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Новини За кордоном
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США (14502) секретні документи (89) витік (38)

Стало відомо, хто міг влаштувати витік секретних документів: 20-річний співробітник військової бази, любитель зброї та онлайн-ігор, - WP

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

сша,військовий

Секретні документи могли потрапити в інтернет завдяки двадцятирічному співробітнику американської військової бази, який поділився ними з невеликою групою своїх друзів - любителів зброї та онлайн-ігор.

Про це йдеться в публікації The Washington Post, повідомляє Цензор.НЕТ.

Видання поспілкувалося на умовах анонімності з неповнолітнім членом закритої інтернет-групи, у якій вперше було опубліковано документи. Це група з близько 25 "чоловіків та хлопчиків" з усього світу - США, Європи, Азії та країн Латинської Америки. Половина з них - громадяни Штатів, решта - іноземці.

Читайте: "Злиті документи": загальні втрати РФ та України - 354 тис. осіб, - Reuters

Група була створена в 2020 році на онлайн-платформі Discord. Її членів об’єднує любов до зброї, військової техніки та християнства. Учасники групи підтримували один одного під час пандемії, обговорювали зброю та онлайн-ігри.

Минулого року один з користувачів групи з нікнеймом OG почав публікувати там секретні документи. Він казав, приніс їх із роботи на військовій базі, та хвалився, що знає що "таємниці, які влада ховає від звичайних людей". OG закликав членів групи не передавати оприлюднену ним інформацію далі.

Також читайте: "Злиті" документі Пентагону свідчать, що Росія не зможе захопити весь Донбас і війна триватиме після 2023 року, - Reuters

Спочатку OG переписував зміст документів від руки, потім почав фотографувати їх. Йшлося про "сотні фото" документів, що висвітлюють широке коло питань - про пересування топ-політиків, розташування військ, аналітика щодо геополітичної ситуації, щодо спроб втручання інших країн у вибори.

OG цілу зиму завантажував на сервер документи. 28 лютого інший користувач-підліток почав публікувати ці документи на іншому сервері Discord, пов’язаному з YouTube-користувачем "wow_mao". 4 березня кількадесят документі з’явилися на третьому сервері Discord під назвою "Minecraft Earth Map". Витік було вже не зупинити.

Підліток, із яким спілкувалося видання WP, каже, що OG був через витік у "несамовитому стані". Він перестав публікувати нові документи, був засмученим та розгубленим і зібрався "зникнути". Соратників зі своєї першої закритої групи OG закликав "триматися тихо та видаляти будь-яку інформацію, яка може стосуватися його".

Платформа Discord заявила, що співпрацюватиме з американськими органами у рамках розслідування, яке почали у зв’язку з витоком, та утрималася від подальших коментарів.

Також читайте: Витік секретних документів з США є сумішшю правдивої та неправдивої інформації, - Резніков

Нагадаємо, військові документи, в яких детально описані секретні плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим наступом на Росію, були опубліковані в телеграмі та твіттері на початку квітня.

Пізніше у соціальних мережах з’явилася нова порція секретних документів, які, ймовірно, деталізують секрети американської національної безпеки щодо України, Близького Сходу і Китаю.

Міністерство юстиції США розпочало розслідування витоку величезної кількості документів американської розвідки.

За даними Reuters, "злита" у мережу засекречена інформація про плани США та НАТО щодо підсилення ЗСУ перед контрнаступом може бути підробкою. Своєю чергою, як пише Politico, витік секретних документів призвів до кризи відносин між США і союзниками.

Через витік секретних документів Пентагону Україна вже змінила деякі свої військові плани.

У Міноборони Великої Британії наголосили, що оприлюднені документи містять суттєві неточності, тому "читачі мають бути обережними і не приймати за чисту монету твердження, які потенційно можуть поширювати дезінформацію".

