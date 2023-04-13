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Росіяни за добу випустили по Херсонщині 185 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації, 1 людина загинула, 2 - зазнали поранень, - ОВА

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херсонщина

Минулої доби окупанти здійснили 46 обстрілів Херсонщини, місто Херсон ворог обстріляв 5 разів.

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу противник здійснив 46 обстрілів, випустивши 185 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 5 разів.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію заводу в місті Херсоні.

Внаслідок ворожого обстрілу 1 людина загинула, 2 - дістали поранення", йдеться в повідомленні.

Щодо евакуації населення Прокудін зазначив, що з деокупованої території області евакуйовано 72 особи.

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Автор: Наталя Джума
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13.04.2023 10:17 Відповісти
 
 