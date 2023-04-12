Україна відкрита до створення спільних підприємств у своєму ВПК, - Резніков провів зустріч із іспанською колегою Роблес
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Міністр оборони України Олексій Резніков провів зустріч із своєю іспанською колегою Маргаритою Роблес.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Резніков написав у твіттері.
Він зазначив: "Я мав честь зустрітися зі своєю іспанською колегою міністеркою оборони Маргаритою Роблес. Ми дуже цінуємо допомогу Іспанії у сфері безпеки.
Україна відкрита до створення спільних підприємств у своєму військово-промисловому комплексі. Це буде безпрограшним для обох наших країн".
Топ коментарі
+6 Герхард
показати весь коментар12.04.2023 23:26
+5 Dmitry Lobov
показати весь коментар12.04.2023 23:17
+4 Gary First
показати весь коментар12.04.2023 23:19
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Якщо ні, то це і є співпраця з такою лживою гнидою, як Рєзніков.
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