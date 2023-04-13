У стрій повертаються до 82% військових, які були поранені чи хворіли,- Нацакадемія меднаук
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Близько 82% поранених і хворих військових Сил оборони України після проходження лікування повертаються у стрій та продовжують воювати.
Про це під час пресконференції 11 квітня розповів президент Національної академії медичних наук (НАМН) Віталій Цимбалюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
"НАМН України є розробником Воєнно-медичної доктрини України, в основу якої покладений ізраїльський принцип, відповідно до якого всі цивільні лікарні на період війни стають такими ж військовими шпиталями. Завдяки об'єднанню зусиль військової та цивільної охорони здоров'я, єдиному медичному простору, на сьогодні до 82% поранених і хворих військових повертаються у стрій", - заявив Цимбалюк.
За його словами, станом на квітень 2023 року смертність військових на етапі евакуації зменшилась до 1,35%, а 80% поранених упродовж так званої золотої години отримують належну допомогу.
Президент НАМН також додав, що зокрема медики Інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова та Інституту загальної та невідкладної хірургії імені Зайцева від початку повномасштабного вторгнення РФ врятували 72 військовослужбовців з бойовою травмою серця та великих судин.
Загалом в Інституті серцево-судинної хірургії імені Амосова пройшли лікування 537 військовослужбовців з патологією серця та магістральних судин.
Крім того, в Інституті очних хвороб і тканинної терапії імені Філатова врятували зір 524 військовослужбовцям, а лікарі Інституту отоларингології імені Коломійченка зберегли та відновили слух 901 українському військовому.
Наразі в Україні також запущено процес реформуванні військово-лікарських комісій.
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Чи він як в тій пісні:
- Мы смело в бой пойдем!
- И мы за вами!
- И как один умрем!
- Абрам, мы не туда попали!!!
Відомо, що тиждень тому письменник впав у кому. Лікарі боролися за його життя, але у нього відмовили всі життєво важливі органи. Що саме стало причиною коми - невідомо.
Теж мені біном Ньютона Зелений Змій збирає свій врожай
Я уверен, что очень многие из них на самом деле уже не годны! Но государству похер на них !
Да, возможно, украинская медицина, от полевой до госпитальной, творит чудеса и перекрывает показатели американцев. Но как то не очень верится.
Всем раненым бойцам ВСУ - полного и скорейшего выздоровления! кацапам - сдохнуть еще до появления ветеринара.
The unfairness of this situation is obvious. Most soldiers in any war are unwilling soldiers. They are not fighting to win, they are simply trying to survive as best they can. If you take away the hope of getting out alive after serving out a certain period, or even after being wounded, you are creating ample opportunity for mutiny, mass desertions, killing of commanders, marauding, etc.
Умовно придатні під час війни залишаються в строю після короткого лікування.
Ті захисники,які залишаться живими після війни,потребуватимуть довготривалого лікування.
Другие будут лечиться месяцами.
Они для армии потеряны.
Ни за что не поверю, что процент таковых среди пораненных меньше 20%