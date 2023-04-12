Ми занепокоєні, що угорські лідери прагнуть тісніших зв’язків із Росією, - посол США в Будапешті, - Прессман

Сполучені Штати занепокоєні прагненням влади Угорщини до тісніших відносин із Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив посол США в Угорщині Девід Прессман, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telex.

За пів години до пресконференції посла Міністерство фінансів США оголосило про введення санкцій проти десятка осіб і компаній, пов'язаних із Росією, серед яких - Міжнародний інвестиційний банк - кредитна установа, яка базується в Будапешті та має майже 50% російської власності й позбавлена нагляду з боку угорської влади.

"Ми занепокоєні тим, що угорські лідери прагнуть ще тісніших зв'язків із Росією, попри її жорстоку агресію. Тісна економічна співпраця з Росією підживлює російську військову машину і загрожує безпеці трансатлантичного альянсу", - заявив він.

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Прессман підкреслив, що присутність будь-якої платформи під керівництвом Кремля в Європі становить потенційну загрозу як для Європейського Союзу, так і для його західних союзників. Посол також заявив, що банк є інструментом Москви для посилення свого впливу в Угорщині та регіоні.

Водночас він додав, що США неодноразово висловлювали свою стурбованість щодо шпигунського банку угорському уряду. Однак угорський уряд відмовився визнати це.

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