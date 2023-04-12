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Рада ухвалить "зважене рішення" щодо заборони церков, керованих із Росії, - Стефанчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

стефанчук,брінк

Верховна Рада розгляне й ухвалить зважене рішення щодо пропозицій Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій (ВРЦіРО), що стосуються, зокрема, ухвалення законопроєкту 8371 про заборону в Україні церков, керованих із Росії,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив спікер українського парламенту Руслан Стефанчук.

"Учора (11 квітня - ред) у мене відбулася відверта розмова з членами Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій... За підсумками зустрічі з членами ВРЦіРО сьогодні я отримав лист, де значиться, що церкви та релігійні організації підтримують розгляд в українському парламенті та прийняття за основу зазначеного документа... Зі свого боку я, як голова Верховної Ради України, зазначу, що всі ці та інші надані нам з боку ВРЦіРО пропозиції ми розглянемо й ухвалимо зважене рішення", - написав він.

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Стефанчук уточнив, що на цій зустрічі проговорив із представниками ВРЦіРО низку законодавчих ініціатив, а особливу увагу сторони приділили проєкту закону №8371, який не допускатиме діяльність будь-яких релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу релігійних організацій, керівний центр яких розташований поза межами України, у державі, яка здійснює військову агресію проти України.

За словами спікера, ВРЦіРО - проти російської церкви в Україні і всі члени ради усвідомлюють, що Росія не має права впливати на українські релігійні організації.

Спікер Верховної Ради також додав, що представники ВРЦіРО одностайно визнають невідворотність юридичної відповідальності будь-якої особи за порушення законодавства України, "незалежно від того, в рясі людина чи ні".

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+25
Всі зважені рішення мають мати в кінці речення НА № УЙ. Вся московсьа церква має йти виключно туди. Не зробимо зараз будемо мати наслідки. Рубіть той ліс вже.
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12.04.2023 22:47
+13
«Моя країна тяжко та здавна хвора. По всьому її тілу ... розповзлись метастази гидкої ракової пухлини - московського патріархату. Ракові клітини у чорних рясах розсікають вулицями у чорних мерседесах, відпускають гріхи братовбивства блатарям із золотимі фіксами у роті, а за це самі наче фіксами сяють золотом аляпуватих хрестів та швейцарських годинників. Вони не платять податків моїй країні, збираючи з неї шалену данину, принесену забобонними малоросами, і відправляючи її до казни государєвой у бєлокамєнную столицю. Їхній бізнес, крім торгівлі облудою та шаманського камлання - завозити без мита "благодійні" товари від алкоголю до автівок на сотні мільйонів баксів, і торгувати ними так само прибутково, як вони торгують іменем Христовим... Вони публічно клянуть геїв та розпалюють вогонь ксенофобії, тим часом влаштовують таємні оргії з семінаристами ... Вони взагалі рідко бувають щирими, це б поламало весь їхній бізнес... Але інколи вони все ж відверті - відверті у своїй лютій, патологічній ненависті до всього українського. Ненависті до нас»

