У стрій повертаються до 82% військових, які були поранені чи хворіли,- Нацакадемія меднаук

Близько 82% поранених і хворих військових Сил оборони України після проходження лікування повертаються у стрій та продовжують воювати.

Про це під час пресконференції 11 квітня розповів президент Національної академії медичних наук (НАМН) Віталій Цимбалюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"НАМН України є розробником Воєнно-медичної доктрини України, в основу якої покладений ізраїльський принцип, відповідно до якого всі цивільні лікарні на період війни стають такими ж військовими шпиталями. Завдяки об'єднанню зусиль військової та цивільної охорони здоров'я, єдиному медичному простору, на сьогодні до 82% поранених і хворих військових повертаються у стрій", - заявив Цимбалюк.

За його словами, станом на квітень 2023 року смертність військових на етапі евакуації зменшилась до 1,35%, а 80% поранених упродовж так званої золотої години отримують належну допомогу.

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Президент НАМН також додав, що зокрема медики Інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова та Інституту загальної та невідкладної хірургії імені Зайцева від початку повномасштабного вторгнення РФ врятували 72 військовослужбовців з бойовою травмою серця та великих судин.

Загалом в Інституті серцево-судинної хірургії імені Амосова пройшли лікування 537 військовослужбовців з патологією серця та магістральних судин.

Крім того, в Інституті очних хвороб і тканинної терапії імені Філатова врятували зір 524 військовослужбовцям, а лікарі Інституту отоларингології імені Коломійченка зберегли та відновили слух 901 українському військовому.

Наразі в Україні також запущено процес реформуванні військово-лікарських комісій.

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