УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4931 відвідувач онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Війна
6 125 19
війна (56671) розвідка (3622) Росія (47286)

Російські еліти розуміють, що перемоги у війні не буде. Але досі сподіваються на "нічию", - ГУР МО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

путін

Російські еліти розуміють, що РФ не зможе перемогти у своїй війні проти України, але все ще сподіваються на "нічию".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це повідоми представник ГУР МО Андрій Юсов в ефірі каналу "Україна 24".

Так, зазначив він, російські еліти вже давно не розраховують на перемогу у війні проти України.

"На успіх там уже давно ніхто не сподівається, окрім, можливо, кількох зовсім хворих людей. Є розуміння фатальної безнадійності. Сподіваються у кращому випадку на якусь патову ситуацію чи нічию, коли вдасться зберегти свої власні інтереси. Але те, що це стратегічна поразка для російського військово-політичного керівництва, бізнес-еліти - це вже давно зрозуміло", - пояснив представник ГУР МО

Юсов додав, що впливові люди в Росії поки що не готові до опору правлячому режиму.

"Розуміння є, а готовності до опору немає. Максимум поки що - здебільшого готовність до спроб захисту своїх персональних інтересів в обмін на якусь інформацію чи взаємодію. Це вже є. Ну і я думаю, далі буде готовність і до більш рішучих дій", - підсумував він.

Читайте: Росія здебільшого не підтверджує перебування у полоні українських воїнів, - ГУР

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+6
Коцапская илита это оксюморон
показати весь коментар
13.04.2023 09:42
+5
На нічию де -- під москвою ? .
показати весь коментар
13.04.2023 09:41
+5
Програму мінімум Путін зробив. Запоріжська АЕС іхня, вода до Криму пішла, лівий берег під контролем. Згодом "кордон" по Дніпру буде все більш недосягаємим для України, так що не все так в нічию.
показати весь коментар
13.04.2023 09:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На нічию де -- під москвою ? .
показати весь коментар
13.04.2023 09:41 Відповісти
Це з нашею Зелею ?
показати весь коментар
13.04.2023 09:58 Відповісти
Коцапская илита это оксюморон
показати весь коментар
13.04.2023 09:42 Відповісти
Таак ще один ''вкидон'' про патову сттуацію , ''нічию''. І це на тлі ''зливу інформаці'', та зриву контрнаступу. Це або вдала ''качка'' або починає ''смердіти''..
показати весь коментар
13.04.2023 09:53 Відповісти
ГУР МО - 🤡🤡🤡. А нічого, що ця інформація про "нічию" злизана зі злитих документів...
показати весь коментар
13.04.2023 09:53 Відповісти
Російські еліти розуміють, що РФ не зможе перемогти у своїй війні проти України Джерело: https://censor.net/ua/n3411827


а що , хтось думав , що там одні дураки , телепні та придурки ?
показати весь коментар
13.04.2023 09:55 Відповісти
Програму мінімум Путін зробив. Запоріжська АЕС іхня, вода до Криму пішла, лівий берег під контролем. Згодом "кордон" по Дніпру буде все більш недосягаємим для України, так що не все так в нічию.
показати весь коментар
13.04.2023 09:56 Відповісти
а мяса у свиноцабак хватит...?
показати весь коментар
13.04.2023 10:00 Відповісти
В расее нет и никогда не было никаких элит, там есть только шайка воров приближённых к

кремлёвскому параноику, их ожидает такая же судьба, как и плешивого карлика - суд и полная

изоляция от человеческого общества.
показати весь коментар
13.04.2023 09:58 Відповісти
показати весь коментар
13.04.2023 10:00 Відповісти
для так званої"еліти" головне що залишилось ,це гроші ,і що б їх не чіпали, про якусь владу вже мова не йде,вони чудово розуміють ,чим ближче до кремля тим більший триндєц прийде
показати весь коментар
13.04.2023 10:00 Відповісти
Ребята, не нужно принимать это все близко к сердцу, это диванный критик высказал свое мнение, у них все по прежнему куча пушечного мяса, которого хватит еще на много лет!
показати весь коментар
13.04.2023 10:14 Відповісти
Доки є Зеля доті будут сподіванки. Оманськи домовленносі досі діють.
показати весь коментар
13.04.2023 10:24 Відповісти
У кацапской Ылиты ничья выглядит примерно так: сначала съедим - ваше, а потом каждый - своё....
показати весь коментар
13.04.2023 10:31 Відповісти
Ну в каком-то смысле выход ВСУ на границы 91 года - это тоже ничья. Киев у них взять не вышло, но и Москву наши не взяли. Нормально.
показати весь коментар
13.04.2023 10:42 Відповісти
Создаётся такое впечатление что готовят почву к Корейскому варианту.
показати весь коментар
13.04.2023 10:48 Відповісти
 
 