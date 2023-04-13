Військовополонені та цивільні заручники можуть отримати від держави допомогу в сумі 100 тис. грн, - Лубінець
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Громадяни України, які внаслідок збройної агресії РФ були позбавлені особистої свободи, та члени їхніх сімей, мають право на державну грошову допомогу та соцгарантії.
Про це пише в телеграмі уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Право на отримання такої грошової допомоги (на сьогодні це 100 тисяч гривень) мають як військовослужбовці, так і цивільні громадяни, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії, а також члени їхніх сімей", - написав він.
Лубінець зазначив, що факт позбавлення особистої свободи встановлює спеціальна комісія при Мінреінтеграції.
Він пояснив, що закон гарантує такі виплати:
- щорічну державну допомогу;
- одноразову державну допомогу;
- одноразову державну допомогу в разі загибелі особи, яку було позбавлено свободи.
Для встановлення факту позбавлення особи свободи та подальшого отримання допомоги необхідно звернутись до Мінреінтеграції. Тутможна ознайомитися з переліком документів.
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Побитий,скалічений у власному дворі патріот,-ні.🤷
Офіс простих рішень 😬
Кловани, вони такі..у кожного є диплом економіста, тема дипломів єдина - "Як знищити економіку України й довести народ до зубожіння".
У військових забрали надбавки, у малозабезпечених - субсидії, виконавча краде гроші у тих же військових.