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Витік документів Пентагону: У Латвії заперечили участь своїх військових у бойових діях в Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

військові,латвія

Латвія відправила військовослужбовців до України для виконання певних допоміжних функцій, включаючи охорону посольства Латвії в Україні та охорону вантажів, проте вони не беруть участь у бойових діях.

Про це повідомили у Міноборони Латвії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

Міноборони принципово не коментувало інформацію про витік документів американських установ, яка публічно прозвучала, оскільки "очевидно, що мета цієї дії - дискредитація збройних сил України та їх планованого контрнаступу".

Інших коментарів щодо цього міністерство не дає, у тому числі не уточнює, у чому полягають згадані допоміжні функції і чи пов'язані вони з передачею Латвією Україні військової техніки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Витік документів Пентагону: У Білому домі зазначили, що військові США перебувають у Києві, а не на фронті

Нагадаємо, військові документи, в яких детально описані секретні плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим наступом на Росію, були опубліковані в телеграмі та твіттері на початку квітня.

Пізніше у соціальних мережах з’явилася нова порція секретних документів, які, ймовірно, деталізують секрети американської національної безпеки щодо України, Близького Сходу і Китаю.

Міністерство юстиції США розпочало розслідування витоку величезної кількості документів американської розвідки.

За даними Reuters, "злита" у мережу засекречена інформація про плани США та НАТО щодо підсилення ЗСУ перед контрнаступом може бути підробкою. Своєю чергою, як пише Politico, витік секретних документів призвів до кризи відносин між США і союзниками.

Також читайте: Витік секретних документів з США є сумішшю правдивої та неправдивої інформації, - Резніков

Через витік секретних документів Пентагону Україна вже змінила деякі свої військові плани.

У Міноборони Великої Британії наголосили, що оприлюднені документи містять суттєві неточності, тому "читачі мають бути обережними і не приймати за чисту монету твердження, які потенційно можуть поширювати дезінформацію".

Автор: Анна Судак
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12.04.2023 22:43 Відповісти
Дякую латвійцям, але дуже дивні відмазки. Тобто правду ніколи, а в вічі савсєм нікагда.
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12.04.2023 22:50 Відповісти
Nu nas tam ņetu ....i tam tože nas nima ....vot zub daju 🤣🤣🤣
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12.04.2023 23:11 Відповісти
Франция, Испания, Италия дают шенген русским. Приедут Башировы с петровым, нах их вообще пускают. Чтобы разрешить русскому вьезд, надо анализировать все его страницы в контакте в 22 году, все движения по банку и.т.д.
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12.04.2023 23:33 Відповісти
 
 