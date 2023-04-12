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НАБУ повторно просить Антикорупційний суд продовжити терміни досудового розслідування у справі Коболєва

Новини Цензор.НЕТ Події

суд,коболєв

Детективи Національного антикорупційного бюро не можуть оскаржити відмову суду про продовження слідства щодо ексглави НАК "Нафтогазу" Андрія Коболєва, тому вони зробили другий раз те саме подання.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку юридичної компанії "Міллер", яка представляє інтереси Коболєва.

"Рішення, яке сьогодні ухвалив ВАКС, не підлягає оскарженню в апеляції. Далі у НАБУ є три законні сценарії дій:

▪️ завершити слідство до 19 квітня 2023 року та направити справу до суду з тією кількістю доказів, яка є станом на зараз;

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВАКС визнав необґрунтованою підозру Коболєву у справі про преміювання

▪️ зупинити строки досудового розслідування на час очікування реакції на запит про міжнародної правової допомоги;

▪️ закрити кримінальне провадження.

Але НАБУ вирішило діяти всупереч вимогам закону. Детективи не можуть оскаржити рішення про відмову, тому вирішили звернутись до ВАКС повторно - з таким самим клопотанням про продовження строків розслідування. О 19:00 нам вручили відповідне клопотання разом із клопотанням про продовження обов’язків Андрія Коболєва в рамках запобіжного заходу.

Ми невідкладно поінформуємо ВАКС про таке зловживання правами з боку НАБУ", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 19 січня повідомили про підозру колишньому голові правління НАК "Нафтогаз України" Адрію Коболєву. Слідство вважає, що він у травні 2018 року видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 млн грн (еквівалент $10 млн). Максимально дозволена законодавством сума виплат - 37,4 млн грн. Після звільнення з посади Коболєв отримав в банку під гарантії "Нафтогазу" ще $12 мільйонів.

Також читайте: Справа про премії: Суд відмовився арештувати ексголову "Нафтогазу" Коболєва на вимогу прокуратури

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+12
Премію Коболєву затвердила Наглядова рада, у складі якої були в тому числі і іноземні фахівці. Так чому б не винести підозру і Наглядовій раді? А тому, що це - абсурд! А ось Коболєва, як громадянина Украхни можна кошмарити.
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12.04.2023 23:14
+7
Вітренка ніхто не чіпа...бо Коболєв з Порохом взули кацабів на 3 лярди...і ще 4 планувалося...але прийшов Зе і цей чувак та довели Нафтогаз до ручки...то кого тра судить насправді..?!
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12.04.2023 23:00
+5
НАБУ точно хтось покусав. *********** і шкодять країні.
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12.04.2023 22:38
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Так ви дурні вже зовсім люди? ви пам'ятаєте як цього Коболєва призначили?
Як відіб'є у москалів кошти, то йому буде премія!!!
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12.04.2023 22:31 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=E4dhiIi7-YE


Я цього Коболєва призначили тут помню, а як казали: як відіб'є у москалів кошти, то йому буде премія, не помню".
Всіх лікувати касторкою від амнезії
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12.04.2023 23:24 Відповісти
іди з цією совковщиною в анали...
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12.04.2023 23:43 Відповісти
поц, за "човником", кроком руш
Запишись на курси "що таке сатира", дуболом
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12.04.2023 23:50 Відповісти
Взагалі то питання в іншому. Навіщо продовжувати строки цього слідства. Справ елементарна і складається з одного питання законно чи незаконно призначена премія і ці так звані слідаки не можуть її «розплутати» у встановлені законом строки. То що вже говорити про складні справи. Супер «професіонали» пінкертони. Строки слідства пропущені зарплата слідчими отримується і не виникає питання за яку таку працю вони її отримують
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13.04.2023 10:48 Відповісти
🥴😂
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12.04.2023 22:36 Відповісти
НАБУ точно хтось покусав. *********** і шкодять країні.
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12.04.2023 22:38 Відповісти
Просто Й ДОСІ усі органи державної служби працюють на показник, а не на якість!...
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12.04.2023 22:41 Відповісти
В цьому випадку то є так...нажаль...
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12.04.2023 23:04 Відповісти
як дістали вже.....
президент, оп, вр, кабмін, набу, хуібу, дбр, акс, сап, прокуратура, сбу, менти і ще ***** купа відомств та комісій...
на них виділяють сотні мільярдів,
а вони роблять звіти за повернення державі пару лямів за рік
то накуй вони потрібні????
чесне слово, по понятіям, без них, порядру булоб більше
по понятіям, за свої слова чи дії треба відповіси
а тут, зе мовчить, всі перерахованя щось киздять а про чорне зерно кажуть коли його вже вивезли
про коболя, коли вже отримав та перевів
про гуманітарку коли вже продали, і то не кажуть а мовчать
про 7 держзрад за які казала мадам з сша, мовчать
НАКУЙ ви потрібні УКРАЇНІ!!!!!!!
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12.04.2023 22:43 Відповісти
Те, що керівники можуть призначати собі премії є повним ідиотизмом, але дурнувате законодавство на жаль дозволяє це робити.
Слідчі органи мають оперативно розслідувати справи, а не затягувати їх безкінечними продовженнями!
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12.04.2023 22:45 Відповісти
Коболєв виписав премії не з бюджету а з того бабла що збив з кацабів ...і з того ж бабла "будували" дороги...а не Армію...
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12.04.2023 23:03 Відповісти
Премію Коболєву затвердила Наглядова рада, у складі якої були в тому числі і іноземні фахівці. Так чому б не винести підозру і Наглядовій раді? А тому, що це - абсурд! А ось Коболєва, як громадянина Украхни можна кошмарити.
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12.04.2023 23:14 Відповісти
"кровосiсi"(с)
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12.04.2023 22:59 Відповісти
Вітренка ніхто не чіпа...бо Коболєв з Порохом взули кацабів на 3 лярди...і ще 4 планувалося...але прийшов Зе і цей чувак та довели Нафтогаз до ручки...то кого тра судить насправді..?!
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12.04.2023 23:00 Відповісти
тс-с-с...неначасі... ********************************
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12.04.2023 23:48 Відповісти
те НАБУ і вдесяте подадуть на Коболєва аби тільки Бєню та свиту Вошьдя не помічати та випадково не зачепити, бо у Найвеличнівшивого станеться істерика..
наштампували антикорупціонерних контор, а толку - нуль, за зелених корупція розквітла усіма фарбами веселки
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13.04.2023 06:43 Відповісти
 
 