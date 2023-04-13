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Арешт журналіста WSJ Гершковича дозволив особисто Путін, - Bloomberg

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

гершкович,еван

Президент РФ особисто надав дозвіл на арешт у Росії журналіста Wall Street Journal Евана Гершковича.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це із посиланням на власні поінформовані джерела пише Bloomberg.

"Президент росії Володимир Путін особисто схвалив арешт американського журналіста, якого обвинувачують у шпигунстві", - йдеться у матеріалі.

На переконання співрозмовників агентства, це демонструє все більший вплив у кремлі прихильників "жорсткої лінії", які схиляються до поглиблення конфронтації із Вашингтоном, вважаючи її незворотною.

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"Пропозиція вперше за майже 40 років арештувати американського журналіста за шпигунство йшла від яструбів у верховному керівництві силових відомств росії", - стверджує Bloomberg.

Нагадаємо, журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича затримали в Росії. Його звинувачують нібито у "шпигунстві за підприємством російського ВПК".

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+4
Она звала «русский мир» - и он пришёл и трахнул!
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13.04.2023 00:16
+3
Гебіст кремлівський чинить звірства навіть проти журналіста
тільки тому , що він американець !
Якеж воно кончене і підле пітєрське одоробало 😠
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12.04.2023 23:58
+3
Путин будет принимать парад Победы 9 мая во Владивостоке. Это никак не связано с опасностью атаки украинских дронов по Москве. Просто во Владивостоке кроме обычных войск и авиации в параде могут принят участие корабли Тихоокеанского флота.
Мы так и поняли. Не ссыт, нет
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13.04.2023 00:26
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Акционеры компании «РС-Балт», которая является учредителем информагентства «Росбалт», приняли решение о ликвидации организации. Сообщение об этом появилось на сайте федерального реестра сведений о деятельности юридических лиц.

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«Нас назначали "иноагентом", мы два года пытались добиться справедливости, потому что считали, что это неправильно, нечестно, но безрезультатно. Мы не можем далее существовать, потому что у нас просто элементарно нет денег на это существование», - сказала она.
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12.04.2023 23:55 Відповісти
Гебіст кремлівський чинить звірства навіть проти журналіста
тільки тому , що він американець !
Якеж воно кончене і підле пітєрське одоробало 😠
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12.04.2023 23:58 Відповісти
А-а, как его, Гершковича? Да-да, асабісто я.
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13.04.2023 00:07 Відповісти
Клоун ты.
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13.04.2023 00:33 Відповісти
Не хочу відповідати від слова зовсім. Але відповім- накуй це твоя дорога!
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13.04.2023 00:39 Відповісти
Она звала «русский мир» - и он пришёл и трахнул!
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13.04.2023 00:16 Відповісти
Исче таких навастей!
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13.04.2023 00:42 Відповісти
Тогда бы в Горловку пришли солдаты НАТО, а так померла от родной скрепной кувалды
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13.04.2023 05:35 Відповісти
Путин будет принимать парад Победы 9 мая во Владивостоке. Это никак не связано с опасностью атаки украинских дронов по Москве. Просто во Владивостоке кроме обычных войск и авиации в параде могут принят участие корабли Тихоокеанского флота.
Мы так и поняли. Не ссыт, нет
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13.04.2023 00:26 Відповісти
Очень хочется поскорее пережить Путина.
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13.04.2023 00:28 Відповісти
Большинству украинцев это таки удастся.
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13.04.2023 00:35 Відповісти
Ты прав. Нам удастся.
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13.04.2023 00:45 Відповісти
Главное не допустить эскалации!
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13.04.2023 01:42 Відповісти
Та давно було відомо, що тільки х.... там приймає будь-які рішення а дворові тільки тоді переходять у транс від захоплення коли рішення прийнято. Це вже потім, коли сконає, дворові будуть в екстазі твердити-це він у всьому винний тільки він..... Хоча набагато краще було б закопати разом з х.... весь двір по древнім звичаям дикунів.
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13.04.2023 01:56 Відповісти
Да пох. Неме ума - считай калека....
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13.04.2023 08:06 Відповісти
Розовый пони сам виноват.
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13.04.2023 16:03 Відповісти
 
 