Протягом 12 квітня росіяни обстріляли 7 громад Сумщини - зафіксовано 75 "прильотів", - ОВА

Протягом дня росіяни здійснили 7 обстрілів прикордонних громад – Білопільської, Новослобідської, Середино-Будської, Миропільської, Есманської.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Сумська ОВА.

У повідомленні зазначається: "Зафіксовано 75 прильотів з мінометів, артилерії та РСЗВ. На жаль, є руйнування.

Есманська громада: внаслідок обстрілу з артилерії (2 прильоти), пошкоджено АЗС.

Миропільська громада: в результаті артобстрілу громади (10 прильотів) пошкоджено 2 приватних домогосподарства.

За повідомленнями військових, наразі формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено.

Підрозділи Сил оборони продовжують виконувати завдання на визначених рубежах оборони вздовж державного кордону".

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