НАБУ повторно просить Антикорупційний суд продовжити терміни досудового розслідування у справі Коболєва
Новини Цензор.НЕТ Події
Детективи Національного антикорупційного бюро не можуть оскаржити відмову суду про продовження слідства щодо ексглави НАК "Нафтогазу" Андрія Коболєва, тому вони зробили другий раз те саме подання.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку юридичної компанії "Міллер", яка представляє інтереси Коболєва.
"Рішення, яке сьогодні ухвалив ВАКС, не підлягає оскарженню в апеляції. Далі у НАБУ є три законні сценарії дій:
▪️ завершити слідство до 19 квітня 2023 року та направити справу до суду з тією кількістю доказів, яка є станом на зараз;
▪️ зупинити строки досудового розслідування на час очікування реакції на запит про міжнародної правової допомоги;
▪️ закрити кримінальне провадження.
Але НАБУ вирішило діяти всупереч вимогам закону. Детективи не можуть оскаржити рішення про відмову, тому вирішили звернутись до ВАКС повторно - з таким самим клопотанням про продовження строків розслідування. О 19:00 нам вручили відповідне клопотання разом із клопотанням про продовження обов’язків Андрія Коболєва в рамках запобіжного заходу.
Ми невідкладно поінформуємо ВАКС про таке зловживання правами з боку НАБУ", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 19 січня повідомили про підозру колишньому голові правління НАК "Нафтогаз України" Адрію Коболєву. Слідство вважає, що він у травні 2018 року видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 млн грн (еквівалент $10 млн). Максимально дозволена законодавством сума виплат - 37,4 млн грн. Після звільнення з посади Коболєв отримав в банку під гарантії "Нафтогазу" ще $12 мільйонів.
Будь ласка, зачекайте...
Як відіб'є у москалів кошти, то йому буде премія!!!
Я цього Коболєва призначили тут помню, а як казали: як відіб'є у москалів кошти, то йому буде премія, не помню".
Всіх лікувати касторкою від амнезії
Запишись на курси "що таке сатира", дуболом
президент, оп, вр, кабмін, набу, хуібу, дбр, акс, сап, прокуратура, сбу, менти і ще ***** купа відомств та комісій...
на них виділяють сотні мільярдів,
а вони роблять звіти за повернення державі пару лямів за рік
то накуй вони потрібні????
чесне слово, по понятіям, без них, порядру булоб більше
по понятіям, за свої слова чи дії треба відповіси
а тут, зе мовчить, всі перерахованя щось киздять а про чорне зерно кажуть коли його вже вивезли
про коболя, коли вже отримав та перевів
про гуманітарку коли вже продали, і то не кажуть а мовчать
про 7 держзрад за які казала мадам з сша, мовчать
НАКУЙ ви потрібні УКРАЇНІ!!!!!!!
Слідчі органи мають оперативно розслідувати справи, а не затягувати їх безкінечними продовженнями!
наштампували антикорупціонерних контор, а толку - нуль, за зелених корупція розквітла усіма фарбами веселки