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Авіація та артилерія ЗСУ протягом 12 квітня завдали ударів по 10 районах скупчення ворога, 1 складу боєприпасів і 1 станції РЕБ, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та артилерії ЗСУ по противнику протягом 12 квітня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також збито 1 ворожий БпЛА типу "Орлан - 10".

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів противника, а також 1 радіолокаційну станцію противника".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авіація та артилерія ЗСУ протягом 11 квітня уразили 17 районів зосередження окупантів, 2 БПЛА та 2 станції РЕБ, - Генштаб

Автор: Роман Свиридович
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13.04.2023 10:02 Відповісти
 
 