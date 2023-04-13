ССО і Сили оборони з HIMARS знищили російську станцію Р-330Ж "Житель". ВIДЕО
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Сили спеціальних операцій разом із Силами оборони знищили російську станцію постановки перешкод Р-330Ж "Житель".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм ССО.
"ССО разом з Силами оборони "хаймарснули" ще одну жирну ціль.
На Донецькому напрямку оператори ССО України разом з підрозділами Сил оборони провели комплекс заходів, в ході яких виявили позицію автоматизованої станції постановки перешкод Р-330Ж "Житель". Станція знаходилася досить далеко за лінією зіткнення.
Координати оперативно передали побратимам одного з ракетно-артилерійських підрозділів, які чудово знають свою роботу" - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, на відео зафіксовано момент точного ураження станції ракетою, випущеною з M142 HIMARS.
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А нам потім все замітати))
Це не означає, що в них немає достатньо ТОР-ів чи "жителів". Ще є. Але очевидно, що вони мікроскопами цвяхи забивають. І виробляти нових "жителів" чи "тор-и" полками на місяць - вони точно не в змозі. А це означає - зростання вартості війни для них, і через деякий час нестачу ППО/РЕБ вони будуть закривати тільки ще більшою навалою живої сили (бо техніку будуть вибивати БПЛА, наприклад, протидіяти яким будуть все менше та менше).
PS: не сам придумав - в Роніна спер і розбавив.