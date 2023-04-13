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війна (56671) секретні документи (89) Донбас (21733)

"Злиті" документі Пентагону свідчать, що Росія не зможе захопити весь Донбас і війна триватиме після 2023 року, - Reuters

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна,зсу

На думку агентства Reuters, документи Міністерства оборони США, "злиті" в інтернет, свідчать, що війна Росії проти України перетворюється на затяжний конфлікт, що триватиме і після 2023 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Reuters проаналізувало понад 50 документів під грифами "Таємно" і "Цілком таємно", які вперше з'явилися в соціальних мережах у березні. Агентство не змогло підтвердити їхньої достовірності.

В одному з документів від 23 лютого 2023 року під назвою "Битва за Донбас, ймовірно, зайде в глухий кут протягом 2023 року" йдеться про те, що Росія навряд чи зможе захопити цю частину східної України.

"Російська кампанія виснаження сил на Донбасі, швидше за все, зайде в глухий кут, що перешкоджатиме досягненню мети Москви – захопити весь регіон у 2023 році", – зазначають автори розвідувальної оцінки.

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"Ця тактика призвела до скорочення російських сил і запасів боєприпасів до рівня, який, за відсутності непередбачуваного відновлення, може виснажити російські підрозділи і зірвати військові цілі Москви, що призведе до затяжної війни після 2023 року", – вказується в документі.

Також у документах військової розвідки США стверджується, що і Росія, і Україна мають "помірну" бойову стійкість – це означає, що обидві сторони, ймовірно, зможуть продовжувати воювати ще деякий час.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+20
Большая война могла бы и не начаться, если бы на выборах одного президента население одной страны думало головой, а не задницей в телевизоре.
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13.04.2023 00:07
+18
А де так нами омріяні розрахунки з білетами до Ялти на це літо? Бубанов що ************?
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12.04.2023 23:16
+18
Злиті документи не свідчать ні про що. Бо це не документи, а фотошопи фейкових паперів.
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12.04.2023 23:18
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просто кепы очевидности это можно и без супер секретных доков сказать было с 90%вероятностью.
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12.04.2023 23:11 Відповісти
В чому "очевидність"?

Ви теж вважаєте , що "що і Росія, і Україна мають "помірну" бойову стійкість" ?

Це ж повна маячня ! ВСУ , по Вашему , має "помірну" бойову стійкість ?!

При втратах 1 до 5, а інколи й до 10 ?!

Да "Ройтерс" -- це відомі лівацькі демогоги . Саме вони оприлюдньвали в лютому 2022 року , що Києв паде за 3 дні ...

Да вони перкручують дійсність з ног на голову нібито в московитів це те , що кажуть самі біснуваті їх лідери ! Тоді питання , чому вони не обговорють чи вдастся оркам до кінця 2023 року захопити Берлін ?!

Да усім вже відомо , що єдине , що йще залишилося оркам не те , що щось йще захопити , а тупо не просрати Мелітопіль , Маріупіль й Бердянськ ...

