Росіяни за добу випустили по Херсонщині 185 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації, 1 людина загинула, 2 - зазнали поранень, - ОВА

Минулої доби окупанти здійснили 46 обстрілів Херсонщини, місто Херсон ворог обстріляв 5 разів.

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу противник здійснив 46 обстрілів, випустивши 185 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 5 разів.



Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію заводу в місті Херсоні.



Внаслідок ворожого обстрілу 1 людина загинула, 2 - дістали поранення", йдеться в повідомленні.



Щодо евакуації населення Прокудін зазначив, що з деокупованої території області евакуйовано 72 особи.

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