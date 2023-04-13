Арешт журналіста WSJ Гершковича дозволив особисто Путін, - Bloomberg

Президент РФ особисто надав дозвіл на арешт у Росії журналіста Wall Street Journal Евана Гершковича.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це із посиланням на власні поінформовані джерела пише Bloomberg.

"Президент росії Володимир Путін особисто схвалив арешт американського журналіста, якого обвинувачують у шпигунстві", - йдеться у матеріалі.

На переконання співрозмовників агентства, це демонструє все більший вплив у кремлі прихильників "жорсткої лінії", які схиляються до поглиблення конфронтації із Вашингтоном, вважаючи її незворотною.

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"Пропозиція вперше за майже 40 років арештувати американського журналіста за шпигунство йшла від яструбів у верховному керівництві силових відомств росії", - стверджує Bloomberg.

Нагадаємо, журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича затримали в Росії. Його звинувачують нібито у "шпигунстві за підприємством російського ВПК".