Це московити обговорюють на своїх "солов"їних послідах" , а не те , через скілька десятирічь такими темпами вони будуть здатні підійти до Слов"янська чи Краматорська .
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12.04.2023 23:55 Відповісти
Да нет никаких втрат 1 к 7, 1 к 10. Это полная чушь.
Всё превратилось в затяжной конфликт по лекалам Первой Мировой. Достаточно прочитать, как там велись боевые действия, чтобы это кое-что стало напоминать. И то, что победы в той войне добились лишь с подключением новых участников, а так бы ещё годами стояли на месте.
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13.04.2023 00:57 Відповісти
Ви мабуть з Вашим ніком в одному віці перебуваєте й Вам важко уявити собі що тільки не Хаймарс , а 777 може влучити з 20 км в квадрат 5х5 метрів .... а найкрайща гаубиця московитів й 200м на 200 не завжди влучає . В 1 світову гармати були й 200 мм калібром , але били йще меньш точніше навіть за московитів . Але тоді по окопах сиділи не через гармати , танки або планери, а через кулемети з якими аж до 1929 не знали що робити . Й вже в часи Махно , дика дивизія Деникіна категорично відмовилася воювати з батьком Нестером через його чарівні тачанки ...
Зара абсолютно усе інше . Є сателітний сотовий з"язок , є дрони й високоточна арта . На кулемети може послати своїх бійців лише тупі *********** генерали , але не усі будуть їх слухати .
Українці сидять по окопах зовсім по інший причині ніж ********* . В них нема наказу наступати є наказ обороняти й доповідати оперативну остановку на рахунок доцільності й беспеки залишатися в цьому окопі . Московити мають наказ йти уперед -- ось воно дійсно йще ментально не пережило 1-ї світовою . По відношенню до себе (як гарматного м"яса) ... ЗСУ зовсім в інших рекогнистировці перебуває . З іншою артою ,з іншими можливостями з"язку , з іншими навіть чоботами й навіть шкарпетками .
Ви лише передали настрої на окремих ділянках війни , де наступає лише одна сторона й тільки одна сторона несе подавну більшисть втрат , бо не рахується з їми . Й саме тому , що ЗСУ рахується з втратами , саме тому зараз не бачить логіки дрібно контратакувати . Тільки ЗСУ перебуває зараз на "пануючих висотах" .
Це Ви так без хоча б елементарних знань топографії ляпнули . А якщо б критично подивилися на неї , то зрозуміли те , що доля московитів на південному фронті не набагато крайща за правий берег Дніпра восени . Тільки полоса від моря до якої затиснуті ті військові московії трохи ширша на км 30 й трохи довша на км. 200 ... Але для танків й БМП ЗСУ це перевага .
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13.04.2023 01:56 Відповісти
777 было передано не более 200 штук, аж скоро как год назад. С тех пор немало из них было уничтожено. Сейчас, на мой взгляд, САУ гораздо больше и гораздо больше применяются как раз они, в силу неудобности перевозки 777.
Превосходство в разведке и связи я не отрицал. Может быть, это ключевое, что как раз поможет осуществить успешное наступление.

Танки и БМП не есть чудо-оружие. Без динамической защиты они выносятся из ПТРК, из тех же самых окопов, которые предварительно нужно будет зачистить от пехоты, чтобы такого не допустить.
Сейчас не 2МВ, когда немцы имели аллергию от позиционной войны и осуществляли тактику манёвренной войны своими танковыми клиньями. Теперь пехота успешно воюет с бронетехникой даже без особой нужды в поддержке своей бронетехникой. Десятки видео, как броню выносят из Стугн или Джавелинов не дадут соврать.
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13.04.2023 03:03 Відповісти
Пан Витек!

Не відповідайте раісіціцькамовному боту пригожина з погонялом томас. Thomas Torquemada Пригожинці зазвичай працюють у парі та засмічують російським лайном українські соціальні мережі. За кожен коментар, вкинутий тролем на «вентилятор» і за кожну відповідь пітерський бухгалтер з Лахти, що «сколінвстає», нараховує йому 11 руплей 80 копійок на фанфурик «ГЛОДА» і манну кашу.



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13.04.2023 10:48 Відповісти
На велику смугу ольгінців він нарвався не на того опонента.
Просто я 10 років віддав як резервіст 155 калібру гаубиці куди більш раннього покоління і був свідком того, як наш командир батареї отримав 3 доби гаубвахти за те, що на навчаннях не потрапив у цей квадрат, тільки не 5х5 метрів, а 3х3. Різниця тільки в тому, що це було до бурхливого розвитку дронів і протидронів і тому розгортання було класикою і потрібно було укладати гаубицю до причепа (Ріо) за 7 хв
. А 777 там взагалі напівавтомат і час укладання та розгортання воно 3 хв. Тобто. ймовірність виявлення і тим більше "знищення" трьох сімок перебува на рівні стахастичної похибки. Ольгинець на своїх пітерських болотах просто тупо не уявляє, що таке гаубиця, яка з 20км здатна потрапити до майданчика 5 кв. м. Чувак живе в 21 столітті і щиро вірить, що "Брендлі", який ще в Іраку знищив більшу частину танків та арти хусейна з відстані 7 км. міркує про "активний захист" - ноухау 80 років минулого століття. Я вже мовчу про "ПЗРК" в яке вони щиро вірять (як будьоний в 1942 році щиро в кінноту ) хоча ПЗРК вражають танки виключно на відстані прямої видимості, коли "Леопарди" цілком б'ють з 5 км. І мають у 5 разів більш ефективні та ******* способи захисту. Я вже не говорю про те, що західну техніку збирав не Єрьома після літра браги і там реальні ТТХ відповідають документованим ...

