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Ми не можемо звикнути до щоденних звірств російських агресорів в Україні, - прем’єр Словаччини Геґер

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

геґер,гегер

Прем’єр-міністр Словаччини Едуард Геґер прокоментував відео, на якому російські загарбники обезголовлюють українського захисника.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Ми не можемо звикнути до щоденної дози жахливих звірств, які чинять російські агресори в Україні. Обезголовлення українського військовослужбовця в стилі ІДІЛ показує, що для них немає ні правових, ні людських меж у творенні зла. Так само думали і нацисти, але це не буде ні забутим, ні безкарним!" - наголосив глава уряду Словаччини.

Нагадаємо, у мережі з'явилося відео, на якому полоненому українському солдату російські воєнні злочинці із ДШРГ "Русич" відрізали голову.

У ГУР МО заявили, що такими публікаціями загарбники намагаються залякати Сили оборони України.

Президент Володимир Зеленський заявив, що нікому у світі неможливо ігнорувати російський терор.

CNN повідомило, що у соцмережах опубліковано два відео обезголовлювання українських воїнів: зняте зараз і влітку.

Також читайте: Посол Великої Британії Сіммонс про відео зі стратою українського полоненого: Якщо вони хотіли залякати когось - вийшло навпаки

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+5
угу, давайте снаряди... й багато...
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13.04.2023 09:18
+5
Продавливание поставок вооружения было бы в данной ситуации наиболее эффективным, Европе уже давно пора понять что Украина их ограждает от этих зверей и необходимо помочь, делать больше, как это делают воины ВСУ.
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13.04.2023 09:25
+4
Дякуйте Словаччину, а не обзивайте її. Ця маленька країні, по відношенню до свого ВВП, дала за рік нам більше для людей і ЗСУ, чим Володя Боневтік за весь час свого правління. Танки, бронемашини, літаки, снаряди та інше віддала ця країна для нас, па Ви їх ганьбите. Правду кажуть, що в кого пульт від телевізора, то той керує мізками наріду, в данному випадку через марафіон.
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13.04.2023 09:35
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Дякуємо Геґер, але й Ми не можемо звикнути до щоденної дози від лідора взесвіту обрізаних балдибілдерів...
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13.04.2023 09:17 Відповісти
угу, давайте снаряди... й багато...
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13.04.2023 09:18 Відповісти
От бідоськи, ну вибачте, що нас тут вбивають щодня. Бачте, ми зі своїми жахливими новинами заважаємо вам торгувати з путлєром... вибачте будь ласка
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13.04.2023 09:24 Відповісти
кондомище, і нахіба ти брешеш?
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13.04.2023 09:29 Відповісти
Дякуйте Словаччину, а не обзивайте її. Ця маленька країні, по відношенню до свого ВВП, дала за рік нам більше для людей і ЗСУ, чим Володя Боневтік за весь час свого правління. Танки, бронемашини, літаки, снаряди та інше віддала ця країна для нас, па Ви їх ганьбите. Правду кажуть, що в кого пульт від телевізора, то той керує мізками наріду, в данному випадку через марафіон.
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13.04.2023 09:35 Відповісти
Дякуємо дуже, але що це за формулювання такі? "Не можемо звикнути", то капєц. Реально виглядає так, наче він бідкається, що ніяк йому не стане пофігу на такі новини. Може, то наші надмозги-перекладачі накосячили?
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13.04.2023 09:41 Відповісти
Продавливание поставок вооружения было бы в данной ситуации наиболее эффективным, Европе уже давно пора понять что Украина их ограждает от этих зверей и необходимо помочь, делать больше, как это делают воины ВСУ.
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13.04.2023 09:25 Відповісти
лицемірство
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13.04.2023 09:28 Відповісти
Зло має бути покараним.
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13.04.2023 09:50 Відповісти
Макрон зміг.
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13.04.2023 10:20 Відповісти
 
 