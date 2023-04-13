Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 180 590 осіб (+540 за добу), 293 гелікоптери, 3646 танків, 2777 артсистем, 7053 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 13 квітня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 180 590 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.04.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 180 590 (+540) осіб ліквідовано,

танків - 3646 (+0) од,

бойових броньованих машин - 7053 (+10) од,

артилерійських систем - 2777 (+7) од,

РСЗВ - 535 (+0) од,

засоби ППО - 283 (+1) од,

літаків - 307 (+0) од,

гелікоптерів - 293 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2339 (+5),

крилаті ракети - 911 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5637 (+7) од,

спеціальна техніка - 320 (+1).

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"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.