На превеликий жаль там в Бахмуті "істоти пригожина" далеко не усі такі тупі як тут .
Інкше ЗСУ б таких би істот з таким уявленням про стан речей (й з такими вологими мріями просидіти до наступноі весни в тих самих окопах) знищувала по 3 тисячи за добу !
Але ми раді й коли тисяча виходить ...
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13.04.2023 11:32 Відповісти
Розовые пони верят марафону. Не мешайте им фантазировать
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13.04.2023 12:08 Відповісти
Запитайте у Арестовича, він знає.
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12.04.2023 23:12 Відповісти
Арестович ще після Мєшковщини, а потім і після Тузли говорив, що буде війна з кацапами.
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13.04.2023 00:48 Відповісти
+++ І про Крим
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13.04.2023 09:22 Відповісти
Шановний 5 копійок Грузін Осетрович із «атряда Янелохабоневтіка і Бонезлякався» - російський агент впливу, учень зайвохромосомного православного фашиста Дугіна. Талановитий маніпулятор. Має демонійний дар (як і Кашпіровський) впливати на аудиторію і впроваджуватися в підсвідомість людини. Мовою психологів це називається «перепрошивка мозку». Як правило, використовує систему Геббельса. 80% брехні, 20% правди. За методичкою ФСБ працює на развал України та на дискримінацію ЗСУ в очах Лідерів Європейських країн.

Батоно з дуже проникливим тихим голосом вкрадається в серця вісімдесятирічних бабусь у мохерових беретах і заробляє собі на майбутні вибори сьомого президента імідж «мудрого» політика. В інтерв'ю журналістам для зв'язування слів використовує ненормативну лексику країни-терориста і православним-хундяєвцам, це подобається.

Вірити Люсі (російські пропагандисти називають його «Карамелькою») - себе не поважать. «Зливний бачок» Бідосіка. Буковельский лижник навчив свого помічника маніпуліровать прийомами Хуцпи. Жодному його слову не можна вірити. Меле суцільну брехню, як і арлекін із Кривого Рогу. За 5 годин до повномасштабного нападу московії Люся на телеканалах вішала глядачам на вухи «локшину» про те, що російського наступу не буде.

2 березня 2022 року блогер і актор в одній особі брехав з екрану зомбоящика, що «високоточні ракети типу «Калібр» кремль майже не використовує, оскільки вони нібито просто закінчилися».

В атаці 10 жовтня на столицю та інші українські міста пілоти Повітряно-комічних сил задіяли 83 одиниці високоточних ракет. Схоже, що ФСБ готує «Карамельку» як запасний варіант на випадок, якщо Буратіно не пройде на другий термін.

Якщо ця людина стане президентом, то десятилітню каденцію двох євреїв Україна не витримає. Підворотня обирає в Раду блазнів, щоб поржати.

