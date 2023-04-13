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Затоплення крейсера "Москва" рік тому уможливило "зерновий коридор", а мрії РФ про десант на Одесу залишилися в минулому, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

москва,крейсер

Міністр оборони Олексій Резніков нагадав, як рівно рік тому ВМС ЗСУ ударом українських ракет "Нептун" потопили флагман Чорноморського флоту РФ ракетний крейсер "Москва".

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Рівно рік тому Військово-морські сили Збройних Сил України переписали вікову історію. Влучним ударом українських ракет "Нептун" було уражено той самий "русский военный корабль" - флагман чорноморського флоту рф ракетний крейсер "москва", який наступної доби затонув", - зазначи він.

За словами Резнікова, подія була настільки надихаючою і водночас неймовірною, що багатьом здавалося – це не може бути правдою.

"Наші воїни зробили, здавалося б, неможливе. І це змінило хід історії. Бо розпочалася ланцюгова реакція. Це був останній день домінування російського флоту на Чорному морі.

По-перше, успішне використання українських ракет на таку відстань переконало партнерів, що немає сенсу зволікати з передачею ракет Harpoon.

По-друге, як тільки були отримані ракети Harpoon, команда віце-адмірала Олексія Неїжпапи успішно застосувала і їх. У підсумку це призвело до втечі російських окупантів з острову Зміїний, яку вони назвали "жестом доброї волі".

По-третє, звільнення Зміїного дозволило відкрити "зерновий коридор". Світ отримав нашу продукцію, Україна отримала ресурси для оборони. Якщо б не було знищено "москву", досягти цього результату було б неможливо", - пояснив очільник Міноборони.

Таким чином, додав Резніков, російський флот був змушений ховатися на південь і схід від окупованого Криму.

"Кремлівські мрії про десант на Одесу залишилися в минулому. Тепер росіяни хіба що можуть боягузливо обстрілювати мирних громадян з повітря", - підсумував міністр.

Читайте: На одеський пляж викинуло речі з потопленого російського крейсера "Москва". ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+22
А пану резнікову краще помовчати, бо знищення "Москви"- це заслуга "бариги" і Турчинова, які доробили "Нептун", конструкторам, волонтерів і відважних військових ЗСУ. По чому яйця для ЗСУ? Безсовісна людина, противно дивитися на твій фейс, бо після такого зашквара мав би піти сам, але це постурок не для таких корупціонерів.
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13.04.2023 09:59
+20
Резніков! А кримінальну справу стосовно людей які "викрали" батарею "Нептунів" та яка й знищила цей крейсер - уже закрили?
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13.04.2023 10:00
+11
Якби не ''зелений асфальт'' скільки було б ''Нептунів'' і скільки потоплених крейсерів..
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13.04.2023 10:04
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також яйця по 17
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13.04.2023 09:56 Відповісти
Яйця по 17 унеможливили МО накормити наших бійців. І вбивають мрію про справедливість при зеленій банді.
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13.04.2023 10:03 Відповісти
Оборонпромом керує шарапов від єрмака.
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13.04.2023 10:35 Відповісти
А пану резнікову краще помовчати, бо знищення "Москви"- це заслуга "бариги" і Турчинова, які доробили "Нептун", конструкторам, волонтерів і відважних військових ЗСУ. По чому яйця для ЗСУ? Безсовісна людина, противно дивитися на твій фейс, бо після такого зашквара мав би піти сам, але це постурок не для таких корупціонерів.
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13.04.2023 09:59 Відповісти
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13.04.2023 10:14 Відповісти
Резніков! А кримінальну справу стосовно людей які "викрали" батарею "Нептунів" та яка й знищила цей крейсер - уже закрили?
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13.04.2023 10:00 Відповісти
Якби не ''зелений асфальт'' скільки було б ''Нептунів'' і скільки потоплених крейсерів..
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13.04.2023 10:04 Відповісти
Пишуть, що це - "чорний коридор", та всі гроші йдуть поза бюджету країни.
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13.04.2023 10:07 Відповісти
о виліз...капітан очевидність...значить цілий день киздіти буде...на зміну прийшов після данілова..
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13.04.2023 10:08 Відповісти
Сьогодні бенефіс резнікова
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13.04.2023 14:01 Відповісти
дало можливість вивозити зернові. це добре
а ще дало можливість фіктивним фірмам обкрасти державу
ще поверніть цим фірмам пдв і можна банкротити
ну як завжди
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13.04.2023 10:09 Відповісти
Дякуємо, Пасторе за Українські Нептуни!

арахамії з шуфричами, безуглими та татаравими з таранами та іншими адептами руSSкого міра не створили жодної за 2019-2022 роки...
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13.04.2023 10:18 Відповісти
Продовжується піар. Замість праці на перемогу.
Невже не розуміють що якщо прийдуть ординці то ніяких виборів не буде?
Чи мають надію що візьмуть на службу, чи планують втікти накравши грошей.
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13.04.2023 10:22 Відповісти
Виборів і так не буде 5 років, а потім воно на другий термін. Так вони собі планують.
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13.04.2023 10:37 Відповісти
Того дебила надо срочно увольнять,потом будет пищать что кацапы закрыли коридор))Будут опять туркам в жопу лесть что те кацапню нажимали.Даже старые люди говорили что дураков дразнить не надо,пусть тихо стоят соплю жуют и наблюдают.А ваш дебил по другому не назовешь хуже бабы!)Извините женщины за вырожение это не к вам а до придурка которому язык чесаться,луче себе в попу его засунул)
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13.04.2023 11:17 Відповісти
Нехай Рєзніков розкаже по чому яйця для ЗСУ зараз. А нептун, у супереч волі Дєрьмака та блазня доставило ЗСУ і використало єдиний зразок за призначенням. Москву не асфальтом закидали.
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13.04.2023 12:03 Відповісти
Воно зараз буде розказувать, що то він спецоперацію розробив
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13.04.2023 14:04 Відповісти
 
 