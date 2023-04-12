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Україна відкрита до створення спільних підприємств у своєму ВПК, - Резніков провів зустріч із іспанською колегою Роблес

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

роблес,резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков провів зустріч із своєю іспанською колегою Маргаритою Роблес.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Резніков написав у твіттері.

Він зазначив: "Я мав честь зустрітися зі своєю іспанською колегою міністеркою оборони Маргаритою Роблес. Ми дуже цінуємо допомогу Іспанії у сфері безпеки.

Україна відкрита до створення спільних підприємств у своєму військово-промисловому комплексі. Це буде безпрограшним для обох наших країн".

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+6
Іспанська колега знає, що таке іспанський сором?

Якщо ні, то це і є співпраця з такою лживою гнидою, як Рєзніков.
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12.04.2023 23:26
+5
Пане Резніков, не варто називати свої та друзів кишені Україною
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12.04.2023 23:17
+4
Як цьому підару весело,постійно посмішка на тухесі
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12.04.2023 23:19
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Пане Резніков, не варто називати свої та друзів кишені Україною
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12.04.2023 23:17 Відповісти
Як цьому підару весело,постійно посмішка на тухесі
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12.04.2023 23:19 Відповісти
Іспанська колега знає, що таке іспанський сором?

Якщо ні, то це і є співпраця з такою лживою гнидою, як Рєзніков.
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12.04.2023 23:26 Відповісти
Шарапов і спільні підприємства ?
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12.04.2023 23:28 Відповісти
А джерела інформації знайти - забули проплатити
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12.04.2023 23:28 Відповісти
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12.04.2023 23:29 Відповісти
Забив у Гугл-перекладач я переможу і він написав нарєчієм я победю.
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12.04.2023 23:32 Відповісти
на птахофабрику яєчної орієнтації буде грошей просить.
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12.04.2023 23:35 Відповісти
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12.04.2023 23:39 Відповісти
Ещё как открыта, вот и товарищ Байрактар не даст соврать 😁
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13.04.2023 01:43 Відповісти
А сколько лимонов попросили у нашего турецкого друга?( тут стоит вспомнить и зеленую енергетику)
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13.04.2023 05:20 Відповісти
ну да...завод Байрахтар уже построили! 10 млн.за подключение к сети и через 2 года....Опс! А еще умник рассказал всему миру ,где находится наш пункт управления ВСУ!
.
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13.04.2023 07:17 Відповісти
корупції вже немає? судді чесні? може перемога над рашкою сталась? чомусь у мене іспанський сором з'явився.
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13.04.2023 10:19 Відповісти
 
 