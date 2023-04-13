Без сумлінної роботи ДСНС і поліції не уявити нормального життя, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що без сумлінної роботи ДСНС і поліції не уявити нормального життя та не врятувати багатьох людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у своєму вечірньому відеозверненні, розповідаючи про участь у вітанні молодих офіцерів поліції та рятувальників ДСНС із завершенням навчання.

"Дуже емоційно й почесно для мене було сьогодні привітати наших молодих офіцерів поліції та рятувальників ДСНС із завершенням навчання. Понад 3 тисячі молодих людей – професійних і патріотичних – приєднуються зараз до тих, хто вже захищає безпеку й нормальність життя", - сказав Зеленський.

Президент уточнив, що вони працюватимуть й у тих регіонах, де найбільш небезпечно. Зокрема, за розподілом служитимуть у прифронтових областях, - на Харківщині, Сумщині. Також, за його словами, є й ті, хто воюватиме в наших нових штурмових бригадах.

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"Я дякую всім, хто обрав саме зараз і саме цей шлях безпосередньої допомоги людям. Без сумлінної роботи ДСНС і поліції просто не уявити нормального життя, не врятувати багатьох людей. Це, власне, те, що становить сутність їхньої роботи – безпосередня допомога людям. Я вірю, що сьогоднішні випускники навчальних закладів системи МВС виправдають людські надії", - сказав Зеленський.

Також він у зверненні згадав кількох рятувальників та подякував їм за роботу.

"Хочу зараз відзначити саме таких наших захисників – таких наших рятувальників, зокрема з Нікополя. Працівників ДСНС майора Артема Шульдякова, лейтенанта Федора Заякіна, старшого сержанта Василя Музиченка, молодшого сержанта Віталія Булкіна. Дякую вам, хлопці, за порятунок українців після російських ракетних ударів", - сказав Президент.

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Окрім того, він відзначив і поліцейські екіпажі – ""білих янголів", які рятують наших людей на Донеччині, здійснюють евакуацію, доправляють гуманітарну допомогу, реанімують поранених…".

"Дякую поліцейському Геннадію Юдіну з Авдіївки за порятунок дітей, парамедику Василеві Піпі, одному з "білих янголів" на Мар’їнському напрямку фронту. Вони врятували вже сотні наших людей, зокрема й важкопоранених. Дякую також сьогодні особливо вибухотехніку Національної поліції Володимиру Перепелиці, який працює для розмінування на Херсонщині, працює дуже ефективно", - сказав Глава держави.

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