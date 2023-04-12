Протягом 12 квітня росіяни обстріляли 7 громад Сумщини - зафіксовано 75 "прильотів", - ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Протягом дня росіяни здійснили 7 обстрілів прикордонних громад – Білопільської, Новослобідської, Середино-Будської, Миропільської, Есманської.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Сумська ОВА.
У повідомленні зазначається: "Зафіксовано 75 прильотів з мінометів, артилерії та РСЗВ. На жаль, є руйнування.
Есманська громада: внаслідок обстрілу з артилерії (2 прильоти), пошкоджено АЗС.
Миропільська громада: в результаті артобстрілу громади (10 прильотів) пошкоджено 2 приватних домогосподарства.
За повідомленнями військових, наразі формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено.
Підрозділи Сил оборони продовжують виконувати завдання на визначених рубежах оборони вздовж державного кордону".
Будь ласка, зачекайте...