Генсек ООН Гутерріш "у жаху" від відео страти українського солдата і вимагає покарати винних
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Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша нажахало відео, на якому росіяни страчують українського захисника.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu, про це заявив прессекретар генсека ООН Стефан Дюжаррік.
За його словами, після того, як Гутерреш побачив відео з жорстокою стратою, він вимагав притягти до відповідальності всіх винних.
"На жаль, це не поодинокий випадок", - заявив Дюжаррік.
Він також зазначив, що місія ООН зі спостереження за дотриманням прав людини в Україні "приголомшена цими особливо жахливими" відео.
"Найменше порушення має бути належним чином розслідуване, винних має бути притягнуто до відповідальності", - додав прессекретар генсека ООН.
Топ коментарі
+29 MrStepanovM
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+29 Ольга Жмудовська fe6564e7
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+23 Olga Mansika 45aa839e
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Он заявил, что связался с беглым бойцом ЧВК Андреем Медведевым, и он опознал на видео своих бывших сослуживцев.
Ублюдки 🤬
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Как утверждает Осечкин, он связался с бежавшим в Норвегию бывшим бойцом ЧВК Вагнера Андреем Медведевым, и тот опознал на видеозаписи своих сослуживцев.
"Он однозначно опознает там своих коллег, бойцов ЧВК Вагнера по характерным позывным, по тому, как они разговаривают, по тому, что они озвучивают по рации", - заявил Осечкин.
Осечкин также заявил, что готов заплатить вознаграждение в размере трех тысяч евро за информацию о людях на видео.
По факту они сами этот вагнер должны уничтожить
будь я помоложе - обязательно принял бы в этом участие
Совокпарашу хоть сейчас турнут с Лиги НацийООН ?
будет распустить.
На видео я вижу как:
- петухи вторглись с оружием в другую страну, убивать людей, насиловать женщин, грабить ценности
- петухи попали под раздачу так что их распотрошило по трассе
- воины страны на которую напали (!!! это цука важно !!!) ходят по трассе и великодушно добивают безнадежно раненных.
Знаешь. Я русскоязычный. И нихрена не бандеровец. Но мразей которые вторглись в мою страну я бы еще и обоссал.
Можешь смело пополнять свой список +1 русскоязычным бандеровцем.