(Є.Дикий).
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12.04.2023 23:19
+9
зважене і поділене
це принцип роботи вр і всіх зелених
народ просить заборонити, вигнати мп а вони пишуть про з"яок церков з росією
це означає, що не прийшов і вигнав попа який прославляє руське військо, ***** і кирила
а як що слідство докаже що піп керується з раші а суд винесе рішення, лиш тоді попа притягнуть
але він подасть апеляцію і далі служитиме, а там буде видно
про заборону мп я не прочитав
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12.04.2023 22:54
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усіх обріжуть?
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12.04.2023 22:46 Відповісти
це ти жорстко.. не впеванений що дядя саша невтіка обрізал ....хіба що лена по 8 підтвердить
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12.04.2023 23:11 Відповісти
А вага цього рішення буде в один пшик?
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12.04.2023 22:46 Відповісти
Всі зважені рішення мають мати в кінці речення НА № УЙ. Вся московсьа церква має йти виключно туди. Не зробимо зараз будемо мати наслідки. Рубіть той ліс вже.
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12.04.2023 22:47 Відповісти
про заборону мп не йдеться...
ці підари захищають мп
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12.04.2023 22:56 Відповісти
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12.04.2023 22:47 Відповісти
Це привіділось чи берда?
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12.04.2023 23:02 Відповісти
ЗЕ президент.
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12.04.2023 23:10 Відповісти
глядя на футболку возникает мысль.а никто ещё на ****** эту ЧМОгевару не наколол?
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12.04.2023 23:12 Відповісти
у них її немає(((((((((
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12.04.2023 23:26 Відповісти
дибільний і малохольний... мабуть кандидат на роль юзіка, в 69 квартал, розповсюджує заразу - культ особистості...
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12.04.2023 23:26 Відповісти
зважене і поділене
це принцип роботи вр і всіх зелених
народ просить заборонити, вигнати мп а вони пишуть про з"яок церков з росією
це означає, що не прийшов і вигнав попа який прославляє руське військо, ***** і кирила
а як що слідство докаже що піп керується з раші а суд винесе рішення, лиш тоді попа притягнуть
але він подасть апеляцію і далі служитиме, а там буде видно
про заборону мп я не прочитав
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12.04.2023 22:54 Відповісти
Я вас повністю в усьому підтримую. Але по факту - за народ , особливо той ,що ходить в той мп - не був би таким впевненим. У нас той народ більшістю проросійський - всіх президентів (проросійських) обирали проросійською більшістю. Просто так склалося, що 1, 3 і 5 президенти самі були ще досить проукраїнськими. Але наш нарід вже на наступних виборах в темпі виправляв ситуацію і обирав Кучму, навіть рецидивіста Яника і під час війни в 2019 р. Те, що зараз маємо. А для гарантії, щоб було як надьожно помириться с путіним пасредине - мерву нардепів СН і ОПЗЖ. І майже ніхто зараз навіть під час війни не переходить в ПЦУ у більшості областей. Все у нас якось поки що тримається на пасіонарній, патріотичній частині населення.
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13.04.2023 01:06 Відповісти
Аби він вагу не зламав ... рєшала
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12.04.2023 22:58 Відповісти
"Зважене рішення" явно жере, як не в себе...
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12.04.2023 23:00 Відповісти
Зважене рішеня це московська церква збирає речі та йде додому. Без скандалу, без бійки. Просто йде.
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12.04.2023 23:01 Відповісти
Ви як завжди плететеся в хвості подій.. .немає стратегічного бачення і державного мислення.
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12.04.2023 23:01 Відповісти
обісрались, бо в МПЦ набагато більше вассалів чим в пеціної УПЦ ... але це питяння часу...поки не вимруть бабці та діди буде весело
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12.04.2023 23:01 Відповісти
Знову ні про що ...немає "яєць" у цих чуваків ...навіть попри рік війни...
мп явно тільки громада і вижене...владі рішучості бракує...
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12.04.2023 23:07 Відповісти
"Зважене рішення" - це не заборонять московський сатанат, а попросять онуфрія оголосити автокефалію і звернутись до Вселенського Патріарха Варфоломія щоб узяв їх під свій омофор. Чув по радіо якісь члени релігійної комісії про таке базікали.
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12.04.2023 23:08 Відповісти
УПЦ/мп не є членом Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій (ВРЦіРО)???
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12.04.2023 23:13 Відповісти
та ні, касапська секта є членом Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій.... А Березовський був на цій зустрічі? А він що сказав?
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12.04.2023 23:16 Відповісти
Важко собі уявити, що в цивілізованих демократичних країнах, наприклад у таких релігійних як США чи ЄС, держава придушувала б одну зі своїх богаточисленних релігійних конфесій. Для демократії це гірше чим слон у посудній крамниці.
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12.04.2023 23:17 Відповісти
То не церква, то філіал ФСБ раїсі
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12.04.2023 23:21 Відповісти
