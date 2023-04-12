Росія чинить звірства, небачені в Європі з часів Другої світової війни, - Кулеба
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після розповсюдження в мережі відео зі стратою українського військовополоненого порівняв звірства росіян зі злочинами нацистів і закликав до більш швидкого постачання озброєння.
"Нині Росія чинить звірства, небачені в Європі з часів Другої світової війни", - сказав Кулеба в коментарі німецькому виданню BILD, передає Цензор.НЕТ.
Міністр зазначив, що жахливе відео, на якому росіяни обезголовлюють українського військовополоненого, "викликає найогидніші спогади з найтемніших часів нашого спільного минулого".
Водночас очільник МЗС закликав "привести шок від цих звірств у дію".
Він закликав до швидшого постачання зброї та боєприпасів, посилення санкцій проти Росії та створення Спеціального міжнародного трибуналу, здатного притягнути президента РФ Володимира Путіна та інше вище політичне і військове керівництво Росії до відповідальності за розв'язання і ведення війни проти України.
Будь ласка, зачекайте...
недострана сегодня, войдёт в мировую историю, как самое гнусное и варварское преступления
против человечества!
Садизм окупантів.
Реакція світу на злочин рф
https://youtu.be/W05Z3jXXWvA
Але Гонгадзе вбила фсбешна агентура в Україні, яка також ліквідувала і генерала Кравченко який багато знав.А ниточки ведуть до тодішнього голови СБУ Деркача,доречі його сина Андрія розшукує американське правосуддя де його звинувачують у роботі на російську розвідку, а ВРУ позбавила його мандата народного депутата-13січня2023року після позбавлення його громадянства (10січня2023 року Зеленським)
До речі нічого вам не нагадує з сьогодення?Єрмак-Баканов-Зеленський.....
Колись відкриється істина печальна.
Кулєба, а те, що московити робили те саме в Ічкерії - це до Другої світової було чи "ета дроугоє"?
Мене вже дістало невігластво цієї влади! Найвеличніше ніщо "боневтекло" казало, що у США немає кордонів з московитами, яйцекрад з МО казав про терміни розмінування, посилаючись на ситуацію в колишній Югославії, при цьому ніц не згадавши, що до цих пір на території України знаходять міни та снаряди Другої світової, тепер оце щось белькоче про звірства рашистів, порівнюючи з нацистами у Другу світову, забуваючи, що вже після того були дві Чеченських, Грузинська та Сирійська "спецоперації" де московити творили таке, що навіть нацистський "доктор Смерть" посивів би!
Очередной слив казни пленного кацапами, расчитан не на УКраинцев и ЗСУ. Их не запугать. На *** они вертели всех кацапов.
Этот слив предназначен для кацапни. Для дебилов бухих в тылу на диване, хоть какая то типа победа.
Для тех кто воюет определение, что они замазаны все и ЗСУ их в плен брать не будет. Страшилка.
«... Ну да юрий евич - он был… Ну, выполнял задачу - такой «Доктор Менгеле», э-э, своеобразный.
Он держал в сознании, не давал умереть.
Вот я /был/ под пытками…
Попал в плен в четырнадцатом году. Нужно было оставаться на окупированной территории, руководить подпольем, партизанами, которые были созданы… подполье было создано…
Я был советником губернатора в четырнадцатом году донецкого…
А-а, создавали подполье надо было оставаться руководить.
И-и, сдали местные эсбэушники и менты донецкие Тоесть МВД, СБУ донецкие полностью перешло… Ну практически полностью перешло на сторону россиян.
Но так как они были у меня в управлении в своё время, под прямым управлением некоторые позиции, - они меня знали и естественно сдали грушникам, российским грушникам.
Ну, попал в плен. А пытки… - попал на «Изоляцию».
Вот на «Изоляции» это та тюрьма, которая ну пыточная была у них в Донецке. Я, наверное, один из первых посетителей, так сказать.
А, пытали… Ну жёстко пытали, конечно, начиная от иголок под ногти и заканчивая просто разрезанием по живому всего и вся. Так нарезали до того, что э-э поперерезали вены, истек кровью, умер… Реально умер.
А после того как умер, вот этот вот евич достал… привел… вернули с того света для того чтобы дальше допытывать. И дальше держал меня в сознании всё все время пыток. Участвовал в пытках, конечно… Вкачивал… Что только не вкачивали - и сыворотки правды, наркотики, что угодно для того чтобы разговорить и, там, заставить оговорить - это у них задача такая - заставить себя оговорить. На камеры записывали…
Ну, а потом получилось так, что вот именно юрий евич как раз участвовал в этом. Тоесть у него задача была - держать в сознании, постоянно держать в сознании, э-э определять болевую чувствительность, болевой порог.
Дальше, приняли решение, уже когда бородай приехал именно из-за меня, тоесть принимать решение по мне: что делать - в москву или оставлять дальше и как-то дожимать, то приказал…Ну увидел, посмотрел, что везти в москву не было чего, это слишком порубленный был…
Приказал расстрелять, если Тарута не даст миллион долларов за меня.
Ну, повезли на расстрел…
Отбили, - безлера группа «севера»…
Забрал меня из-под расстрела, забрали в Горловку на обмен.
Уже по бездлеру там был обмен один на 15. Тоесть, под обмен просто отбили и к себе забрали.
А вот евич после этого и бородай проводил крайний допрос. Последний допрос проводил бородай. И вот он приказал расстрелять.
