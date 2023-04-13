Без сумлінної роботи ДСНС і поліції не уявити нормального життя, - Зеленський
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Президент Володимир Зеленський наголосив, що без сумлінної роботи ДСНС і поліції не уявити нормального життя та не врятувати багатьох людей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у своєму вечірньому відеозверненні, розповідаючи про участь у вітанні молодих офіцерів поліції та рятувальників ДСНС із завершенням навчання.
"Дуже емоційно й почесно для мене було сьогодні привітати наших молодих офіцерів поліції та рятувальників ДСНС із завершенням навчання. Понад 3 тисячі молодих людей – професійних і патріотичних – приєднуються зараз до тих, хто вже захищає безпеку й нормальність життя", - сказав Зеленський.
Президент уточнив, що вони працюватимуть й у тих регіонах, де найбільш небезпечно. Зокрема, за розподілом служитимуть у прифронтових областях, - на Харківщині, Сумщині. Також, за його словами, є й ті, хто воюватиме в наших нових штурмових бригадах.
"Я дякую всім, хто обрав саме зараз і саме цей шлях безпосередньої допомоги людям. Без сумлінної роботи ДСНС і поліції просто не уявити нормального життя, не врятувати багатьох людей. Це, власне, те, що становить сутність їхньої роботи – безпосередня допомога людям. Я вірю, що сьогоднішні випускники навчальних закладів системи МВС виправдають людські надії", - сказав Зеленський.
Також він у зверненні згадав кількох рятувальників та подякував їм за роботу.
"Хочу зараз відзначити саме таких наших захисників – таких наших рятувальників, зокрема з Нікополя. Працівників ДСНС майора Артема Шульдякова, лейтенанта Федора Заякіна, старшого сержанта Василя Музиченка, молодшого сержанта Віталія Булкіна. Дякую вам, хлопці, за порятунок українців після російських ракетних ударів", - сказав Президент.
Окрім того, він відзначив і поліцейські екіпажі – ""білих янголів", які рятують наших людей на Донеччині, здійснюють евакуацію, доправляють гуманітарну допомогу, реанімують поранених…".
"Дякую поліцейському Геннадію Юдіну з Авдіївки за порятунок дітей, парамедику Василеві Піпі, одному з "білих янголів" на Мар’їнському напрямку фронту. Вони врятували вже сотні наших людей, зокрема й важкопоранених. Дякую також сьогодні особливо вибухотехніку Національної поліції Володимиру Перепелиці, який працює для розмінування на Херсонщині, працює дуже ефективно", - сказав Глава держави.
Будь ласка, зачекайте...
Цитатник ЗЕ
Або ще таке: банан великий, але шкірка ще більша.
навіть якщо в нього є думки що дії поліції незаконні він має ВИКОНАТИ вимоги поліцейських а ПОТІМ викласти свої думки у заяві (тобто спочатку ПОКАЗАТИ свої документи)
на відмову показувати документи поліції порушника треба ввічливо і негайно класти мордою в підлогу, вдягати кайданки і везти у відділок для з"ясування (золоті рибки дійсно забули що в нас війна)
тоді можливо буде час зайнятись самоосвітою і розібратися у питанні
Якщо ви почнете битися, хапати за формений одяг, штовхати - вчиняти АКТИВНІ дії щодо поліції. У такий спосіб, навіть бувши повністю правим, ви ризикуєте зайняти лаву підсудних.
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Доречі не знаю як у Британії а в США можно і в мирний час за подібні штучки отримати кулю.
Оцей чувачок на відео керуючи ТЗ відмовляється показати посвідчення, в умовах ВС не показує паспорт, погрожує хресним генералом. Він - типове бидло. Якщо до нього ставитися нормально він буде бикувати натомість бєспрєдєл сприйме нормально і стулить пельку. І от які в нас тоді мають бути поліціянти?
Коли в країні замість законів поліція керується указами-постановами то це вже не поліція. І це вже не правова країна.
Це вже опричина. І ніяке ВС не дає на це індульгенція. До того ж ВС не оформлена по закону.
З кожним новим "гундосиком" у мене все більше зміцнюється переконання, що над нашим Сонцеликим Боневтіком Відважним якийсь вчений-лиходій, такий собі професор Миш'якович, ставить нелюдський експеримент: випробовує на бідолашному щойно винайдену наркоту.
Щоразу нову.
Професоре Миш'якович, АСТАНАВІТЄСЬ!
P.S. Далі не коментую.
Про це йдеться у найсекретніших «злитих» файлах розвідки США.
Війна триватиме у 2024. Сторони не матимуть значних переваг через брак військ і *********** для ефективних операцій.