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Без сумлінної роботи ДСНС і поліції не уявити нормального життя, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що без сумлінної роботи ДСНС і поліції не уявити нормального життя та не врятувати багатьох людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у своєму вечірньому відеозверненні, розповідаючи про участь у вітанні молодих офіцерів поліції та рятувальників ДСНС із завершенням навчання.

"Дуже емоційно й почесно для мене було сьогодні привітати наших молодих офіцерів поліції та рятувальників ДСНС із завершенням навчання. Понад 3 тисячі молодих людей – професійних і патріотичних – приєднуються зараз до тих, хто вже захищає безпеку й нормальність життя", - сказав Зеленський.

Президент уточнив, що вони працюватимуть й у тих регіонах, де найбільш небезпечно. Зокрема, за розподілом служитимуть у прифронтових областях, - на Харківщині, Сумщині. Також, за його словами, є й ті, хто воюватиме в наших нових штурмових бригадах.

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"Я дякую всім, хто обрав саме зараз і саме цей шлях безпосередньої допомоги людям. Без сумлінної роботи ДСНС і поліції просто не уявити нормального життя, не врятувати багатьох людей. Це, власне, те, що становить сутність їхньої роботи – безпосередня допомога людям. Я вірю, що сьогоднішні випускники навчальних закладів системи МВС виправдають людські надії", - сказав Зеленський.

Також він у зверненні згадав кількох рятувальників та подякував їм за роботу.

"Хочу зараз відзначити саме таких наших захисників – таких наших рятувальників, зокрема з Нікополя. Працівників ДСНС майора Артема Шульдякова, лейтенанта Федора Заякіна, старшого сержанта Василя Музиченка, молодшого сержанта Віталія Булкіна. Дякую вам, хлопці, за порятунок українців після російських ракетних ударів", - сказав Президент.

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Окрім того, він відзначив і поліцейські екіпажі – ""білих янголів", які рятують наших людей на Донеччині, здійснюють евакуацію, доправляють гуманітарну допомогу, реанімують поранених…".

"Дякую поліцейському Геннадію Юдіну з Авдіївки за порятунок дітей, парамедику Василеві Піпі, одному з "білих янголів" на Мар’їнському напрямку фронту. Вони врятували вже сотні наших людей, зокрема й важкопоранених. Дякую також сьогодні особливо вибухотехніку Національної поліції Володимиру Перепелиці, який працює для розмінування на Херсонщині, працює дуже ефективно", - сказав Глава держави.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+19
"восени листя опадають, а навесні знову відростають... "
Цитатник ЗЕ
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13.04.2023 01:52
+16
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13.04.2023 02:08
+15
З поліції стільки ж користі як і з тебе. Дармоїди.
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13.04.2023 06:03
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"восени листя опадають, а навесні знову відростають... "
Цитатник ЗЕ
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13.04.2023 01:52 Відповісти
Ага .
Або ще таке: банан великий, але шкірка ще більша.
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13.04.2023 05:34 Відповісти
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13.04.2023 02:08 Відповісти
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13.04.2023 02:09 Відповісти
Тоді я просто залишу це тут https://youtu.be/ux3rM1HFpaE
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13.04.2023 05:13 Відповісти
водій - мудак

навіть якщо в нього є думки що дії поліції незаконні він має ВИКОНАТИ вимоги поліцейських а ПОТІМ викласти свої думки у заяві (тобто спочатку ПОКАЗАТИ свої документи)

на відмову показувати документи поліції порушника треба ввічливо і негайно класти мордою в підлогу, вдягати кайданки і везти у відділок для з"ясування (золоті рибки дійсно забули що в нас війна)
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13.04.2023 10:56 Відповісти
Він має право не виконувати незаконні наказы. До того ж ці менти не показали посвідчення, це могла бути дрг.
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13.04.2023 14:30 Відповісти
це мент має право не виконувати незаконні накази, а громадянин має право виконувати і потім оскаржити
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13.04.2023 14:32 Відповісти
Навпаки. До тих пір якщо мент не показав посвідчення він озброєний бандит а не мент.
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13.04.2023 14:33 Відповісти
на майбутнє раджу в умовах воєнного стану виконувати накази людини зі зброєю

тоді можливо буде час зайнятись самоосвітою і розібратися у питанні
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13.04.2023 14:35 Відповісти
Тобто закону вже нема? Це опричина тоді а не поліція. Побудували концлагерь остаточно? Війнаісеспише, воєнийстан? "мушку зпили"(с)
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13.04.2023 14:37 Відповісти
Якщо вас примусово затримують, а ви не дозволятимете вдягати кайданки, будете опиратися ногами, вириватися, тобто вчиняти ПАСИВНІ дії - то у ваших діях відсутня ЗЛІСНА НЕПОКОРА. Судову суперечку ви виграєте та в подальшому зможете покарати поліціянтів.

Якщо ви почнете битися, хапати за формений одяг, штовхати - вчиняти АКТИВНІ дії щодо поліції. У такий спосіб, навіть бувши повністю правим, ви ризикуєте зайняти лаву підсудних.

