет управляли дураки и идиоты. А если бы были правители как Ден Сяо Пин. Тогда остального мира просто не существовало.
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26.05.2023 09:00 Відповісти
Раньше все решала война. А Китай был слабее и индусов, и кочевников. Оттого они не могли расширяться никак.
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26.05.2023 09:12 Відповісти
Каждый раз когда Китай лез на Запад он получал по жопе. С древних времен.
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26.05.2023 09:16 Відповісти
Тем не менее маленькая Литва послала Китай и у того горит жопа уже третий год. Они хотят наказать Литву, так как те являются примером того что Китай можно называть говном. Собственно через этот этап проходили все великие империи, но для Китая это в новинку.
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12.04.2023 22:00 Відповісти
Никто не даст Китаю творить что им вздумается. Также как не давали СССР. Китай как будто забыл, что весь мир десятилетиями жил в ожидании третьей мировой.
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12.04.2023 22:12 Відповісти
Выпей успокоительное а то что-то тебя штырит Michael.
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12.04.2023 22:14 Відповісти
А я по твоему за Марс или Меркурий. Не истери что должно случится того не избежать. А США и Европа единственные союзники чтобы остановить ********* ху.ла с его ******** манией вяличия.
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12.04.2023 22:25 Відповісти
в стойло козломордое...лучше сдохнуть но забрать в пекло побольше кацапья,такого как ті например,ну или ті просто вата что еще хуже.
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12.04.2023 22:24 Відповісти
Тот не кто накрутит Европу с Штатами и китай станет не чем
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12.04.2023 22:06 Відповісти
Колись розсиплеться міф про "вєдущую_страну_міра-Кітай". Колос на глиняних ногах. Чекати залишилося недовго. Ви ще станете свідком як ця червону мерзот буде дискваліфіковано.
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12.04.2023 22:12 Відповісти
а ти дебіл путінський. Брись, тупорилий
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12.04.2023 22:12 Відповісти
смерть херня главное побольше кацапья на тот свет переправить,хороший кацап мертвый,могу только мучительной смерти личинкам кацапским пожелать и родителям их. жалости к этим тварям не должно быть априори,я кстати на 3 мировую надеюсь,кацапстану тогда точно *****,может и нам попадет какая тяо,но тяо это куйня,пускай нас и 15 млн останеться но без русни лет на 100 так точно,поколения украинцев смогут жить спокойно не ожидая нападения чухонцев с болот,ех мечты.
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12.04.2023 22:40 Відповісти
Здрисні заідси, лайно кацапське.
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12.04.2023 23:17 Відповісти
Стоит западным инвесторам плюнуть на дешевизну их рабсилы,
вывести из китая свои производства и эта "ведущая страна" снова станет тем,
чем по сути и является: помойкой ...
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12.04.2023 23:22 Відповісти
Слава Богу, є ще мудрі люди у Європі
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12.04.2023 22:11 Відповісти
****** комуністи завжди будуть ******** комуністами, як ти їх не фарбуй.
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12.04.2023 22:13 Відповісти
Вредний Котик

@VrednijHikki

·

10 ч

Нічого собі,міністр закордонних справ Тайваню попереджає про ймовірне китайське вторгнення, замість того,щоб обіцяти шашлички і море своїм громадянам. Де таке бачено!?
Ото одразу видно,що не виростуть вони собі найвеличніші і найвпливовіші залізні яйця.
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12.04.2023 22:21 Відповісти
Там шляпа с Тайванем.
США выводит производство к себе, Китай наложил санкции, в частности на кварцевый песок и энергоресурсы.
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12.04.2023 22:31 Відповісти
Тогда зачем европейские лидеры таскаются к председателю Сипыне. Кстати Урсулу там очередной раз унизили, так, что она удетела из Китая досрочно обычным рейсом.
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12.04.2023 22:40 Відповісти
не перестаюзахоплюватися прибалтами - жодного страху перед комуняцьким бовваном... і як жее гидко згадувати ницу хламідію та скумбрію з їхніми вихваляннями китайських комуняк...
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12.04.2023 23:14 Відповісти
Тому що прибалти не бюргери, вони ще 100 років тому воювали з царською росією. Вони краще помруть в боротьбі, ніж дадуть себе захопити
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13.04.2023 02:20 Відповісти
 
 