УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5120 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
4 843 46
війна (56671) поранення (2658) лікування (561) НАМН (2)

У стрій повертаються до 82% військових, які були поранені чи хворіли,- Нацакадемія меднаук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

медицина,поранення,евакуація,добровольці

Близько 82% поранених і хворих військових Сил оборони України після проходження лікування повертаються у стрій та продовжують воювати.

Про це під час пресконференції 11 квітня розповів президент Національної академії медичних наук (НАМН) Віталій Цимбалюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"НАМН України є розробником Воєнно-медичної доктрини України, в основу якої покладений ізраїльський принцип, відповідно до якого всі цивільні лікарні на період війни стають такими ж військовими шпиталями. Завдяки об'єднанню зусиль військової та цивільної охорони здоров'я, єдиному медичному простору, на сьогодні до 82% поранених і хворих військових повертаються у стрій", - заявив Цимбалюк.

За його словами, станом на квітень 2023 року смертність військових на етапі евакуації зменшилась до 1,35%, а 80% поранених упродовж так званої золотої години отримують належну допомогу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Старий терпи, бл#ть", - українські воїни евакуюють пораненого побратима. ВIДЕО

Президент НАМН також додав, що зокрема медики Інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова та Інституту загальної та невідкладної хірургії імені Зайцева від початку повномасштабного вторгнення РФ врятували 72 військовослужбовців з бойовою травмою серця та великих судин.

Загалом в Інституті серцево-судинної хірургії імені Амосова пройшли лікування 537 військовослужбовців з патологією серця та магістральних судин.

Крім того, в Інституті очних хвороб і тканинної терапії імені Філатова врятували зір 524 військовослужбовцям, а лікарі Інституту отоларингології імені Коломійченка зберегли та відновили слух 901 українському військовому.

Наразі в Україні також запущено процес реформуванні військово-лікарських комісій.

Дивіться також: Зеленський на Чернігівщині вручив нагороди пораненим військовим. ФОТОрепортаж

Автор: Анна Судак
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+22
Такого ********* ще не бачив. **** не сказав що виписують недолікованих, фактично інвалідів і пруть назви в частини. Бо наказ зверху прийшов не комісувати. Воїни не те що бронік носити рухатися нормально не можуть, бо не відійшли від поранень. А їх не комісують щоб економити на виплатах. Одним словом рухаємося до рівня срасії по замилюванню очей.
показати весь коментар
12.04.2023 23:44
+12
Боюсь, что это "военных возвращаются в строй" не потому, что они РЕАЛЬНО ГОДНЫ, а потому, что так решили вверху !!!!
Я уверен, что очень многие из них на самом деле уже не годны! Но государству похер на них !
показати весь коментар
13.04.2023 00:04
+8
Перестаньте! У моего брата осколочные по всей спине и рукам, три ножевых - глубоких. Проникающее печени, полное рассечение сухожилий на левой руке. В госпитале провел три недели, заштопали. Две колотые раны гноятся. И его выписывают и отправляют через две недели на фронт. Он на ногах еле стоит, желтый весь. Левая рука вообще не функционирует. Нужна операция у нейрохирурга. У одноклассника 4 контузии. Которые кстати сейчас за ранение не считают. 80% потери слуха, без надежды на восстановление. И он продолжает воевать на нуле. Так что перестаньте!
показати весь коментар
13.04.2023 01:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
санітар Тягнибок Олежик 1-го хірургічного відділення Львівської обласної клінічної лікарні, медбрат нейрохірургічного відділення Львівської міської клінічної лікарні швидкої меддопомоги, лікар-інтерн урологічного і 1-го хірургічного відділення Львівської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги також на медичному "хронті"?

Чи він як в тій пісні:
- Мы смело в бой пойдем!
- И мы за вами!
- И как один умрем!
- Абрам, мы не туда попали!!!
показати весь коментар
12.04.2023 23:40 Відповісти
Здыхайте сами.
показати весь коментар
12.04.2023 23:55 Відповісти
Не знаю, где тот тягнибок, но вы то точно на фронте, да?
показати весь коментар
13.04.2023 00:19 Відповісти
ага, штат в штаті Мічіган. В когось "фрнон в Україні а в когось і в Олега К .... в Мічігані, бо кацапи дуда не дійдуть
показати весь коментар
13.04.2023 06:53 Відповісти
А 100% ВР, ОП, суддів та їм подібних- нажерають пики і жопи
показати весь коментар
12.04.2023 23:40 Відповісти
Такого ********* ще не бачив. **** не сказав що виписують недолікованих, фактично інвалідів і пруть назви в частини. Бо наказ зверху прийшов не комісувати. Воїни не те що бронік носити рухатися нормально не можуть, бо не відійшли від поранень. А їх не комісують щоб економити на виплатах. Одним словом рухаємося до рівня срасії по замилюванню очей.
показати весь коментар
12.04.2023 23:44 Відповісти
Перестаньте! У моего брата осколочные по всей спине и рукам, три ножевых - глубоких. Проникающее печени, полное рассечение сухожилий на левой руке. В госпитале провел три недели, заштопали. Две колотые раны гноятся. И его выписывают и отправляют через две недели на фронт. Он на ногах еле стоит, желтый весь. Левая рука вообще не функционирует. Нужна операция у нейрохирурга. У одноклассника 4 контузии. Которые кстати сейчас за ранение не считают. 80% потери слуха, без надежды на восстановление. И он продолжает воевать на нуле. Так что перестаньте!
показати весь коментар
13.04.2023 01:08 Відповісти
Помер російський письменник і публіцист Едуард Багіров, який підтримав війну в Україні. Йому було 47 років. Про це повідомляють росЗМІ.