____________________
Доречі не знаю як у Британії а в США можно і в мирний час за подібні штучки отримати кулю.
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13.04.2023 14:54 Відповісти
А зупиняти просто так і полоскать мізки прикриваючись беззаконням і військовим станом... На передок бы йшли краще, з таким задором.
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13.04.2023 14:36 Відповісти
Коли я був молодий і дурний теж не любив ментів, владу, був за пригнічений нарід і все таке з татушкой Че Гевари. Згодом зрозумів, що влада - відібраження наріду, поведінка поліції - відібраження поведінки наріду.
Оцей чувачок на відео керуючи ТЗ відмовляється показати посвідчення, в умовах ВС не показує паспорт, погрожує хресним генералом. Він - типове бидло. Якщо до нього ставитися нормально він буде бикувати натомість бєспрєдєл сприйме нормально і стулить пельку. І от які в нас тоді мають бути поліціянти?
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13.04.2023 15:04 Відповісти
Є закон для того щоб давати документи, а не всякі постанови.
Коли в країні замість законів поліція керується указами-постановами то це вже не поліція. І це вже не правова країна.
Це вже опричина. І ніяке ВС не дає на це індульгенція. До того ж ВС не оформлена по закону.
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13.04.2023 15:47 Відповісти
Тож бидло - це той мент, який не керується законом та зневажає своїх же громадян та право, якіих зобов'язаний захищати. А не сидіти в тылу і кошмарити людей прикриваючись воєнним станом, та звільненням від мобілізаціі. Герой бл.
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13.04.2023 15:49 Відповісти
ви плутаєте ментів з військовими, які кошмарять народ в тилу, мєнт і має бути в тилу, в нього інша робота і інша підготовка і взагалі МВС не має перебирати на себе функції армії і створювати Бригади Наступу, як і військові не мають права ловити людей поза зоною бойових дій чи охороняємих об"єктів
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13.04.2023 16:01 Відповісти
Всі "хороші". Це вже показник що Україна вже перетворилася на того самого дракона з ким воює.
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13.04.2023 16:10 Відповісти
ну таким самим "драконом" Україна не стане в силу очевидних відмінностей менталітета, але будує тут Зєкоманда схоже дещо подібне (вже писав тут)
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13.04.2023 16:21 Відповісти
PS а після слів "крьосний єтой дочері - генерал..." відкривати вогонь на враження
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13.04.2023 11:09 Відповісти

З кожним новим "гундосиком" у мене все більше зміцнюється переконання, що над нашим Сонцеликим Боневтіком Відважним якийсь вчений-лиходій, такий собі професор Миш'якович, ставить нелюдський експеримент: випробовує на бідолашному щойно винайдену наркоту.
Щоразу нову.
Професоре Миш'якович, АСТАНАВІТЄСЬ!
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13.04.2023 05:22 Відповісти
Нагадало: Кот КОКОС и Мышь ГАШИШ
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13.04.2023 09:35 Відповісти
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13.04.2023 23:09 Відповісти
😂
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13.04.2023 23:22 Відповісти
З поліції стільки ж користі як і з тебе. Дармоїди.
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13.04.2023 06:03 Відповісти
Мусора, це щоб охороняти оманськоо зрадника і корупціонерів і вбивати при цьому українців.
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13.04.2023 06:18 Відповісти
Тепер поліція буде отримувати більше грошей ніж ЗСУ.
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13.04.2023 06:47 Відповісти
Ну так полиция нужна для защиты его ЗЕтела его семейства и квартальной банды….а патриоты для защиты «продажной порноактрисы готовой дать любому.»….а это уже точн не какаяразница даже.(
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13.04.2023 08:01 Відповісти
Налякався Зеля, буде тепер знову союзництва з Путлером шукати.
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13.04.2023 07:11 Відповісти
Ще хотілося б послухати актуальні одкровення на тему колекціонування марок або про гностицизм ІІ століття.
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13.04.2023 07:15 Відповісти
Зачем оно выперднуло ротом это именно сейчас? А затем, что 30.000 грн "вернули" и ментам, и ДСНС-никам, в результате чего "денег у Гетманцева опять не хватило", и Бенина карманная проститутка из части сявкиного (не твоя вiйна) "голоса" поставила в ВР этот вопрос на паузу. Теперь у них все герои, и все без денег на радость Ху#лу за ради срыва мобилизации в ЗСУ.
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13.04.2023 07:15 Відповісти
Та не вернули ще, і не відомо чи повернуть... А поліцаїв міг і не хвалити, бо вони гарненько були зашкварилися (ті, що в прикордонних з рашкою областях) на початку вторгнення і всі це пам'ятають
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13.04.2023 07:21 Відповісти
Где я тут ментов хвалил? Но напоминаю любителям обобщать, что "Азов" тоже входит в систему МВС (нацгвардии).
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13.04.2023 07:30 Відповісти
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13.04.2023 07:25 Відповісти
Опять полицаев приравнивает у военным,тот кто воюет должен числиться в армии,а не в мвд,а про то какая у нас полиция спроси у общества,каков там уровень доверия к этому институту.
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13.04.2023 07:20 Відповісти
Нагадало: ... но так как представители милиции могут быть приравнены к студентам и детям, то с них по пять копеек...
P.S. Далі не коментую.
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13.04.2023 09:46 Відповісти
❗️Україна проведе «повну мобілізацію» населення, - Washington Post.

Про це йдеться у найсекретніших «‎злитих» файлах розвідки США.

Війна триватиме у 2024. Сторони не матимуть значних переваг через брак військ і *********** для ефективних операцій.
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13.04.2023 07:35 Відповісти
Питання відкрите: а чому не проводять мобілізацію мусорів, прокурв і суддів які на пенсії?
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13.04.2023 07:37 Відповісти
Бо у них броня, і морди лускають від жиру...
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13.04.2023 09:47 Відповісти
ну ну на 1 нормального мєнта будет 10 гандонов которые крышуют наркоманов, шлюх и игорный бизнес собирают взятки с водителей на спец созданых сложных уч дороги, а как они обосраные бежали из Сум- настоящие Герои.
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13.04.2023 08:04 Відповісти
А у зели нормальное життя, під час війни.
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13.04.2023 08:36 Відповісти
Це Боневтік про татарова і його команду, які фальшували справи проти Майдану?
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13.04.2023 08:49 Відповісти
Брехун Оманський.
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13.04.2023 09:25 Відповісти
 
 