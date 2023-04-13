УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4931 відвідувач онлайн
Новини СуспільствоВійна в Україні
805 12
виплати (489) полон (1297) полонені (1950) Лубінець Дмитро (329)

Військовополонені та цивільні заручники можуть отримати від держави допомогу в сумі 100 тис. грн, - Лубінець

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

полон,катування,тортури

Громадяни України, які внаслідок збройної агресії РФ були позбавлені особистої свободи, та члени їхніх сімей, мають право на державну грошову допомогу та соцгарантії.

Про це пише в телеграмі уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Право на отримання такої грошової допомоги (на сьогодні це 100 тисяч гривень) мають як військовослужбовці, так і цивільні громадяни, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії, а також члени їхніх сімей", - написав він.

Читайте: Близько 950 цивільних українців перебувають у російському полоні, - правозахисники

Лубінець зазначив, що факт позбавлення особистої свободи встановлює спеціальна комісія при Мінреінтеграції.

Він пояснив, що закон гарантує такі виплати:

  • щорічну державну допомогу;
  • одноразову державну допомогу;
  • одноразову державну допомогу в разі загибелі особи, яку було позбавлено свободи.

Також читайте: Росія здебільшого не підтверджує перебування у полоні українських воїнів, - ГУР

Для встановлення факту позбавлення особи свободи та подальшого отримання допомоги необхідно звернутись до Мінреінтеграції. Тутможна ознайомитися з переліком документів.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+8
Так розповідають що на зарплати військовим бракує грошей. А тут такий ''жест''.
показати весь коментар
13.04.2023 09:04
+4
Цікаво.Якщо в заручниках на окупованих територіях,-кілька мільйонів громадян....
показати весь коментар
13.04.2023 09:17
+3
А потім ви «******** персональні дані, а багато хто ще на окупованій території.
показати весь коментар
13.04.2023 09:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так розповідають що на зарплати військовим бракує грошей. А тут такий ''жест''.
показати весь коментар
13.04.2023 09:04 Відповісти
Таи добре -- а то сусід - солдат полонении в Азовсталі вже рік у полоні а жінка тут з двома дітьми скніє .
показати весь коментар
13.04.2023 09:07 Відповісти
А потім ви «******** персональні дані, а багато хто ще на окупованій території.
показати весь коментар
13.04.2023 09:11 Відповісти
Цікаво.Якщо в заручниках на окупованих територіях,-кілька мільйонів громадян....
показати весь коментар
13.04.2023 09:17 Відповісти
Йдеться про тих, хто був позбавлений особистої свободи. По простому пройшов через «підвал», знаходився/ться в якихось СІЗО на окупованій території включно з Кримом і далі
показати весь коментар
13.04.2023 09:32 Відповісти
Ага.Тобто,чиновник,що пройшов через сізо,видавши всю відому інформацію,чи забезпечений підприємець,через підвал,змушений поділитись заощадженнями з окупантами,матиме право на виплати.
Побитий,скалічений у власному дворі патріот,-ні.🤷
Офіс простих рішень 😬
показати весь коментар
13.04.2023 10:26 Відповісти
Патріот попаде на підвал в рази швидше перерахованих вами категорій. Ви поняття не маєте хто туди попадає. Без образ
показати весь коментар
13.04.2023 17:51 Відповісти
Зараз наобіцяють, а потім або скажуть - грошей немає, або включать знову друкарський верстат..

Кловани, вони такі..у кожного є диплом економіста, тема дипломів єдина - "Як знищити економіку України й довести народ до зубожіння".
показати весь коментар
13.04.2023 09:30 Відповісти
А можуть і не отримати. Якщо не прикладуть всіх зусиль.
У військових забрали надбавки, у малозабезпечених - субсидії, виконавча краде гроші у тих же військових.
показати весь коментар
13.04.2023 09:31 Відповісти
можуть отримати,та Отримають--це поняття різні,
показати весь коментар
13.04.2023 09:51 Відповісти
обіцянка цяцянка...
показати весь коментар
13.04.2023 09:58 Відповісти
полоненим 100 000, а військовим, які боронять Україну й 30000 немає. зелені падлюки, що ви робите?
показати весь коментар
13.04.2023 10:07 Відповісти
 
 