А уяви но собі, наприклад, ситуацію де в цивілізованій країні ,представники "однієї з найчисленнішої релігійною конфесії", відмовляються провести службу за загиблим солдатом, або живому стусанів дають прямо у стінах храму.
Уявив? Нє?
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12.04.2023 23:23 Відповісти
Так на те вони найчисленні. Парафіяни мають вибір. Не бачу нічого неймовірного в Європі чи Америці у церквах теж повно протиріч, наприклад, щодо ЛГБТ та одностатевих шлюбів.
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12.04.2023 23:30 Відповісти
Комуністи також були найчисельнішими, де вони зараз?
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12.04.2023 23:43 Відповісти
Ну так, звичайно. "Парафіяни" мають вибір - або ходити до Бога в своїй церкві, або до руссково воєнного *******, але вже за кількасот кілометрів східніше. Хто забув туди дорогу, або не знав її взагалі - всі можуть розраховувати на допомогу та дружню підтримку.
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12.04.2023 23:48 Відповісти
Отже, сотні років парафіяни ходили до Бога у свої церкви даремно? Чи не справжній там був Бог? Чи не дійсні були там усі обряди, вінчання, хрещення, поминальні служби? Значить, ті парафіяни після смерті не потраплять до раю, до пекла потраплять? Ви вже визначитеся вам, що треба, намолене місце з іконами для спілкування з Богом, або вас цікавить чорнильний друк на документі про реєстрацію церкви. Чи поки туди не прийшло нове НКВС, Бог таки там був справжній і люди недаремно прожили своє життя в мiре з Ним?
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13.04.2023 08:39 Відповісти
Яка, в біса, конфесія? Це - філія ФСБ, яка повинна бути знищена в Україні! Кацапські ******** ріжуть нашим хлопцям голови, а кацапські попи продовжать засирати людям мізки?!
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12.04.2023 23:39 Відповісти
Вони за кілька століть до створення ФСБ вже засирали ваші мізки, а тут знайшла коса на камінь. Українським парафіянам просто треба забути дорогу в ті церкви. Не може бути ніякої стабільності в країні, де державний караючий орган намагається регулювати тонкі матерії в мізках своїх громадян. Це веде до розколу, збільшення психологічної тріщини у відносинах. Це веде до розколу, збільшення психологічної тріщини у відносинах між своїми громадянами. Нам ще лише релігійних воєн не вистачає.
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13.04.2023 00:01 Відповісти
Філії ФСБ, яка маскується під церкву, не місце в Україні. Крапка. А її зомбосекта це або переживе, або хай піздує на рассєю за кацапськими попами. Досить вже сраної толерастії, за яку українці кров'ю платять!
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13.04.2023 00:20 Відповісти
Ви така захисниця релігії видно по вашому нецензурному тексту, що Ви віруюча зі стажем. Вам би коня та шашку, Ви б усіх порубали і крапка. Це про такіх як Ви, кацапи кажуть, i в горящую избу войдёт i слона за хобот возьмёт?
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13.04.2023 06:09 Відповісти
банда ФСБ-РПЦ не є релігійною і не відносилась ніколи ні до світового христианства ні до людства. Будь-яких теологичних документів на існування від Вселенського патріархату не має, а є самосвятом і осередками ворої військової організації в період війни на знищення України. Підлягає забороні як антидержавна, антирелігійна структура, майно конфіскації, а хто там приймає участь - кримінал за один тільки факт участі.
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12.04.2023 23:47 Відповісти
Отже всі хрещення, вінчання, недійсні? По новій треба вступати в Християнство? А ті, що померли, вони в рай не потраплять?
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13.04.2023 00:05 Відповісти
В США действительно хватает религиозности, особенно среди республиканцев. Но вот ЕС - уже не то пальто. Сплошные атеисты там. Сейчас основной бастион католицизма - Южная Америка, а не Западная Европа
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13.04.2023 00:46 Відповісти
Да, отчасти Вы правы. Но зато в Западной Европе веруют очень искренне, глубоко и совсем не на показ. Они веруют индивидуально, не лезут в душу к своему соседу со своей религией, поэтому не так заметна их религиозность. Да и ихние атеисты тоже в основном агностики. А вот Поляки наоборот показались мне какими то радикальными упоротыми католиками просто поголовно.
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13.04.2023 05:52 Відповісти
«Моя країна тяжко та здавна хвора. По всьому її тілу ... розповзлись метастази гидкої ракової пухлини - московського патріархату. Ракові клітини у чорних рясах розсікають вулицями у чорних мерседесах, відпускають гріхи братовбивства блатарям із золотимі фіксами у роті, а за це самі наче фіксами сяють золотом аляпуватих хрестів та швейцарських годинників. Вони не платять податків моїй країні, збираючи з неї шалену данину, принесену забобонними малоросами, і відправляючи її до казни государєвой у бєлокамєнную столицю. Їхній бізнес, крім торгівлі облудою та шаманського камлання - завозити без мита "благодійні" товари від алкоголю до автівок на сотні мільйонів баксів, і торгувати ними так само прибутково, як вони торгують іменем Христовим... Вони публічно клянуть геїв та розпалюють вогонь ксенофобії, тим часом влаштовують таємні оргії з семінаристами ... Вони взагалі рідко бувають щирими, це б поламало весь їхній бізнес... Але інколи вони все ж відверті - відверті у своїй лютій, патологічній ненависті до всього українського. Ненависті до нас»

