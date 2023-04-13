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страта (40) Павел Петр (89) воєнні злочини (1570)

Якщо відео справжнє, Росія прирівняється до Ісламської держави, - президент Чехії Павел про страту воїна ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

обезголовлювання

Якщо достовірність відео з обезголовленням українського військовополоненого підтвердиться, російські військові стануть у один ряд із терористами ІДІЛ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ceske Novyny, про це заявив президент Чехії Петр Павел.

"Якщо відео підтвердиться, російські військові стануть у один ряд з ІДІЛ, яку нам усім слід засуджувати", - сказав Павел.

Він звернув увагу, що до підтвердження достовірності відео робити висновки стосовно цього конкретного випадку передчасно.

Водночас Павел нагадав про багато інших добре задокументованих випадків звірств, вчинених протягом російської війни в Україні, яким немає місця у 21-му столітті.

У російських соцмережах згадується, що відео було зняте поблизу Бахмута на сході України, де протягом багатьох місяців точаться найзапекліші бої, до яких залучені бойовики ПВК "Вагнер".

У CNN заявили, що не змогли незалежно підтвердити місце, де знімали відео.

Друге відео було поширене 11 квітня ввечері. Ймовірно, воно було зняте влітку. На ньому, як виглядає, показано, як російський боєць ножем відрізає голову українському військовому, коли той ще був живий.

Напередодні американський Інститут вивчення війни заявив, що "ПВК "Вагнер", ймовірно, продовжує вчиняти воєнні злочини, обезголовлюючи українських військовослужбовців у Бахмуті".

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+31
Після Бучі та Маріуполя, Українці знають, що російська орда переплюнула терористів ІДІЛ.
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13.04.2023 01:10
+20
та тим кацапам плювати на подібні засудження. тих катів, як і той ІДІЛ, потрібно не засуджувати, а винищувати.
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13.04.2023 01:12
+8
Генерал Павел дуже сумнівається. Правду казати, чи ще раз збрехати. Навіщо таким людям дають звання генерала, та ще й НАТО?
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13.04.2023 01:08
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Генерал Павел дуже сумнівається. Правду казати, чи ще раз збрехати. Навіщо таким людям дають звання генерала, та ще й НАТО?
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13.04.2023 01:08 Відповісти
А, то у нас тут експерт по НАТО намалювався. Славнозвісний Михайло Дужик.

Вам би не зрадой*бити, Михайло на пустому місці
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13.04.2023 01:19 Відповісти
Денисов? Вы пока еще в майорах?
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13.04.2023 01:25 Відповісти
Зрозуміло. Мало що довбограй, диванний експерт по НАТО, єкстрасенс, який бачить по потилиці горобчика чи Генерал Павел бреше чи ні і зрадой*б, так ще й узкогаварящій. Чому я не здивований?

Стосовно останнього питання тут і казати нічого. Якщо ви думаєте, що вся справа в прізвищі, то по перше таким чином половину українців треба відмітити, не тільки мене, а по-друге з вашої логіки виходить, що Лукашенко - українець, що само собою нонсенс.

А стосовно першого, ви настільки тупі, що задаючи це питання в коментах до новини, то штаб НАТО вам відповість? З головою все добре?
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13.04.2023 02:22 Відповісти
Я тоже удивляюсь , почему это Павел постоянно сомневается и тени самым подыгрывает рашистюгам
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13.04.2023 10:31 Відповісти
Після Бучі та Маріуполя, Українці знають, що російська орда переплюнула терористів ІДІЛ.
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13.04.2023 01:10 Відповісти
Они в 2014 году в Донецке творили точно такую же дичь, и про это много писали. Просто некоторые не хотели видеть и слышать про это, так как "не всё так однозначно".
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13.04.2023 09:32 Відповісти
та тим кацапам плювати на подібні засудження. тих катів, як і той ІДІЛ, потрібно не засуджувати, а винищувати.
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13.04.2023 01:12 Відповісти
Невже кацапам стане страшно від цих слів або вони засмутяться ? ...Після цього відео Контрнаступ повинен відбутись сьогодні...
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13.04.2023 01:36 Відповісти
не все так однозначно... в своем репертуаре
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13.04.2023 03:46 Відповісти
Мордор ніколи за своєю суттю нічим не був кращий ніж так звана Ісламська Держава, а відрізняється лише тим, що цивілізовані країни не розривають з ним дипломатичні відносини, не дивлячись ні на які мордорські злочини
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13.04.2023 03:49 Відповісти
Нет млять, фотошоп от 95-го квартала.

Это такой новомоднявый тренд - выбирать президентов-имбецилов ?
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13.04.2023 04:06 Відповісти
Павел, ты не прав. ИГИЛ и прочий мировой терроризм был создан парашей начиная с 20-х гг. XX века ("коминтерн"), а не наоборот. В чём парашные га#доны сами неоднократно признавались.
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13.04.2023 07:20 Відповісти
Как-то в море плавал кит, если жирный, значит жид курд. На фото Примаков.
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13.04.2023 07:22 Відповісти
Павел просто передує кацапським заявам про " постановочну нацистську провокацію".
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13.04.2023 08:43 Відповісти
Этой росии с пещерной философией жизни глубоко фиолетово как и кем и кто ее будет считать. О
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13.04.2023 09:10 Відповісти
Русские убивают потому что им это нравится. Свои или чужие, брат, жена все равно.
Игил не понравится такое сравнение
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13.04.2023 09:34 Відповісти
Якщо.....
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13.04.2023 09:45 Відповісти
"Якщо відео справжнє"...
Тобто в Бучу та Ірпінь ви всі з Європи так пафосно їздили не дивитися на докази російськіх звірств, а бо модно було і кави попити? Ясно.

Нічого, зараз росія скаже "це постановка з метою дискредитації" і Павел та інші заспокояться
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13.04.2023 09:52 Відповісти
Он посмел сомневаться?
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13.04.2023 09:54 Відповісти
Пока им самим русня не отрежет головы, они будут сомневаться....
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13.04.2023 10:13 Відповісти
Чи справжнє? Ні, курво, то такі круті спецефекти.
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13.04.2023 10:25 Відповісти
Генерал Павел туповат для офицера НАТО.
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13.04.2023 16:06 Відповісти
 
 