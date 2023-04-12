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Новини За кордоном
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Угорщина (1336) посол (1006) США (14502)

Ми занепокоєні, що угорські лідери прагнуть тісніших зв’язків із Росією, - посол США в Будапешті, - Прессман

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

венгрия

Сполучені Штати занепокоєні прагненням влади Угорщини до тісніших відносин із Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив посол США в Угорщині Девід Прессман, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telex.

За пів години до пресконференції посла Міністерство фінансів США оголосило про введення санкцій проти десятка осіб і компаній, пов'язаних із Росією, серед яких - Міжнародний інвестиційний банк - кредитна установа, яка базується в Будапешті та має майже 50% російської власності й позбавлена нагляду з боку угорської влади.

"Ми занепокоєні тим, що угорські лідери прагнуть ще тісніших зв'язків із Росією, попри її жорстоку агресію. Тісна економічна співпраця з Росією підживлює російську військову машину і загрожує безпеці трансатлантичного альянсу", - заявив він.

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Прессман підкреслив, що присутність будь-якої платформи під керівництвом Кремля в Європі становить потенційну загрозу як для Європейського Союзу, так і для його західних союзників. Посол також заявив, що банк є інструментом Москви для посилення свого впливу в Угорщині та регіоні.

Водночас він додав, що США неодноразово висловлювали свою стурбованість щодо шпигунського банку угорському уряду. Однак угорський уряд відмовився визнати це.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+11
минус из НАТО их ... а потом и ЕС .. будут сидеть в центре Европы, обложенные пошлинами и без дотаций от ЕС .... и сосать сушку
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12.04.2023 21:44
+11
Время выражать обеспокоенность давно уже прошло, сегодня должно быть время решительных

действий!
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12.04.2023 21:48
+9
перекрийте мадярам бабло і їх зразу попустить .
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12.04.2023 21:42
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Ну нічьо, на цьому тижні американці санкції підвезуть фашисту орбану і його виродкам. Тоді побачимо, як будапештські повії заспівають.
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12.04.2023 21:41 Відповісти
повії тих повій точно не будуть в захваті
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12.04.2023 21:48 Відповісти
Навіть ситий вовк буде глядати у ліс. У ситуації з орбаном вже ніц не виправити.
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12.04.2023 23:31 Відповісти
перекрийте мадярам бабло і їх зразу попустить .
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12.04.2023 21:42 Відповісти
Слишком долго терпят этих недоавстровенгерских имПерцев, согласен
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12.04.2023 22:34 Відповісти
минус из НАТО их ... а потом и ЕС .. будут сидеть в центре Европы, обложенные пошлинами и без дотаций от ЕС .... и сосать сушку
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12.04.2023 21:44 Відповісти
Циганська тупа наволоч хоче Закарпаття. І це тягнеться вже десятиліття.
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12.04.2023 21:46 Відповісти
Мадьяры бестолочи и конченные шовинисты! Факт! Но почему вы их называете цыганами? Я заметил, что сию этническую принадлежность вы атрибутируюте и румынам, молдованам, болгарам etc.

Это по-вашему должно звучать оскорбительно?
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12.04.2023 22:21 Відповісти
И да, ни венгры, ни румыны с болгарами не принадлежат этой этнической группе
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12.04.2023 22:23 Відповісти
и трансильванию ****** хотят ,пора их на историческую родину за уралье отправить ублюдки !
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12.04.2023 23:41 Відповісти
Виперти їх з ЕС, та НАТО і забити на них.
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12.04.2023 21:47 Відповісти
Время выражать обеспокоенность давно уже прошло, сегодня должно быть время решительных

действий!
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12.04.2023 21:48 Відповісти
Повторюсь по-поваду вашего мандража

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12.04.2023 21:48 Відповісти
Перданув би напослідок з палючими швабриками,аби обоїх нах...
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12.04.2023 22:10 Відповісти
Только прозвучит заявление Евросоюза о том, что венгрию пора выкинуть из Евросоюза и хочется посмотреть как долго ******* кацапов продержатся у власти.
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12.04.2023 21:49 Відповісти
"закарпатську волость хотят"
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12.04.2023 21:50 Відповісти
****** те же кацапы и ментальность у них родственная ...
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12.04.2023 22:02 Відповісти
тех смешных мадяров львовская тро за неделю укатает)будет будапештская область
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12.04.2023 22:06 Відповісти
Ці американці як діти малі-угорським лідерам дуже добре платять, і маєтки вони купують не в Угорщені, бо вони її давно вже продали, як Януковошь з компанією продав Україну. Угорців чекають російськи катівні, якщо Україна не вистоїть
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12.04.2023 21:53 Відповісти
Невже дійшло? Ну що, ще одну стурбованість? Угорщина достойний член НАТО? Пора вже ставити мадярів у колінно-локтіву позу, чи пождати поки вони остаточно інтегруються з руснею?
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12.04.2023 22:43 Відповісти
Угорщина - це проросійський троянський кінь у складі NATO, який не приносить жодної користі, а постійно чинить тільки одні гальма для розширення альянсу. І чим швидше керівництво NATO це зрозуміє, - тим буде краще.
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12.04.2023 23:46 Відповісти
Сутенер угро-фінів підняв голос на посла після того, як х.... на інавгурації попер на американського посла. - А чо, ми тоже в тельняшках.
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13.04.2023 02:14 Відповісти
Давно нужно понять , что есть венгерская народная республика в составе московии. Пусть будет побратимом Мордовии и деньги получает не от ЕС , а от Мордовии. Нужно выгнать эту заразу из всех европейских организаций.
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13.04.2023 07:23 Відповісти
Давно треба цих євроциган позбавити усіх дотацій з Євробюджету, позбавити (хоча б на рік) права голосу в євроінституціях та НАТО права голоса і відбудеть велике диво, мад'яри знову стануть демократами і європатріотами.
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13.04.2023 07:46 Відповісти
 
 