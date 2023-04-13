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армія РФ (13520) Генштаб ЗС (4540) ліквідація (1961) знищення (4153)

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 180 590 осіб (+540 за добу), 293 гелікоптери, 3646 танків, 2777 артсистем, 7053 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Станом на ранок 13 квітня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 180 590 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.04.23 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 180 590 (+540) осіб ліквідовано,
  • танків - 3646 (+0) од,
  • бойових броньованих машин - 7053 (+10) од,
  • артилерійських систем - 2777 (+7) од,
  • РСЗВ - 535 (+0) од,
  • засоби ППО - 283 (+1) од,
  • літаків - 307 (+0) од,
  • гелікоптерів - 293 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2339 (+5),
  • крилаті ракети - 911 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5637 (+7) од,
  • спеціальна техніка - 320 (+1).

Також читайте: Армія РФ веде наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, за добу відбито понад 45 атак окупантів, - Генштаб

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 180 590 осіб (+540 за добу), 293 гелікоптери, 3646 танків, 2777 артсистем, 7053 броньовані машини 01

"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
Слава ЗСУ !!
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13.04.2023 08:27
+11
Танки кацапи жаліють, бо Т-34 зняті з постаментів щось не заводяться
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13.04.2023 08:40
+9
Йшов 3339 день москальсько-української війни. 26 одиниць техніки і більше 500 чумардосів. Без танчиків. Броня, арта, логістика ну і порадували ППО та спецтехніка. Слава ЗСУ, переможемо!
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13.04.2023 08:54
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Слава ЗСУ !!
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13.04.2023 08:27 Відповісти
Танки кацапи жаліють, бо Т-34 зняті з постаментів щось не заводяться
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13.04.2023 08:40 Відповісти
Нехай педалі крутять!
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13.04.2023 10:24 Відповісти
Йшов 3339 день москальсько-української війни. 26 одиниць техніки і більше 500 чумардосів. Без танчиків. Броня, арта, логістика ну і порадували ППО та спецтехніка. Слава ЗСУ, переможемо!
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13.04.2023 08:54 Відповісти
Позиційні бої. Затишшя перед бурею.
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13.04.2023 09:14 Відповісти
артилерію виносять в рамках підготовки
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13.04.2023 09:59 Відповісти
Артилерію виносять, бо місяцями довбали стіну "дайте далекобійні гаубиці та РСЗВ". І, наприклад, Данія нам віддала ВСІ свої Caesar-и. Ніби просто дивізіон (19 штук), але по залпу за перші 2-3 хвилини та точності - це ніби мінімум як артполк на 152мм (хоча так теж неправильно порівнювати, це як порівнювати взвод снайперів та роту піхотинців).

І на поточний момент ЗСУ просто мають перевагу в далекобійності та точності арти. А значить - можуть ПОСТІЙНО, БЕЗ ПРИВ'ЯЗКИ ДО ОПЕРАТИВНИХ ПЛАНІВ, виконувати бойові задачі контрбатарейної боротьби та "відпрацювання" скупчень/складів/штабів на оперативну глибину (до 85 км). Що ми і спостерігаємо кожен день.

А що з цього вимальовується, та де становиться настільки "тонко", що на цьому вже можна будувати оперативні плани - це вже бачить тільки ГШ.
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13.04.2023 12:06 Відповісти
9 мая у кацапов будет двойной праздник - победобесие + 200 тысяч жмуров !
П.С.
И мы такие, с плакатами - "Можем повторить"
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13.04.2023 09:21 Відповісти
ну по математическим вычислениям на данный момент будет с небольшим плюсом...
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13.04.2023 09:30 Відповісти
180 тисяч дохлої кацапні! гарно. Слава ЗСУ! Вічна пам'ять полеглим Героям!
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13.04.2023 09:48 Відповісти
Судячи по кількості усопших й танків ,обидві цифри в рази зменшились)Що свідчит ь про кульмінацію"бальшова наступлєнія послє ачєрєдной мабілізациі"))Чекаємо північнокорейський кантінгєнт))
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13.04.2023 13:07 Відповісти
 
 