бородай - это «премьер-министр днр», российский, сейчас по-моему, он член госдумы. Ну то есть депутат госдумы. Вот до таких высот они там доходят. И вот тогда в четырнадцатом году «премьер-министром днр» был россиянин, который сейчас, этот самый, в правительстве россиян…
...
Это движение вот такое-то, это непонятно что, это орда какая-то…
Ну, а евич, после того как… ну меня конечно они порезали-порубали. А вот дальше, он дальше там остался, тоесть в «Изоляции». Он там был один из таких основных докторов - «Доктор Менгеле». Тоесть, там его, ну, мало кто может его помнить. Дело о том, что всех, кого он держал в сознании, потом расстреляли … Это вот только со мной так получилось, что нужен был безлеру на обмен, потому отбили. Тем более у безлера с бородаем не очень хорошие отношения были. Тоесть, они там делили некоторые вещи. Потому выполнили такую задачу Тоесть, в этом смысле чуть спасло.
А вот евич после этого написал книгу, и про «Изоляцию» в том числе, про свое видение… Ну, это - садюги в чистом виде. садюги…
Вот если кто-то хочет - наберите в Гугле «юрий евич», «полковник Свитан» - будет там ссылка на его книгу. И там несколько абзацев он конкретно расписывает: как «повязали полковника Свитана»… как пытали… как проверял зрачки - они уже не шевелились - ну умер, тоесть это тут зрачки не шевелятся от света только тогда. И он все эти пытки описывает…
Тоесть, они вообще, они даже ещё и больные на голову…
Тоесть, тут даже не надо уже допрашивать - он уже всё описал - и свою участие…»
«Пане, Роман, я от тільки уточню: я от так розумію, що от це все триває, по суті зараз, і ті всі відео, які з'являються - з розстрілом уже беззбройного нашого Героя, який каже «Слава Україні!» і його розстрілюють. З обезголовлюванням… Тобто, вся ця машина терору - вона й далі так працює…».
Роман Світан:
«Она работает с четырнадцатого года. Меня также само садили перед камерами когда пытали, когда, это, воткнули нож в ногу и заставляли говорить там ну некоторые, э, некоторые вещи. Да.
Тоесть, это у них она запустилась сразу с четырнадцатого года, это все 10 лет.
Это всё было на Донбассе… просто за счёт «минска-1» и «минска-2» - это всё скрывалось. Вот они это все заныкивали…
А те уголовные дела, даже которые по мне тогда с четырнадцатого года, они уже похоронены, специально похоронены, для того чтобы не показывать это.
Вот тут всё что мы сейчас видим в этой войне, вот, вернее, в этом этапе войны, оно всё длится четырнадцатого года на Донбассе.
Кто отдавал команду похоронить эти дела, эти видео - это все, и не вывалить это всё в информационное поле? Но это вопросы к … будет уже потом… я думаю после… после войны будем задавать эти вопросы «Что это было?»…
Ну вот всё что мы видим сейчас - это всё началось и продолжается десятый год.
Там, на Донбассе, если потом будем вскрывать шурфы, вскрывать могилы братские - там… там, там десяток, наверное, если не сотен… не сотня Буч с четырнадцатого года…
Почему туда россияне боятся нас пускать? Потому что, если мы туда зайдём, всё это вскроем, то-ооо… Ну не будет россии… и очень быстро россии не будет нигде, просто…
Вот там реально где-то сотня Буч, как минимум, начиная от «Изоляции» и заканчивая… а-а, это такого же типа пыточными.
Тоесть… А сейчас вот эти евичи - они начинают… они понимают, что впереди - развал россии… Они понимають, что сейчас уже, если уже и путину выдали э-э на арест, то их точно соберут всех под… это дело времени… под одну гребёнку, и сидеть им, если выживут конечно, э, сидеть им пожизненно - это 100, 100%.
Всем - и евичам, и бородаям, и тем же гиркиным. Тоесть, вся эта орава… она в конце-концов закончит очень плохо - либо пожизненное, либо просто в процессе вылавливания они будут уничтожены. И они это прекрасно понимают.
Потому и сбиваются в кучки вот такие, как гиркин "патриотов", и начинают толкать идеи о последнем бое. Ну, то есть, «патриоты», «россия», э, «за россию в последний бой», «Мы-мы в рай, а они все сдохнут». Ну это путина выражение.
Вот они сейчас начинают сбиваться, раскачивать ситуацию такую в эту сторону, и, естественно, подпадают под определённое, уже уголовное, производство в самой россии.
Тоесть, сейчас россияне не понимают, что теперь с этим делать.
Тоесть, призывы к агрессии, а там у них до сих пор работает некоторые моменты, или наоборот, Хмм... чмырение российской армии - что, кстати, будут евичу и предъявлять сейчас.
Его действительно взяли за то, что он чморил российскую армию, потому что она воевать не хочет за Донбасс.
Ну, тоесть его за это взяли, сейчас будут привлекать к уголовной ответственности…
Потому. это такое движение. довольно-таки интересное, - патриотическое…
Может быть с одной стороны положительная. Почему? Потому что оно будет разрывать россию… и россию сейчас будут разрывать вот такие движения, какие-то другие, а может быть старые поднимутся, там, навальные всякие, э, или э ещё как какие-то. Ну, очень много российских этих движений - тот же пригожин будет свою лямку тянуть… Тоесть, они будут её разрывать, растаскивать…
Потому для нас это - хороший такой знак, он такой положительный…
То, что евич, бородай и все остальные своё получат, здесь мы не сомневаемся…
А вот этот механизм, который счас запущен на разрыв россии, он принесёт хорошие плоды.»