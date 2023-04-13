Військовополонені та цивільні заручники можуть отримати від держави допомогу в сумі 100 тис. грн, - Лубінець

Громадяни України, які внаслідок збройної агресії РФ були позбавлені особистої свободи, та члени їхніх сімей, мають право на державну грошову допомогу та соцгарантії.

Про це пише в телеграмі уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Право на отримання такої грошової допомоги (на сьогодні це 100 тисяч гривень) мають як військовослужбовці, так і цивільні громадяни, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії, а також члени їхніх сімей", - написав він.

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Лубінець зазначив, що факт позбавлення особистої свободи встановлює спеціальна комісія при Мінреінтеграції.

Він пояснив, що закон гарантує такі виплати:

щорічну державну допомогу;

одноразову державну допомогу;

одноразову державну допомогу в разі загибелі особи, яку було позбавлено свободи.

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Для встановлення факту позбавлення особи свободи та подальшого отримання допомоги необхідно звернутись до Мінреінтеграції. Тутможна ознайомитися з переліком документів.