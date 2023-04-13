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Південна Корея не постачає артснаряди Україні через побоювання агресивної реакції Китаю та РФ, - Моравецький

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

боєприпаси,снаряди

Південна Корея не постачає артилерійські снаряди Україні через побоювання агресивної реакції РФ та Китаю, проте США можуть допомогти виправити це.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це газеті The New York Times розповів прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

За його словами, південнокорейські артилерійські боєприпаси можуть мати вирішальне значення у військовій допомозі Україні і лише пряме втручання президента США Джо Байдена призведе до угоди про постачання.

Він зазначив, що росіяни мають набагато більше артилерійських гармат та снарядів, а Південна Корея має величезний запас боєкомплекту та може допомогти у цьому Україні.

Моравецький заявив, що Байден може запевнити Південну Корею в тому, що США запропонують підтримку перед можливою агресивною відповіддю з боку КНР і Росії.

"Ми говорили з Південною Кореєю про це, про доставку зброї та боєприпасів. Але я не думаю, що це буде можливо без втручання США. Південна Корея боїться реакції Росії та Китаю", — сказав польський прем'єр.

Також читайте: На тлі масштабної військової підтримки України Південна Корея збільшила експорт озброєння до інших країн, - The New York Times

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Хто повинен довбанути?Аби щось швиденько написати,може лайк хтось поставить.Суцільний жах останній час з коментарями.
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13.04.2023 09:57
+3
от проблему надумали... то най постачає їх Америці...
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13.04.2023 09:52
+3
Нужно заплатить Ким Чен Ыну 4 млдр долларов денег шо нам дают партнеры шоб он ****** атомными бомбами по маскве и ******. И партнеры как бы не при чем и мы молодцы. А толстому хлюпышу ваще пох
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13.04.2023 09:54
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от проблему надумали... то най постачає їх Америці...
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13.04.2023 09:52 Відповісти
через поляків
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13.04.2023 09:54 Відповісти
Саме так і відбувається, Штати замовили у Південній Кореї 500 000 снарядів калібру 155 мм для поповнення власних запасів з яких надає снаряди ЗСУ!!!
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13.04.2023 09:58 Відповісти
Та легко -- на випередження довбанути по Китаю .
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13.04.2023 09:53 Відповісти
Хто повинен довбанути?Аби щось швиденько написати,може лайк хтось поставить.Суцільний жах останній час з коментарями.
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13.04.2023 09:57 Відповісти
Сарказм .
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13.04.2023 10:02 Відповісти
це тип людішок яким все хтось винен...і скрізь шукають зиск....хтось повинен по китаю...хтось повинен зброю дати ...хтось повинен гроші дати....все хтось повинен...та ніхто нікому нічого не повинен...
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13.04.2023 10:57 Відповісти
Нужно заплатить Ким Чен Ыну 4 млдр долларов денег шо нам дают партнеры шоб он ****** атомными бомбами по маскве и ******. И партнеры как бы не при чем и мы молодцы. А толстому хлюпышу ваще пох
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13.04.2023 09:54 Відповісти
Но сказать шо заплатим после тог как он шарахнет, а потом кинуть его как ЛОХА
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13.04.2023 09:55 Відповісти
байден - чмырь, никогда не продвинет это решение, он только тормознуть поставки может, а не продвинуть их.
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13.04.2023 09:54 Відповісти
А Китаю та КНДР ніякі "побоювання" не заважають?! Якось дивно посилатись на когось, хто сам робить те, що збираєшся робити ти сам, бо його це не зупиняє. То ж не вважаю ТАКИЙ привід не допомагати обгрунтованним!!!
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13.04.2023 09:56 Відповісти
Інша справа, що снаряди у дійсності йдуть до України, але не південнокорейского виробництва з США на заміну яких Штати отримують снаряди від Південної Кореї. Нам різниці не має, а от Білий дім робить те що потрібно та використовую таким чином потенціал своїх партнерів з Корейського півострова!
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13.04.2023 10:02 Відповісти
Бо Слуги урода ******* про все в відкриту,про що треба мовчать. тому багато хто відмовляється.
Болгарія - постачальник №1 ,так ми туда послицю в халаті вишлем.
Слуги урода працюють проти України на всіх фронтах
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13.04.2023 10:16 Відповісти
А тим, що Польща для себе масово закупила у Підненної Кореї не можна поділитись?
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13.04.2023 10:42 Відповісти
 
 