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13.04.2023 10:50 Відповісти
Дарт Вейдер прямо якийсь)) Доводилося з ним зустрічатися особисто, ніяких особливих дарів він не має, ну може як актор. Питання у наріді якому хоч губку Боба покажи - буде вірити. Там критичного мислення - нуль, а в багатьох і міслення взагалі.
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13.04.2023 11:44 Відповісти
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12.04.2023 23:13 Відповісти
А де так нами омріяні розрахунки з білетами до Ялти на це літо? Бубанов що ************?
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12.04.2023 23:16 Відповісти
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13.04.2023 09:23 Відповісти
Злиті документи не свідчать ні про що. Бо це не документи, а фотошопи фейкових паперів.
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12.04.2023 23:18 Відповісти
тогда почему в США так суетятся ?
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13.04.2023 08:24 Відповісти
А можливо то буря в стакані води
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13.04.2023 09:24 Відповісти
Війна закінчиться коли кацапи переб'ють половину Українських козаків,а США в цей час також отримає вигоду від послаблення кацапів на світовій арені а також в військовому плані.
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12.04.2023 23:20 Відповісти
И что это за высер?
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13.04.2023 00:10 Відповісти
Это москальские боты уже поняли, что вбросы про "до последнего украинца" не работают, урезали осетра наполовину.
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13.04.2023 00:37 Відповісти
А може навпаки?
Тоді , коли ми перебʼємо всіх москалів на нашій землі ?!
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13.04.2023 00:12 Відповісти
Ніяких секретів ці документи не відкрили, а те, що війну дотягнуть до виборів певного президента в певній країні, було вже й так видно. Шкода лише наших хлопців.((((
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12.04.2023 23:25 Відповісти
Большая война могла бы и не начаться, если бы на выборах одного президента население одной страны думало головой, а не задницей в телевизоре.
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13.04.2023 00:07 Відповісти
Кожен раз після виборів народ починає стогнати, що вибрали не того президента. То може щось з народом не те? За роки незалежності не було створено жодної неолігархічної партії, яка б потрапила у Верховну Раду, жодної профспілки, яка б мала вагу у робітничому русі, жодної громадської організації, яка б дійсно впливала на життя пристойної громади. То з чого ти взяв(ла), що цей народ в змозі обрати чесного, талановитого, патріотичного президента? В Україні корупція і як гуляща дівка. Всі її осуджують, ********, але як тільки отримують можливість- моментально злягаються з нею. Це означає, що люди при владі мають бути ще й високоморальними. Влада-це плоть від плоті свого народу. Зеленські, Порошенки, Януковичі, Ющенки, Кучми та Кравчуки не впали з неба. Це наші створіння. Подивись на нашого президента і помітиш, що він мало чим відрізняється від попереднього, а головне він має політичну культуру, яку має переважна кількість нашого суспільства. Якось так.
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13.04.2023 04:19 Відповісти
Щось типу коктейль Ефект Даннінга-Крюгера + Принцип Парето.
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13.04.2023 09:30 Відповісти
Народ скурвлений настільки, наскільки скурвлена його еліта. Не навпаки. Це ж не народ вимагав впровадження KATSAP-FM у медійний простір України. Це справа рук "еліти". Селекцію української еліти провадили переможці. Тобто кацапи. Отже, подолання окацаплення має бути записане жирним шрифтом у концепції міністерства освіти. Та й в усіх стратегічних документах уряду. Совок і окацаплення - це синоніми.
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13.04.2023 09:37 Відповісти
Вот я посмотрел на комментарий и после "все одинаковые" уже и не удивляюсь
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13.04.2023 11:04 Відповісти
Мало чем отличается от предыдущего? Походу ты слепой и глухой.Короче,болеешь.
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13.04.2023 12:04 Відповісти
Назви хоч одного президента, кого не звинувачували у зраді. Назви хоч одного президента, якого не звинувачували у корупції. Назви хоч одного президента, якого не звинувачували у непотизмі. Назви хоч одного президента, якого не звинувачували у спробі узурпації влади. Назви хоч одного президента, якого не звинувачували у підіграванні росії. Назви хоч одного президента, якого не звинувачували у залежності від олігархів І так далі. Всього не перерахуєш. І що саме цікаве, що це все дійсно правда. А чи готовий народ або його представники стати опорою для будь-якого президента у боротьбі проти ворогів держави? Саакашвілі подолав корупцію і ворів у законі, і де він зараз? Грузини ментально толерують ворів. Для них вони частина їх культури як вино, чотириголосні пісні, тости, кінжали. Саме тому побудувати серед грузинів правове суспільство неможливо. А у нас інша біда- зрада зрадна, побудована на зраді для ще більшої зради. І це також правда. Зрадників серед українців завжди вистачало. Але не все так безнадійно. Після змінення ідеології захисту своїх милих серцю черноземів, на ідеологію експансії на інші території, зрадників поменшає. Вони будуть приносити шкоду ворогам таку, що їх утримання стане неможливим. Ще не почавши толком життєвий звичайний українець вимушений буде завдати ворогам такої шкоди, що автоматично зробить його смертним ворогом.
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13.04.2023 14:47 Відповісти
Не могло. Не тешьте себя иллюзиями.
Могла быть не сегодня, а послезавтра - но она была неизбежной.
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13.04.2023 04:20 Відповісти
Уявіть собі ситуацію.
Ви опівночі заходите у генделик в районі який славиться великим відсотком пограбунків. Починаєте там бухати світячи велику суму грошей при собі.
Потім коли ви знаходете себе в лікарні з проломленим черепом ви звинувачуєте не себе а тих хто це зробив.
Саме так виглядає Боневтік, який нехтував правилами безпеки, скорочуючи армію та набираючи на керівні посади до служб безпеки прямих агентів ворога.
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13.04.2023 08:26 Відповісти
Не могла би а точно не почалася. Принаймні якщо б і почалася то точно не з такими руйнівними для нас наслідками.
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13.04.2023 08:30 Відповісти
Назви хоч одну причину, чому війна НЕ почалася б при виборі вашого "правильного" президента. Як би він її відвернув?
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13.04.2023 08:32 Відповісти
ти щось не в той бік перднув! ВІЙНА ПОЧАЛАСЬ В 2014-ОМУ, коли зеленським навіть і близько не смерділо....
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13.04.2023 09:06 Відповісти
Слитые в соцсети секретные документы Пентагона содержали информацию о каналах поставок Израилем оружия в Украину.
По данным The Wall Street Journal, в них описывались отчеты ЦРУ и Моссада....
В Израиле, не исключают, что за обстрелами Израиля, из Ливана, Сирии и Газы , и всплеск террористических актов, стоят, слитые секретные документы....
Заявление Посольства России ,,Москва непричастна к эскалации в регионе", как говорят, на воре шапка горит
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12.04.2023 23:39 Відповісти
Боюсь що війна буде тривати й після 2030 року. Доки ***** не двине коні, і його шістки не почнуть боротись за владу, і тоді половина з них будуть грати на продовженні війни, а інша на критиці війни. І будемо сподіватись що вони перегризуться.
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12.04.2023 23:40 Відповісти
Да эта война к сожалению навсегда при таком мед. уходе который имеет путен проживет ещё минимум 15 а то 20 лет без пробле
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13.04.2023 04:51 Відповісти
Марні сподівання. Не буде там ніхто боротись. Після цього куйла прийде таке саме, якщо не гірше.
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13.04.2023 08:35 Відповісти
В смысле. А как же украинский контрнаступ. Почему они его даже не упоминают.
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12.04.2023 23:45 Відповісти
Почему здесь столько много желающих просто узнать когда будет контрнаступление, когда будут самолеты, когда будет то, да это?
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12.04.2023 23:58 Відповісти
Тому в мене гомеричний регіт визива репліка одного з перших постів тут , що мовляв "капітан ачєвіднасть" ....