(Є.Дикий).
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12.04.2023 23:19 Відповісти
То хто буде з Стефанчуком важитись? Невже «Юзік»
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12.04.2023 23:19 Відповісти
"ухвалить, ухвалить..." вже оскома від пустого трепу... де рішення?
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12.04.2023 23:20 Відповісти
кажіть прямо УПЦ МП
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12.04.2023 23:28 Відповісти
Ця опухша від обжорства і алкоголю потвора із всіею шоблою зеленчиків на девьятий рик війни із москалями починае шукати вагу щоб щось там зважити - таке майже удосконалене враження що вони галмують від обосраності усе що торкается маскви та опзжопців.
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12.04.2023 23:51 Відповісти
Физиономия у него конечно как у демона чревоугодия. Прямо карикатурная)
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13.04.2023 00:47 Відповісти
"Зважене рішеня" залежить від того,чи будуть вони молитися за зеленського у 2024,як молилися у 2019.
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13.04.2023 01:59 Відповісти
Що так хрюкає цей пацюк!!!
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13.04.2023 03:52 Відповісти
верховна зрада на чолі зі свиноподіюним немитим керівником обов'язково прийме зважене рішення... якщо встигне...
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13.04.2023 06:53 Відповісти
Спалить их на хер всех вместе с бахнутыми бабками и всё, и забыли
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13.04.2023 07:43 Відповісти
Запізно ви заходилися зважувати рішення, себе зважуйте, тільки ваги не поломайте,. Вулиця має все вирішити, ви не здатні. Йдіть геть!
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13.04.2023 07:44 Відповісти
Зелені падлюки і Моцковський Пархат брати-близнюки!! "Зважене рішення" означає що нічого не буде зроблено щоб вигнати цю московську сволоту з України!! впевнений!! Зуб даю!!
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13.04.2023 08:08 Відповісти
Они солдатам головы отрезают, а эти рпц выгнать не могут / не хотят....
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13.04.2023 08:55 Відповісти
Стефанчук,падло! В тебе вже рік заборона УПЦ "не на часі". Що ти крутиш-вертиш?Що ти звиваєшся як вуж?Брехло,паскуда,пристосуванець і негідник як і всі НЕслуги народу! Які вам суки ще треба докази що УПЦ це підрозділ ФСБ а майже всі митрополити і єпископи агенти Кремля? Не перемігши внутрішнього ІДЕОЛОГІЧНОГО ворога яким є УПЦМП,неможливо перемогти його фізично.Ви елементарно не можете чи не хочете справитися з московитами в київській лаврі,підтанцьовуєте і підігруєте їм і робите вигляд що ви боретесь.Не дуріть народ,народ став розумнішим і вже багатьом відкрилися очі хто ви є насправді
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13.04.2023 10:39 Відповісти
 
 