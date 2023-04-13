На війні всі фронти потребують уваги та міцності, фінансовий фронт – особливо, - Зеленський попросив МВФ і Світовий Банк підтримати відновлення України
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Президент України Володимир Зеленський звернувся до МВФ і Світового Банку з проханням схвалити Програму підтримки для покриття пріоритетних проєктів Швидкого відновлення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Глави держави.
Він також закликав опрацювати конкретні механізми використання заморожених російських активів для відшкодування завданих Росією збитків.
Зеленський заявив про це в середу, виступаючи за допомогою відеозв'язку на Третій міністерській конференції щодо України, організованій МВФ і Світовим Банком.
"Тисячі й тисячі об'єктів в Україні зруйновано. Завдяки партнерам більшу частину витрат на підтримання нормального життя на цей рік забезпечено", - сказав він.
За словами Зеленського, нещодавно він побував у прифронтових районах української держави, що межують із Росією. "Це так боляче бачити - міста зруйновані терором, села спалені, а поля мертві, бо вони заміновані...", - сказав президент.
"Підтримка швидкого відновлення є частиною роботи з боротьби з тероризмом. Відновлюючи зруйноване, ми перемагаємо головну мету терору: повертаємо нормальне життя", - заявив він.
Зеленський зауважив, що "вперше в історії світ має таку широку можливість стягнути збитки з агресора - того, хто винен у неспровокованій і незаконній війні".
"Наприклад, Світовий банк дав нову оцінку втрат і потреб України - чотириста одинадцять мільярдів доларів. З кожним днем Росія збільшує цей рахунок. У світі є російські активи різного типу, які покривають такий рівень збитків!", - заявив він.
Він подякував за нову програму з МВФ, "яка є важливим стабілізуючим фактором для України. Це допоможе нам продовжувати боротьбу".
"Але для того, щоб люди повернулися в Україну, щоб агресор програв не лише на полі бою, а й справді в усьому, - необхідне схвалення Програми підтримки для покриття пріоритетних проєктів Швидкого відновлення. Загальний обсяг таких проєктів становить 14,1 млрд доларів США", - сказав президент.
Будь ласка, зачекайте...
Трошки із зоології безхребетних. Є в фракції "Голос" такий собі депутат Володимир Цабаль. Що, не чули раніше про такого? От і я не зразу згадав. Не соромтеся, що не змогли пригадати такого "видатного діяча **********". Хлопчина в суспільно-політичному житті не відзнаяився узагалі нічим, ніде й ніяк. Здобув освіту, працював у бізнесі. До списку Голосу потрапив за квотою бізнесмена Томаша Фіали, який був одним із акціонерів цього фінансово-політичного проєкту.
Фіала боїться заїдатися з владою й страшно не хоче отримати тавро олігарха згідно придуманого на Банковій спекулятивного закону. Тому готовий робити зеленій опі приємно в усіх немислимихї позах політичного крутійства. Коли опозиційність фракції Голос стала ображати його зеленосяйність і з опи зробили пропозицію, Фіала поспішив приєднати своїх людей до внутріфракційного путчу і віддати до послуг Єрмаку. Вони здійснили переворот у фракції, а по партійній лінії пішли за "чєво с ізволітє" Сергієм Притулою. Цабаль - один із десятки запроданців, для нього "це тільки бізнес - жодної політики". Так і відійшов би разом із цим скликанням Ради в безвість.
Але за тепле місце й лобістські можливості треба платити своєю честю. Цього разу пальцем вказали на Цабаля і саме йому доручили заблокувати законопроєкт, яким мали відкрити шлях для доплат військовим. На Банковій законом дуже не вдоволені, бо ці гроші вже розписали на дерибан і офшорні гавані. Зараз хочуть хоч час відтягнути до травня, а там Стефанчук щось нахімічить. Тому Цабаль реєструє постанову про скасування голосування.
Це навряд, чи допоможе, але сам хлопчик тепер стане відомим. Військові його мордашку запам'ятають. І він же нічим не аргументує свою незгоду, лише тим, що матеріали до другого читання роздали не за 10, а за 3 дні. Нагадаю, що слуги цієї норми не виконували НІКОЛИ. А часто видавали за лічені хвилини до голосування. І Цабаля та інших це не хвилювало. Дана регламентна норма вірна, але її використовують лише, щоб заблокувати неугодний проєкт.
Все ніяк накрастися не можете, зелені тварюки?
Україна отримала від США та союзників за неповний рік війни (2022) допомоги на суму більше 48 млрд.$
З них тільки одної зброї та припасів від США на суму 20 млрд.$
А більше ніж 28 млрд.$ надійшли грошима в бюджет України від західних союзників.
Так, що по грошах Україна отримує за рік війни навіть більше ніж совок від західних союзників по ленд лізу за рік війни.
https://suspilne.media/280175-skilki-grosej-ukraina-otrimala-vid-ssa-ta-miznarodnih-souznikiv/