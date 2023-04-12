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Росія чинить звірства, небачені в Європі з часів Другої світової війни, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дмитро,кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після розповсюдження в мережі відео зі стратою українського військовополоненого порівняв звірства росіян зі злочинами нацистів і закликав до більш швидкого постачання озброєння.

"Нині Росія чинить звірства, небачені в Європі з часів Другої світової війни", - сказав Кулеба в коментарі німецькому виданню BILD, передає Цензор.НЕТ.

Міністр зазначив, що жахливе відео, на якому росіяни обезголовлюють українського військовополоненого, "викликає найогидніші спогади з найтемніших часів нашого спільного минулого".

Водночас очільник МЗС закликав "привести шок від цих звірств у дію".

Він закликав до швидшого постачання зброї та боєприпасів, посилення санкцій проти Росії та створення Спеціального міжнародного трибуналу, здатного притягнути президента РФ Володимира Путіна та інше вище політичне і військове керівництво Росії до відповідальності за розв'язання і ведення війни проти України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба про обезголовлення українського полоненого окупантами: Гірша за "ІДІЛ" Росія головує в РБ ООН. Абсурд

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+11
Кулеба, як там пасліха в Болгарії, фотозвіти роботи пересилає?
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12.04.2023 21:56
+6
Мы не знаем, что ещё может произойти завтра, но всё то, что творит в Украине путлеровская

недострана сегодня, войдёт в мировую историю, как самое гнусное и варварское преступления

против человечества!
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12.04.2023 21:55
+5
не бачили? а як тоді справа Гонгадзе при кучмі? не такаж відттята голова? і де тепер мерзота кучма? на Сицилії з баблом очукує кари Бога?
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12.04.2023 22:08
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Мы не знаем, что ещё может произойти завтра, но всё то, что творит в Украине путлеровская

недострана сегодня, войдёт в мировую историю, как самое гнусное и варварское преступления

против человечества!
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12.04.2023 21:55 Відповісти
Кулеба, як там пасліха в Болгарії, фотозвіти роботи пересилає?
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12.04.2023 21:56 Відповісти
Присилає фотозвіти в порножурналах!
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12.04.2023 22:37 Відповісти
Не з часів, а за часів ІІ Світової.
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12.04.2023 22:01 Відповісти
А після 2 Світової звірств не було?
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12.04.2023 22:21 Відповісти
В Європі? Наскільки масових, знакових і показових не пам'ятаю. Якщо знаєте - нагадайте.
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13.04.2023 01:34 Відповісти
Сребреніца.
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13.04.2023 09:09 Відповісти
Корчинський: катування та вбивство військвослужбовця ЗСУ!

Садизм окупантів.

Реакція світу на злочин рф

https://youtu.be/W05Z3jXXWvA

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12.04.2023 22:05 Відповісти
не бачили? а як тоді справа Гонгадзе при кучмі? не такаж відттята голова? і де тепер мерзота кучма? на Сицилії з баблом очукує кари Бога?
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12.04.2023 22:08 Відповісти
Тут писали що Чучмо був найкращим президентом.
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12.04.2023 22:23 Відповісти
Він був поганцем який передав рф ракетоносці та ракети до них.
Але Гонгадзе вбила фсбешна агентура в Україні, яка також ліквідувала і генерала Кравченко який багато знав.А ниточки ведуть до тодішнього голови СБУ Деркача,доречі його сина Андрія розшукує американське правосуддя де його звинувачують у роботі на російську розвідку, а ВРУ позбавила його мандата народного депутата-13січня2023року після позбавлення його громадянства (10січня2023 року Зеленським)
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12.04.2023 22:32 Відповісти
При Чучмі були відключення електрики і ми годинами сиділи в темряві. Всі ходили з ліхтариками як і зараз, хоча війни не було. Він хрещений батько української мафії яка прихватизувала заводи і обібрала мудрий нарід який його обрав аж 2 рази.
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12.04.2023 22:43 Відповісти
відключення електрики то фігня якщо порівняти з тим що росіяни провели вдалу спецоперацію і посадили в керувати його адміністрацією самого Медведчука який готував деякі документи ,які з часом допомогли рф швидко захопити Крим(2014)
До речі нічого вам не нагадує з сьогодення?Єрмак-Баканов-Зеленський.....
Колись відкриється істина печальна.
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12.04.2023 23:02 Відповісти
PS.документи які розробляв кум ***** і які далі були ратифіковані стосувалися спільного користування керченською протокою,азовського моря як внутрішнього на яке не поширюється морське право та збільшення чисельності військових чфрф яке базувалося у Севастополі і 2014 року рф це використала коли розпочала перекидання додаткових сил до Криму для блокування та анексії півострова.
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12.04.2023 23:55 Відповісти
"...звірства, небачені в Європі з часів Другої світової війни" Джерело: https://censor.net/ua/n3411774

Кулєба, а те, що московити робили те саме в Ічкерії - це до Другої світової було чи "ета дроугоє"?

