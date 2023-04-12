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страта (40) Гутерріш Антоніу (350) Дюжаррік (13) воєнні злочини (1570)

Генсек ООН Гутерріш "у жаху" від відео страти українського солдата і вимагає покарати винних

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

гутерріш

Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша нажахало відео, на якому росіяни страчують українського захисника.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu, про це заявив прессекретар генсека ООН Стефан Дюжаррік.

За його словами, після того, як Гутерреш побачив відео з жорстокою стратою, він вимагав притягти до відповідальності всіх винних.

"На жаль, це не поодинокий випадок", - заявив Дюжаррік.

Він також зазначив, що місія ООН зі спостереження за дотриманням прав людини в Україні "приголомшена цими особливо жахливими" відео.

"Найменше порушення має бути належним чином розслідуване, винних має бути притягнуто до відповідальності", - додав прессекретар генсека ООН.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Полоненому українському солдату російські воєнні злочинці із ДШРГ "Русич" відрізали голову: "Сколько такого видео будет еще всплывать". ВIДЕО 21+

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+29
Всім притомним вже після Бучі все стало абсолютно(!) зрозуміло. І тільки лецеміри через рік відкривають для себе "русскую душу"
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12.04.2023 23:03
+29
Гутерріш, ти ж недавно у того винного був в кабінеті. Міг покарати, а тепер чого такі нєрви?
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12.04.2023 23:06
+23
І хто ж тих винних повинен покарати?Імпотентний Гутерріш і ООН?Гидко вже слухати те його блюзнівство
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12.04.2023 23:04
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*Пресвята діва марія, а я з ними обнімався (с) гутепєрчєвий
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12.04.2023 23:01 Відповісти
Виновны все РАШИСТЫ И ЛИЧНО *****-ПУТЛЕР!
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13.04.2023 00:26 Відповісти
Всім притомним вже після Бучі все стало абсолютно(!) зрозуміло. І тільки лецеміри через рік відкривають для себе "русскую душу"
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12.04.2023 23:03 Відповісти
І хто ж тих винних повинен покарати?Імпотентний Гутерріш і ООН?Гидко вже слухати те його блюзнівство
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12.04.2023 23:04 Відповісти
Гутерріш, ти ж недавно у того винного був в кабінеті. Міг покарати, а тепер чого такі нєрви?
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12.04.2023 23:06 Відповісти
напевно, тому що не вважає ***** винним... і взагалі, вважає не всіх, а тільки окремих касапів виродками...
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12.04.2023 23:11 Відповісти
Сьогодні нажахався, а завтра забув.
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12.04.2023 23:06 Відповісти
А ти що бл, не знаєш винних ?
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12.04.2023 23:07 Відповісти
а шо такоє? затьмарило каравани зі збіжжем? та невжеж найбільш корумпована мавпа світу
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12.04.2023 23:09 Відповісти
"Крепитесь! Я дам вам парабеллум!" (с)
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12.04.2023 23:09 Відповісти
Эти тварюки сейчас банкуют в оон, гуттериш может, если желает, узнать подробности , как ,, волку работается пастухом в отаре,, .
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12.04.2023 23:09 Відповісти
А розстріл солдата після слів Слава Україні його не шокував... звірства це частина культурної традиції російської імперії , всі народи та землі, які вона завойовувала супроводжували аналогічні звірства стосовно місцевих етносів...
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12.04.2023 23:09 Відповісти
Но у них же есть Дастаевский, Чехав, балет (с)
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12.04.2023 23:52 Відповісти
А вот это тебя не шокував, ни ?! Побачь. https://www.youtube.com/watch?v=jm-hgHcSvTE
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13.04.2023 12:15 Відповісти
Не путай пуй с пальцем. А что эти русские в Украине делают? сидели бы в дома остались бы живы...
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13.04.2023 13:38 Відповісти
Или вот это. https://www.youtube.com/watch?v=pVVajTWl2sc
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13.04.2023 12:16 Відповісти
Якісь їбануті створіння,все про цих істот вже написано,століттями вони це роблять,але читати про те ніхто не бажає.
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12.04.2023 23:09 Відповісти
Ну ну слухайте його,виступив ,а потім зайде в сусідній кабінет де зараз головує Небензя і притягне його...що б разом каву попити і буде йому казати ну як я їх ..
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12.04.2023 23:11 Відповісти
❗️Украинского военного обезглавили боевики ЧВК «Вагнер», - правозащитник Владимир Осечкин.

Он заявил, что связался с беглым бойцом ЧВК Андреем Медведевым, и он опознал на видео своих бывших сослуживцев.

Ублюдки 🤬

ТРУХА⚡️Украина (https://t.me/+yQSxOe8lp-dlZTgy) | Прислать новость (https://t.me/truexauasend_bot)
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12.04.2023 23:11 Відповісти
Гутеррішу запаморочило.
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12.04.2023 23:14 Відповісти
Голову пленному бойцу ВСУ отрезали участники законного вооруженного формирования ЧВК Вагнер, заявил в эфире Ходорковский Live основатель Gulagu.net Владимир Осечкин.

Как утверждает Осечкин, он связался с бежавшим в Норвегию бывшим бойцом ЧВК Вагнера Андреем Медведевым, и тот опознал на видеозаписи своих сослуживцев.