Відомо, що тиждень тому письменник впав у кому. Лікарі боролися за його життя, але у нього відмовили всі життєво важливі органи. Що саме стало причиною коми - невідомо.
показати весь коментар
12.04.2023 23:47 Відповісти
Та в ньго там печінка відпала писали
показати весь коментар
12.04.2023 23:54 Відповісти
"Що саме стало причиною коми - невідомо."

Теж мені біном Ньютона Зелений Змій збирає свій врожай
показати весь коментар
13.04.2023 00:05 Відповісти
На смерть Багірова вже відреагувала його близька подруга, пропагандистка Маргарита Симоньян. Вона написала, що вона в шоці, оскільки смерть була дійсно раптовою.
показати весь коментар
12.04.2023 23:48 Відповісти
Карма знаходить своїх хероїв?)
показати весь коментар
12.04.2023 23:55 Відповісти
Боюсь, что это "военных возвращаются в строй" не потому, что они РЕАЛЬНО ГОДНЫ, а потому, что так решили вверху !!!!
Я уверен, что очень многие из них на самом деле уже не годны! Но государству похер на них !
показати весь коментар
13.04.2023 00:04 Відповісти
Так и есть. Говорю то что знаю. Выписывают, как только более менее на ногах стоит. Дают дома еще 2-3 недели и на фронт. Брат с со своими ребятами напоролся на дрг, в рукопашной колотые ножевые, потом минометами накрыло. Очень много крови потерял. Одно из ножевых задело печень. Понятно, что печень региненрирует, но для этого нужно время и условия. А его из госпиталя через две недели отправляют на фронт. Еще и полный порез сухожилий на лев руке. Он за стены держится когда ходит. И тем не менее сам рваться вернуться к своим товарищам. Семья не дает, они просто не пускает, пока на ноги не поставят. Сейчас по леч комиссиям его таскают и нейрохирурга для руки ищут. Куда ему на фронт? Какой от него прок? Он же ничего больше трех кг одной рукой сейчас поднять не может. Извините за эмоции, накипело, и от таких статей и от человеков разных.
показати весь коментар
13.04.2023 01:19 Відповісти
Киборги, однако.
показати весь коментар
13.04.2023 07:27 Відповісти
Це дуже високий показник. Якшо не прибрехав, то це, насправді, офігенно. Цікаво побачити аналогічну статистику в кацапів. Там мабудь 80% поранених навіть з поля бою не виносять.
показати весь коментар
13.04.2023 00:07 Відповісти
А квартал нажирає пики і продовжує гастролювати.
показати весь коментар
13.04.2023 00:30 Відповісти
По данным Пентагона, 92% раненых в Ираке и Афганистане вернулись домой живыми. Сколько из них смогло стать назад в строй сказать трудно, но учитывая потерявших конечность, раненых в голову или позвоночник, наверняка меньше чем 80%. Это при американских возможностях, когда солдат с тяжелым ранением попадал с места ранения в лучший американский госпиталь в Германии менее чем через 8 часов, а в США меньше чем за 24 часа.
Да, возможно, украинская медицина, от полевой до госпитальной, творит чудеса и перекрывает показатели американцев. Но как то не очень верится.
Всем раненым бойцам ВСУ - полного и скорейшего выздоровления! кацапам - сдохнуть еще до появления ветеринара.
показати весь коментар
13.04.2023 00:40 Відповісти
Не творят они чудеса. Выписывают с сочащимися ранами. Жалко фото нельзя скинуть. Рука, нога не функционирует, все равно годен! Если кто будет выступать против моих слов, дам конкретные координаты раненного, которому нужна нейрохирургическая операция на руке. Как можно отправлять на фронт через 5 недель, если раненный потерял больше литра крови? И это в Днепре, моем родном городе. Какие чудеса?! Залатали, пришили, зашили, будь добр вернуться на фронт. Какой прок от таких солдат которые еле ходят? Использовать мораль и патриотизм нет надобности. Большинство из раненных невзирая на ранения и не восстановившийся организм возвращаются в строй, или по крайней мере рвутся вернуться к своим пацанам. Но нудно же иметь совесть и врачам. Сначала восстановите раненного, а потом уже возвращайте его обратно.
показати весь коментар
13.04.2023 01:28 Відповісти
В мене на вулиці здорові бугаї ходять пиво-водку пьють...от їх треба на фронт.
показати весь коментар
13.04.2023 07:27 Відповісти
Ти б не підставляла свого брата конкретними координатами. Якщо твої історії правда, а не кримлівська закидуха, то не на цензорі людям баки забивай, а дзвони на гарячу лінію МОУ, вимагай службові розслідування через ВСП, відкривай кримінальні провадження за фактом неналежного виконання обовязків/лікування через ДБР, прокуратуру, поліцію. Нема толку от пустого вереску вигідного для ворогів України, треба офіційно проблеми вирішувати, а не страшилки у вільні вуха заливать.
показати весь коментар
03.05.2023 07:07 Відповісти
А какими координатами я подставляю брата? И что незаконного в том, что бы отстаивать права гражданина? И с какой стати вы даете мне советы, где и о чем мне писать? Занимайтесь своей жизнтью
показати весь коментар
04.05.2023 10:46 Відповісти
The famous expression "Catch-22" comes from the title of a famous novel by Joseph Heller. In that novel, American pilots during WWII wanted to be taken off combat duty and sent home. Their applications for dismissal could, in theory, be satisfied if they were found to have gone crazy due to the constant mental strain of combat. However, a person who realizes that he is crazy and applies for dismissal on those grounds, cannot be considered crazy, because, by doing so, he is acting rationally. That was the catch. Thus, the pilots were forced to fight to the end. If you are pulled in, and then you do not get out.