Мене вже дістало невігластво цієї влади! Найвеличніше ніщо "боневтекло" казало, що у США немає кордонів з московитами, яйцекрад з МО казав про терміни розмінування, посилаючись на ситуацію в колишній Югославії, при цьому ніц не згадавши, що до цих пір на території України знаходять міни та снаряди Другої світової, тепер оце щось белькоче про звірства рашистів, порівнюючи з нацистами у Другу світову, забуваючи, що вже після того були дві Чеченських, Грузинська та Сирійська "спецоперації" де московити творили таке, що навіть нацистський "доктор Смерть" посивів би!
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12.04.2023 22:29 Відповісти
НЕ будьте идиотами.
Очередной слив казни пленного кацапами, расчитан не на УКраинцев и ЗСУ. Их не запугать. На *** они вертели всех кацапов.
Этот слив предназначен для кацапни. Для дебилов бухих в тылу на диване, хоть какая то типа победа.
Для тех кто воюет определение, что они замазаны все и ЗСУ их в плен брать не будет. Страшилка.
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12.04.2023 22:44 Відповісти
Не пам'ятаю свідчень, що німці у другу світову відрізали голови. Чеченці різали горла російським солдатам під час чеченської війни. Але рашисти перевершили усіх.
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12.04.2023 22:56 Відповісти
до речі в другу світову кацапи так само чинили звірства
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12.04.2023 23:06 Відповісти
яка "росія чинить злочини"?! кулебо, холуїна ти дєрьмаковська, "не росія, а та старана". ти що, дурню, геть забув?!
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12.04.2023 23:08 Відповісти
После ВМВ всякое дерьмо было.
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12.04.2023 23:31 Відповісти
Роман Світан:
«... Ну да юрий евич - он был… Ну, выполнял задачу - такой «Доктор Менгеле», э-э, своеобразный.
Он держал в сознании, не давал умереть.
Вот я /был/ под пытками…
Попал в плен в четырнадцатом году. Нужно было оставаться на окупированной территории, руководить подпольем, партизанами, которые были созданы… подполье было создано…
Я был советником губернатора в четырнадцатом году донецкого…
А-а, создавали подполье надо было оставаться руководить.
И-и, сдали местные эсбэушники и менты донецкие Тоесть МВД, СБУ донецкие полностью перешло… Ну практически полностью перешло на сторону россиян.
Но так как они были у меня в управлении в своё время, под прямым управлением некоторые позиции, - они меня знали и естественно сдали грушникам, российским грушникам.
Ну, попал в плен. А пытки… - попал на «Изоляцию».
Вот на «Изоляции» это та тюрьма, которая ну пыточная была у них в Донецке. Я, наверное, один из первых посетителей, так сказать.
А, пытали… Ну жёстко пытали, конечно, начиная от иголок под ногти и заканчивая просто разрезанием по живому всего и вся. Так нарезали до того, что э-э поперерезали вены, истек кровью, умер… Реально умер.
А после того как умер, вот этот вот евич достал… привел… вернули с того света для того чтобы дальше допытывать. И дальше держал меня в сознании всё все время пыток. Участвовал в пытках, конечно… Вкачивал… Что только не вкачивали - и сыворотки правды, наркотики, что угодно для того чтобы разговорить и, там, заставить оговорить - это у них задача такая - заставить себя оговорить. На камеры записывали…
Ну, а потом получилось так, что вот именно юрий евич как раз участвовал в этом. Тоесть у него задача была - держать в сознании, постоянно держать в сознании, э-э определять болевую чувствительность, болевой порог.
Дальше, приняли решение, уже когда бородай приехал именно из-за меня, тоесть принимать решение по мне: что делать - в москву или оставлять дальше и как-то дожимать, то приказал…Ну увидел, посмотрел, что везти в москву не было чего, это слишком порубленный был…
Приказал расстрелять, если Тарута не даст миллион долларов за меня.
Ну, повезли на расстрел…
Отбили, - безлера группа «севера»…
Забрал меня из-под расстрела, забрали в Горловку на обмен.
Уже по бездлеру там был обмен один на 15. Тоесть, под обмен просто отбили и к себе забрали.
А вот евич после этого и бородай проводил крайний допрос. Последний допрос проводил бородай. И вот он приказал расстрелять.
бородай - это «премьер-министр днр», российский, сейчас по-моему, он член госдумы. Ну то есть депутат госдумы. Вот до таких высот они там доходят. И вот тогда в четырнадцатом году «премьер-министром днр» был россиянин, который сейчас, этот самый, в правительстве россиян…
...
Это движение вот такое-то, это непонятно что, это орда какая-то…
Ну, а евич, после того как… ну меня конечно они порезали-порубали. А вот дальше, он дальше там остался, тоесть в «Изоляции». Он там был один из таких основных докторов - «Доктор Менгеле». Тоесть, там его, ну, мало кто может его помнить. Дело о том, что всех, кого он держал в сознании, потом расстреляли … Это вот только со мной так получилось, что нужен был безлеру на обмен, потому отбили. Тем более у безлера с бородаем не очень хорошие отношения были. Тоесть, они там делили некоторые вещи. Потому выполнили такую задачу Тоесть, в этом смысле чуть спасло.
А вот евич после этого написал книгу, и про «Изоляцию» в том числе, про свое видение… Ну, это - садюги в чистом виде. садюги…
Вот если кто-то хочет - наберите в Гугле «юрий евич», «полковник Свитан» - будет там ссылка на его книгу. И там несколько абзацев он конкретно расписывает: как «повязали полковника Свитана»… как пытали… как проверял зрачки - они уже не шевелились - ну умер, тоесть это тут зрачки не шевелятся от света только тогда. И он все эти пытки описывает…
Тоесть, они вообще, они даже ещё и больные на голову…
Тоесть, тут даже не надо уже допрашивать - он уже всё описал - и свою участие…»
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13.04.2023 00:52 Відповісти
Ведучий:
«Пане, Роман, я от тільки уточню: я от так розумію, що от це все триває, по суті зараз, і ті всі відео, які з'являються - з розстрілом уже беззбройного нашого Героя, який каже «Слава Україні!» і його розстрілюють. З обезголовлюванням… Тобто, вся ця машина терору - вона й далі так працює…».