"Он однозначно опознает там своих коллег, бойцов ЧВК Вагнера по характерным позывным, по тому, как они разговаривают, по тому, что они озвучивают по рации", - заявил Осечкин.

Осечкин также заявил, что готов заплатить вознаграждение в размере трех тысяч евро за информацию о людях на видео.
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12.04.2023 23:14 Відповісти
А може є не вагінери. Перше - або пригожин хоче відбілити свою корпорацію бо є що втрачати, якщо по цілому світу його бандитську корпорацію визнають терористичною тоді прощай "свєчниє заводики" в Африці і тони доларів; друге - офіційні ********** скидують все гівно на вагінерів щоб відбілити своє мінвбиства, нацболів, і взагалі "всєх руzzких". Але маленьке "но" хто б це не зробив насправді - усі вони москалі, і точка жирнюща. Наша русофобія недостатня (с)
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13.04.2023 00:01 Відповісти
"Великий Сліпий" нарешті прозрів?
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12.04.2023 23:14 Відповісти
яке прозрів? йому баксюками очі навічно заліплені
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13.04.2023 06:35 Відповісти
Головний виновний - *****.
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12.04.2023 23:16 Відповісти
Похоже руцкие военные сливают всё на вагнер. У Хейли был рассказ, в кругах власти
По факту они сами этот вагнер должны уничтожить
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12.04.2023 23:25 Відповісти
***** наслідок, причина - раха і москалі
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13.04.2023 00:02 Відповісти
Дурко, чи дуркує? звісно, що винна кацапія, слушний момент викину кацапію з Радбезу.
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12.04.2023 23:17 Відповісти
У кого вимагає? У самого себе?
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12.04.2023 23:23 Відповісти
І що? Моніторингову місію створиш?
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12.04.2023 23:50 Відповісти
Гутерріш, ти б за краще вигнав москалів з Радбезу.
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12.04.2023 23:54 Відповісти
я уже сильно взрослый человек, и имею право спросить: найдётся в Украине герой, способный перерезать горло Пригожину на камеру?
будь я помоложе - обязательно принял бы в этом участие
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13.04.2023 00:01 Відповісти
Боюсь, що серед українців буде велика бійка за право виконати таку почесну місію
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13.04.2023 07:41 Відповісти
А вот в этом не ты случайно принимал участие ?! https://www.youtube.com/watch?v=jm-hgHcSvTE
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13.04.2023 12:17 Відповісти
Ні , не знайдете у нас жодного військового , бо на психопатію страждають семе кацапи, це у них генетичне . Саме у кацапів найбільший процент у світі -маньяків , садистів , канабалів , тобто істот з розладом особистості .
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13.04.2023 15:08 Відповісти
Гутерішу треба було обурюватись коли вирішувалась доля Азовсталі і масове вбивство наших полонених в Оленівці. Душевні пянки з москалями чи чемоди доларів не означає що "нє всє руzzкие такие"
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13.04.2023 00:06 Відповісти
Маю надію, що скоро побачимо справжній футбол, 2 матчі, безтолковками гумової гузна та китайця верблюдовода шойги... Тува, це Китай!
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13.04.2023 00:25 Відповісти
А шо каже його послиця, яка звинувачувала ЗСУ у жорстокості ? .......
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13.04.2023 01:59 Відповісти
Як покарати? Мабуть аміак швидше качати?
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13.04.2023 04:21 Відповісти
Ну может Совок парашу хоть сейчас турнут с Лиги Наций ООН ?
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13.04.2023 04:58 Відповісти
А Украину за это турнули год назад?! https://www.youtube.com/watch?v=jm-hgHcSvTE
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13.04.2023 12:19 Відповісти
Эмм, а шо, Украина ввела войска в соседнее государство и стала там кому-то резать головы ?
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13.04.2023 17:06 Відповісти
Зосталося послухати папу римського, а саме - відрізали одну голову, підстав іншу
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13.04.2023 06:33 Відповісти
Так бідолашний нажахався, що аж занепокоївся. Лицемір.
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13.04.2023 07:37 Відповісти
Так, треба "розслідування". Бо "нє всє так однозначно".
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13.04.2023 08:29 Відповісти
Показуза евроозабоченности...
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13.04.2023 08:53 Відповісти
Абсолютно бесполезная организация, которую сразу же после окончания войны необходимо

будет распустить.
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13.04.2023 08:55 Відповісти
а католичний папік відео вже прокоментував? все ще хоче нас мирити?
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13.04.2023 09:55 Відповісти
А вот на это Гуттереш как в свое время отреагировал? https://www.youtube.com/watch?v=jm-hgHcSvTE https://www.youtube.com/watch?v=pVVajTWl2sc
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13.04.2023 12:22 Відповісти
На что на это ?

На видео я вижу как:

- петухи вторглись с оружием в другую страну, убивать людей, насиловать женщин, грабить ценности
- петухи попали под раздачу так что их распотрошило по трассе
- воины страны на которую напали (!!! это цука важно !!!) ходят по трассе и великодушно добивают безнадежно раненных.

Знаешь. Я русскоязычный. И нихрена не бандеровец. Но мразей которые вторглись в мою страну я бы еще и обоссал.

Можешь смело пополнять свой список +1 русскоязычным бандеровцем.
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13.04.2023 17:53 Відповісти
Пора на пенсию бездельнику.
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13.04.2023 16:01 Відповісти
 
 