Якщо відео справжнє, Росія прирівняється до Ісламської держави, - президент Чехії Павел про страту воїна ЗСУ
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Якщо достовірність відео з обезголовленням українського військовополоненого підтвердиться, російські військові стануть у один ряд із терористами ІДІЛ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ceske Novyny, про це заявив президент Чехії Петр Павел.
"Якщо відео підтвердиться, російські військові стануть у один ряд з ІДІЛ, яку нам усім слід засуджувати", - сказав Павел.
Він звернув увагу, що до підтвердження достовірності відео робити висновки стосовно цього конкретного випадку передчасно.
Водночас Павел нагадав про багато інших добре задокументованих випадків звірств, вчинених протягом російської війни в Україні, яким немає місця у 21-му столітті.
У російських соцмережах згадується, що відео було зняте поблизу Бахмута на сході України, де протягом багатьох місяців точаться найзапекліші бої, до яких залучені бойовики ПВК "Вагнер".
У CNN заявили, що не змогли незалежно підтвердити місце, де знімали відео.
Друге відео було поширене 11 квітня ввечері. Ймовірно, воно було зняте влітку. На ньому, як виглядає, показано, як російський боєць ножем відрізає голову українському військовому, коли той ще був живий.
Напередодні американський Інститут вивчення війни заявив, що "ПВК "Вагнер", ймовірно, продовжує вчиняти воєнні злочини, обезголовлюючи українських військовослужбовців у Бахмуті".
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Вам би не зрадой*бити, Михайло на пустому місці
Стосовно останнього питання тут і казати нічого. Якщо ви думаєте, що вся справа в прізвищі, то по перше таким чином половину українців треба відмітити, не тільки мене, а по-друге з вашої логіки виходить, що Лукашенко - українець, що само собою нонсенс.
А стосовно першого, ви настільки тупі, що задаючи це питання в коментах до новини, то штаб НАТО вам відповість? З головою все добре?
Это такой новомоднявый тренд - выбирать президентов-имбецилов ?
жидкурд. На фото Примаков.
Игил не понравится такое сравнение
Тобто в Бучу та Ірпінь ви всі з Європи так пафосно їздили не дивитися на докази російськіх звірств, а бо модно було і кави попити? Ясно.
Нічого, зараз росія скаже "це постановка з метою дискредитації" і Павел та інші заспокояться