Роман Світан:
 «Она работает с четырнадцатого года. Меня также само садили перед камерами когда пытали, когда, это, воткнули нож в ногу и заставляли говорить там ну некоторые, э, некоторые вещи. Да.
Тоесть, это у них она запустилась сразу с четырнадцатого года, это все 10 лет.
Это всё было на Донбассе… просто за счёт «минска-1» и «минска-2» - это всё скрывалось. Вот они это все заныкивали…
А те уголовные дела, даже которые по мне тогда с четырнадцатого года, они уже похоронены, специально похоронены, для того чтобы не показывать это.
Вот тут всё что мы сейчас видим в этой войне, вот, вернее, в этом этапе войны, оно всё длится четырнадцатого года на Донбассе.
Кто отдавал команду похоронить эти дела, эти видео - это все, и не вывалить это всё в информационное поле? Но это вопросы к … будет уже потом… я думаю после… после войны будем задавать эти вопросы «Что это было?»…
Ну вот всё что мы видим сейчас - это всё началось и продолжается десятый год.
Там, на Донбассе, если потом будем вскрывать шурфы, вскрывать могилы братские - там… там, там десяток, наверное, если не сотен… не сотня Буч с четырнадцатого года…
Почему туда россияне боятся нас пускать? Потому что, если мы туда зайдём, всё это вскроем, то-ооо… Ну не будет россии… и очень быстро россии не будет нигде, просто…
Вот там реально где-то сотня Буч, как минимум, начиная от «Изоляции» и заканчивая… а-а, это такого же типа пыточными.
Тоесть… А сейчас вот эти евичи - они начинают… они понимают, что впереди - развал россии… Они понимають, что сейчас уже, если уже и путину выдали э-э на арест, то их точно соберут всех под… это дело времени… под одну гребёнку, и сидеть им, если выживут конечно, э, сидеть им пожизненно - это 100, 100%.
Всем - и евичам, и бородаям, и тем же гиркиным. Тоесть, вся эта орава… она в конце-концов закончит очень плохо - либо пожизненное, либо просто в процессе вылавливания они будут уничтожены. И они это прекрасно понимают.
Потому и сбиваются в кучки вот такие, как гиркин "патриотов", и начинают толкать идеи о последнем бое. Ну, то есть, «патриоты», «россия», э, «за россию в последний бой», «Мы-мы в рай, а они все сдохнут». Ну это путина выражение.
Вот они сейчас начинают сбиваться, раскачивать ситуацию такую в эту сторону, и, естественно, подпадают под определённое, уже уголовное, производство в самой россии.
Тоесть, сейчас россияне не понимают, что теперь с этим делать.
Тоесть, призывы к агрессии, а там у них до сих пор работает некоторые моменты, или наоборот, Хмм... чмырение российской армии - что, кстати, будут евичу и предъявлять сейчас.
Его действительно взяли за то, что он чморил российскую армию, потому что она воевать не хочет за Донбасс.
Ну, тоесть его за это взяли, сейчас будут привлекать к уголовной ответственности…
Потому. это такое движение. довольно-таки интересное, - патриотическое…
Может быть с одной стороны положительная. Почему? Потому что оно будет разрывать россию… и россию сейчас будут разрывать вот такие движения, какие-то другие, а может быть старые поднимутся, там, навальные всякие, э, или э ещё как какие-то. Ну, очень много российских этих движений - тот же пригожин будет свою лямку тянуть… Тоесть, они будут её разрывать, растаскивать…
Потому для нас это - хороший такой знак, он такой положительный…
То, что евич, бородай и все остальные своё получат, здесь мы не сомневаемся…
А вот этот механизм, который счас запущен на разрыв россии, он принесёт хорошие плоды.»
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13.04.2023 02:01 Відповісти
 
 