Угу - така очевидність , нібито московити вже 14 місяць усе наступають (й виключно на Донбасі) але просувають так повільно, що ось до 2025 стигнуть , але план на 2024 вже не встигають виконати . Нібито вони не світили пятками під Київом , не дерли з Сумщини , Чернігівщини , Миколаївщини ,

Нибито їх під Лиманов не оточували й нібито й на правобережжі Херсонської області вони так швидко тікали ,що залишили половину колаборантів .

А Ви тут про майбутнє . А вони спотворюють минуле , й так гутарять нібито це вілний перказ хроніки "дивовижної війни" 1940 року ...
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13.04.2023 00:24 Відповісти
Комусь дуже хочеться знати , коли ж буде той довгоочікуваний
контрнаступ ?
Можливо він буде тоді , коли пустимо на фарш всю кацапню,
яка пхається до нас , так буде розумніше 😠
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13.04.2023 00:09 Відповісти
Только верхушка знает, когда будет наступление. Массам народа знать такое не обязательно, иначе слухи поползут, утечки всякие. Такое нам не надо...
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13.04.2023 00:18 Відповісти
Плюс.
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13.04.2023 00:42 Відповісти
Сегодня Маляр сказала что знают только Зеленский, Залужный и Резников. Тогда что это было?

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13.04.2023 00:49 Відповісти
Возможно дезинформация. Врага нужно держать в напряжении, заставлять нервничать. Таких возможных дат будет много. С точностью до дня всё равно никто из нас не назовёт.
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13.04.2023 00:54 Відповісти
Тогда что за балаган? Это белый шум, как обычно у зеленого цирка, или они думают что Раша настолько тупая? Вы реально считаете что свои прогнозы они делают на основе таких заяв?
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13.04.2023 01:38 Відповісти
На грунті яких прогнозів воно звяло до Гостомєлі парадку й амонафскіє дюбінки ?!

На грунті яких прогнозів ГРУ має таких "супер"-агентів як Мішкін й Чепіга ?!!!

Інтелект країни , її организаційних структур перебуває виключно й відповідно того стану , наскільки в тій країні дозволяєтся такий феномен людської діяльності як "критичне мислення" . Якщо таке мислення переслідується й йще нагативний природний відбір за фактом відсутності такого мишлення , то де воно може народитися , де ?!
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13.04.2023 02:09 Відповісти
Тогда почему мы с ними воюем до сих пор? Почему оккупирован юг и восток? Почему сейчас несем потери от их управляемых бомб и вынуждены пока немного отходить на востоке? Недооценка соперника - дорога к поражению.
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13.04.2023 02:15 Відповісти
Я дуже комфортно себе уявляє (й маю для цього достатній життєвий й інформаційний багаж) на місті того , хто керує й вилішує передачею ВСУ зброї . На їх місті я б ніколи не висвічував реальні цифри цієї допомоги а ні по кількості, а ні по номенклатурі ...
Тому на місці ********** як скоріше "срав у трикотаж" не через те , що час й місце наступу для їх буде СЮРпризом , але й те :
що й в який кількості до їх прилитить !