The unfairness of this situation is obvious. Most soldiers in any war are unwilling soldiers. They are not fighting to win, they are simply trying to survive as best they can. If you take away the hope of getting out alive after serving out a certain period, or even after being wounded, you are creating ample opportunity for mutiny, mass desertions, killing of commanders, marauding, etc.
показати весь коментар
13.04.2023 00:47 Відповісти
У бійців на передовій протрузії від броніка,в якому вони навіть сплять,контузії,регулярні недосипи,переохолодження,психічні розлади...
Умовно придатні під час війни залишаються в строю після короткого лікування.
Ті захисники,які залишаться живими після війни,потребуватимуть довготривалого лікування.
показати весь коментар
13.04.2023 01:02 Відповісти
Трындежом попахивает, причём конкретным. Внушительный процент это скорее всего только те, кто потерял руки/ноги/зрение или получил инвалидность разной степени.
Другие будут лечиться месяцами.
Они для армии потеряны.
Ни за что не поверю, что процент таковых среди пораненных меньше 20%
показати весь коментар
13.04.2023 01:04 Відповісти
Мрази...после ранения сослуживец еле ходит, а ему говорят он годен. У другого не все осколки с руки достали, а его возвращают. Есть команда по всей Украине признавать всех годными возвращать, на влк не замечать проблемы по здоровью. Гражданским больницам запретили принимать военных без направления с в/ч, а направление не дают.
показати весь коментар
13.04.2023 06:11 Відповісти
Чергова порція зе хуцпи,відірвана стопа тримається на сухожиллях,в частині зняли гіпсовий бандаж без ВЛК та відправили на ноль попри те що невзмозі сам пересуватися дві контузіі перелом ребер і це не поодинокий випадок у випадку відмови виконувати наказ командира попадеш під статтю ця зебидломаса породжує лиш горе та суцільну брехню!
показати весь коментар
13.04.2023 06:30 Відповісти
А тим часом на Цензорі більшість коментів збирають теми про "незаконне вручення повісток" та "незаконне закриття кордонів". Начебто у нас "мільйонна армія, є кому воювати і без мене обійдуться". Може до когось дійде, що хлопців на нулі треба на ротації відправляти, щоб хоча б підлікуватися та перепочити, а тяжкопоранених-комісувати чи відправляти на довготривале лікування. Потрібна заміна. Самі йти не хочуть, лише обурюються, що ТЦК їх виловлює.
показати весь коментар
13.04.2023 08:36 Відповісти
Трепло!
показати весь коментар
13.04.2023 06:39 Відповісти
Не будем далеко ходить ваЗЕлиновский Дырявый Херой слесаренко который превратил Черниговский госпиталь в клоаку, за 5 штук баксов списывает здоровых, а больные в лучшем случае обмежено, а потом везёт дань радуцкому в Киев и не сбу, дбр дела нет потому что ваЗЕлиновская кодла, вот такие и возвращаются...
показати весь коментар
13.04.2023 06:46 Відповісти
Какая тяжёлая тема. Трудно читать коменты. Почему молчат раненые? Наверное знаю. Ведь по щелчку чиновника пальцами их лишат всего - заныкают документы, исказят записи, обвинят в антипатриотизме. Не простым людям тягаться с ними, прошетшими отбор системы.
показати весь коментар
13.04.2023 08:58 Відповісти
Частину із них потрібно відправляти додому, заради показників хворих, інвалідів не списують, не звільняють і не платять на рівні нациських ублюдків, в людей сім'ї, як їм жити за що лікуватись і жити
показати весь коментар
03.05.2023 07:51 Відповісти
 
 