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ССО і Сили оборони з HIMARS знищили російську станцію Р-330Ж "Житель". ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сили спеціальних операцій разом із Силами оборони знищили російську станцію постановки перешкод Р-330Ж "Житель".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм ССО.

"ССО разом з Силами оборони "хаймарснули" ще одну жирну ціль.

На Донецькому напрямку оператори ССО України разом з підрозділами Сил оборони провели комплекс заходів, в ході яких виявили позицію автоматизованої станції постановки перешкод Р-330Ж "Житель". Станція знаходилася досить далеко за лінією зіткнення.

Координати оперативно передали побратимам одного з ракетно-артилерійських підрозділів, які чудово знають свою роботу" - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, на відео зафіксовано момент точного ураження станції ракетою, випущеною з M142 HIMARS.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ССО знищили позицію гармати Д20 із боєзапасом неподалік Донецька. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+31
Виходить, "Житель" вже не жілєц, скоріше "Покойнік"...
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13.04.2023 07:38
+24
Ну і як завжди звалище сміття поруч - щоб було як по-домашньому
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13.04.2023 08:15
+23
Гарний снаряд! Рясненько так уламками січе!
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13.04.2023 07:44
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Виходить, "Житель" вже не жілєц, скоріше "Покойнік"...
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13.04.2023 07:38 Відповісти
Ну, всьо, кіна не буде
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13.04.2023 07:43 Відповісти
Гарний снаряд! Рясненько так уламками січе!
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13.04.2023 07:44 Відповісти
может это вариант с вольфрамовыми шариками?
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13.04.2023 09:09 Відповісти
так
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13.04.2023 09:15 Відповісти
воно видно ,що далеченько..орки по "гражданці" повзають..розслабились падлюки,як на курорті
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13.04.2023 07:54 Відповісти
Схоже це був другий снаряд, бо там вже лежало обдєлане тіло, яке хотіли грузити.
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13.04.2023 10:12 Відповісти
Ну і як завжди звалище сміття поруч - щоб було як по-домашньому
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13.04.2023 08:15 Відповісти
Мало того що насмітили ще й самі перетворились в сміття.
А нам потім все замітати))
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13.04.2023 11:13 Відповісти
Житєль вже своє віджив. Разом з декількома кацапопітеками.
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13.04.2023 08:18 Відповісти
Сожитєлі теж вже не житєлі ))
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13.04.2023 09:02 Відповісти
Шмакі-бум.
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13.04.2023 09:14 Відповісти
"Житель" мордора, та орки прі ньом...
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13.04.2023 09:27 Відповісти
А что стало с полуфабрикатами?
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13.04.2023 09:41 Відповісти
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13.04.2023 10:12 Відповісти
В 2011р. я зробив подібне фото. Хай ще й тут з кацапів посміється
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13.04.2023 11:24 Відповісти
Колишні мешканці станції змінили свій статус у тик-току з "Жителя" на "Нежитель" !
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13.04.2023 10:52 Відповісти
БМП,грузовик,станция - и полетели кеды....
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13.04.2023 14:14 Відповісти
Оце так буває, коли в тебе немає ніхєра ніякої ППО проти купи БПЛА, окрім ТОР-ів вартістю 30 мільйонів баксів з ракетою вартістю півмільйона баксів. І ти намагаєшсься "протидіяти" всьому цьому нєпотрєбству "жителями" за десятки мільйонів баксів, яких дотягнув в тактичну глибину замість оперативної. Ото і пішли відоси з "жителями" та "полями"... Бо в них тупо прилітає 155мм...

Це не означає, що в них немає достатньо ТОР-ів чи "жителів". Ще є. Але очевидно, що вони мікроскопами цвяхи забивають. І виробляти нових "жителів" чи "тор-и" полками на місяць - вони точно не в змозі. А це означає - зростання вартості війни для них, і через деякий час нестачу ППО/РЕБ вони будуть закривати тільки ще більшою навалою живої сили (бо техніку будуть вибивати БПЛА, наприклад, протидіяти яким будуть все менше та менше).

PS: не сам придумав - в Роніна спер і розбавив.
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13.04.2023 22:26 Відповісти
 
 