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Польща хоче стати центром обслуговування танків Abrams у Європі та виробляти снаряди зі збідненим ураном, - Моравецький

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

abrams

Польща хоче стати центром обслуговування американських танків Abrams у Європі та виробляти снаряди зі збідненим ураном до них.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

"Я розмовляв з військовими, керівництвом заводу про можливість розміщення в Польщі заводу, який ремонтуватиме та обслуговуватиме танки Abrams по всій Європі. Досі вони використовувалися в основному американськими військовими, (розміщеними) у Європі, але з нашою покупкою ми станемо одним із основних користувачів", — заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час візиту до США.

Моравецький уточнив, що у вівторок у Білому домі обговорив із віце-президентом США Камалою Харріс створення бази для обслуговування Abrams. "Я також наполягав на тому, щоб ядра боєприпасів із збідненим ураном для Abrams вироблялися в Польщі", - зазначив прем'єр.

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Міністр оборони Маріуш Блащак також підтвердив, що Польща може стати центром обслуговування танків Abrams у Європі.

Кілька тижнів тому до Варшави приїхав заступник голови правління компанії General Dynamics, яка займається виробництвом Abrams. "Ми говорили про створення в Польщі сервісного центру для танків Abrams", — сказав Блащак. 

Польський міністр уточнив, що йдеться переважно про обслуговування польських танків цього типу, але в перспективі там можуть обслуговуватись танки, що належать іншим європейським країнам. "Польща стає природним сервісним центром, а ймовірно, в майбутньому також центром виробництва танків Abrams", — зазначив він.

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Автор: Володимир Янченко
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13.04.2023 00:28 Відповісти
+ 100 !
а снаряди із збагаченим ураном будемо виробляти ми .

.
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13.04.2023 01:05 Відповісти
Колишній помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон у статті для Wall Street Journal виступив з пропозицією щодо подальшого розширення НАТО, запросивши до альянсу країни, які можуть зробити значний внесок до його бюджету, зокрема Австралію, Ізраїль і Японію.
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13.04.2023 00:33 Відповісти
Пока это польские танки, в перспективе, может быть европейские. Вполне нормальное желание любой страны заработать. Только это ж будет откуда пришло, туда и ушло, не больше. Они же раздавать или продавать в другие страны не будут.
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13.04.2023 00:39 Відповісти
Поляки молодці поки є час вони зі всіх можливостей стараються зробити армію надійною і мати всі шанси на безпеку для себе.
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13.04.2023 00:58 Відповісти
Якщо кацапи єпашитимуть ядерними ракетами, то шанси на безпеку - нульові.
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13.04.2023 06:45 Відповісти
Nu puskai paprobuiut , dumaiu ih suščestvovanie s tavo momenta prakķičeski zero .......
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13.04.2023 08:07 Відповісти
А потім можна і зі збагаченим ураном виробляти
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13.04.2023 06:16 Відповісти
 
 