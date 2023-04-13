Затоплення крейсера "Москва" рік тому уможливило "зерновий коридор", а мрії РФ про десант на Одесу залишилися в минулому, - Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков нагадав, як рівно рік тому ВМС ЗСУ ударом українських ракет "Нептун" потопили флагман Чорноморського флоту РФ ракетний крейсер "Москва".

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Рівно рік тому Військово-морські сили Збройних Сил України переписали вікову історію. Влучним ударом українських ракет "Нептун" було уражено той самий "русский военный корабль" - флагман чорноморського флоту рф ракетний крейсер "москва", який наступної доби затонув", - зазначи він.

За словами Резнікова, подія була настільки надихаючою і водночас неймовірною, що багатьом здавалося – це не може бути правдою.

"Наші воїни зробили, здавалося б, неможливе. І це змінило хід історії. Бо розпочалася ланцюгова реакція. Це був останній день домінування російського флоту на Чорному морі.

По-перше, успішне використання українських ракет на таку відстань переконало партнерів, що немає сенсу зволікати з передачею ракет Harpoon.

По-друге, як тільки були отримані ракети Harpoon, команда віце-адмірала Олексія Неїжпапи успішно застосувала і їх. У підсумку це призвело до втечі російських окупантів з острову Зміїний, яку вони назвали "жестом доброї волі".

По-третє, звільнення Зміїного дозволило відкрити "зерновий коридор". Світ отримав нашу продукцію, Україна отримала ресурси для оборони. Якщо б не було знищено "москву", досягти цього результату було б неможливо", - пояснив очільник Міноборони.

Таким чином, додав Резніков, російський флот був змушений ховатися на південь і схід від окупованого Криму.

"Кремлівські мрії про десант на Одесу залишилися в минулому. Тепер росіяни хіба що можуть боягузливо обстрілювати мирних громадян з повітря", - підсумував міністр.

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