А ось те , що планувалось на момент 13 квітня й скільки було планів -- ось це ми йще довго точно знати не будьмо . Не факт , що хтось крім Залужного щось знає й не факт , що й Залужний вже зараз щось остаточно віріший й поклав у сейф до часу Х ...
Та й таке це дуже застаріла схема . При наймі таких джерел інформації , он-лайн розвідувальної мережи кожна нова довітка може корегувати плани , бо хто не корегує , той програє !
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13.04.2023 01:00 Відповісти
Таке враження, якби вони змогли б захопити Донецьку і Луганську області вони б зупинились.
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13.04.2023 00:32 Відповісти
"війна Росії проти України перетворюється на затяжний конфлікт, що триватиме і після 2023 року"

Таку новину не розкажуть довпойопам73% по єдиному гівномарафоні. Бо в їхній тупорилій макітрі, абдрістовичі заклали, що війна закінчиться вже в травні цього року.
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13.04.2023 06:54 Відповісти
Пам'ятаю як кацапи були впевненні що захоплять Київ за три дня а Пентагон вважав що Україна паде за три тижня.
Все в що я повірю це те що лежить на поверхні а саме,що війна не закінчиться в 2023 це ясно навіть школоті і скоріше всього що усьму мужскому населенню України таки прийдеться пройти через горнило цієї війни,і як би мені не хотілось йти на фронт але себе морально я вже готую давно і вам раджу
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13.04.2023 08:47 Відповісти
Ну за теперішньої ситуації то може і в 24 році але якщо запустився впк заходу і снаряди підуть значно швидше то нічого не затягнеться,звісно якщо європейські бюрократи будуть тягнути і не знати як гроші на снаряди поділити то та війна буде довго,і замість заліза гинуть наші люди бо курва у Європі ніяк не узгодять чи мочити куйла нормально чи по дозах,і думають пересидіти якось,і далі з людоїдами бабло колотити...
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13.04.2023 08:54 Відповісти
ну арестОвоч же давно сказав, що в мосКАЛів війна зі світом розрахована до 2035-ого року! тільки мосКАЛі ссикуни і більше ніж бомбити беззахисну сирію чи тужитись проти України вони не можуть, а в бік нато навіть дивитись ссуться і сруться, не те що нападати!! Ось так і "воюють"...
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13.04.2023 09:09 Відповісти
Ця війна на роки. Її можна б було придушити усім світом, але увесь світ не буде втручатися, перший рік війни нам це вже довів. Україна дуже довго буде кривавою раною на тілі Європи.
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13.04.2023 09:43 Відповісти
Нажаль нашим суспільством лехко маніпулювати, ні про яку народну мудрість тут не йдеться, бо мудрий народ не допускає Голодоморів і знищення себе як нації що тоді, що зараз.
Звісно Кацапію треба знищити, але вороги у України будуть завжди і про це треба памятати.
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13.04.2023 12:39 Відповісти
Які ше вороги? Конкретно хто?

Я знаю лише одного ворога, який протягом століть лише змінював капелюхи, але завжди розмовляв на рускам ізикє.
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13.04.2023 13:05 Відповісти
😁
У кожної країни є вороги, окрім кацапів у нас їх також вистачає, просто війна їх зробила зараз нашими союзниками. А мадяри навіть зараз не криються що є ворогами України.
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13.04.2023 13:27 Відповісти
Панятна! Що і треба було довести - у нас один ворог - кацапи!

А мадяри - це лише до зміни влади, коли прийде до влади той, кому зуйло ще не заплатило, стануть одразу нашими друзями. Це ж єлітні європейські повії , вони не воюють ні з ким , вони лише відсмокчують та беруть за це гроші.
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13.04.2023 13:39 Відповісти
А БУБОЧКЄ (ДЄРМАКУ) ТАК І ТРЕБА - ВІН ХОЧЕ ЯК РАЗ ПЕРЕД ПРЕЗИДЕНТСЬКИМИ ВИБОРАМИ У 2024 му ПЕРЕМОГТИ, а ЗАРАЗ ЙОМУ НЕ КОНЧЕ ПОТРІБНО
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13.04.2023 12:36 Відповісти
 
 