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+30
звідки у звичайного молодика на базі доступ до секретних документів? маячня якась...
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13.04.2023 10:29
+24
дуже-дуже мутне поясення
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13.04.2023 10:27
+22
чувак даже в ссср все здавали, а в кацапии там сейчас продают все !!!
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13.04.2023 10:32
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начебто відомості з 1 джерела беруться за основу. так не працює ніякий державний апарат, або військові, бо дуже швидко не буде їхньої країни.
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14.04.2023 00:36 Відповісти
Та да, совпадєніє як раз перед контрнаступом.
Або завербований фсб малокосос, або він у ролі підставного для спектаклю під назвою "спасйом расєю".
ДО РЕЧІ Зе ПЕРЕМОГА НЕ ПОТРІБНА У 2023 РОЦІ , БО ВИБОРИ У 2024 му.
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13.04.2023 12:13 Відповісти
Секретной информацией США обо всем мире распоряжается 20-летный любитель Майнкрафта на какой-то базе. Настолько все идиотски выглядит, что это может быть сказка, которой прикрывают более грандиозный провал.
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13.04.2023 12:18 Відповісти
Про , Освальда читали ,
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13.04.2023 12:25 Відповісти
Лі Харві пєрєваплащєніє, там іщо гдєта "мосінка" с оптікой ЛОМО пріпрятана. Це просто кацець, біла гарячка.
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13.04.2023 18:37 Відповісти
Як якийсь сцикун інтернетний мав доступ до супертаємних документів? Або вони там всі дахом поїхали повністю, Або це недолуга брехня, яка жодної критики не витримує.
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13.04.2023 12:31 Відповісти
Вполне может быть. Я в этой системе немного работал и имел допуск.
Если он сидел в саппорте приложений или баз данных то например с четвертым уровнем доступа Top Secret CSI with Polygraph он мог залезть в очень интересные места
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13.04.2023 12:37 Відповісти
такий "крутий", що, навіть оминув USSS ?
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14.04.2023 00:39 Відповісти
Шпионские истории.
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13.04.2023 12:42 Відповісти
Навіть на те, "знайти стрілочника" і то не конає, муйня якась...
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13.04.2023 12:46 Відповісти
"любов до зброї, військової техніки та християнства"
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13.04.2023 12:48 Відповісти
Любят христианство - читай не любят муслимов.
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13.04.2023 13:10 Відповісти
одразу видно російського патріота - космополіта, більшовитського атеїста. звідти ненависть. можливо помиляюсь і у вас є неприємний досвід спілкування. тому конкретно до ісламістів.
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13.04.2023 22:17 Відповісти
а ти чому любиш ісламістів, розкажи загалу
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14.04.2023 02:31 Відповісти
Мальчики геймеры устав от стрелялок делятся друг с другом секретными документами Пентагона и обсуждают их, ну просто чтобы развеяться.💪
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13.04.2023 12:48 Відповісти
Згоден, звучит как полный бред.
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13.04.2023 13:09 Відповісти
WP пише, що 20-річний юнак хотів, "щоби люди дізнались правду". Робін Гуд.
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13.04.2023 13:30 Відповісти
Вау, а тут користувачі таких версій понаписували - хоч фільми знімай.
Пробуєш пояснити, що все якраз завжди дуже просто - глухо.

Навіть посилання подавалося, як щойно фбр натупили на навчаннях і послали групу затримання не в ту готельну кімнати. Знесли.

Бо нав'язують картинку, що на Заході - всі ідеальні і супер-професійно працюють.

Газетка мириканська головного не надрукувала: це трампісти провернули, вірніше, особисто Трамп замовив для своєї передвиборчої кампанії (на цьому ресурсі "спеціалісти" вже винесли вирок.
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13.04.2023 14:21 Відповісти
Нужно гтовиться к подрывам ЧАЭС и ЗАЭС. Если мы не будем контролировать нашу землю, то ближайшие 300 лет никто этого сделать не сможет!
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13.04.2023 14:32 Відповісти
Україна контролює ЧАЕС.
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13.04.2023 14:51 Відповісти
"Нужно гтовиться к подрывам ЧАЭС и ЗАЭС.." Никто не будет их подрывать, так как Россию предупредили, что тогда часть российскиж АЭС тоже будут подорваны. Ракетами, которые на данный момент невозможно сбить..
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13.04.2023 15:02 Відповісти
ви вже звернулися до СБУ, ВСУ? оприлюдните копії відповіді компетентних органів? ні?
ні, то ні.
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13.04.2023 22:19 Відповісти
А ви бачили ті документи? Там взагалі ніякої конкретики щодо контрнаступу немає.
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13.04.2023 14:52 Відповісти
В Украину надо этого "хлопчика" послать, пусть окопы копает, интенсивно, раз доверенную ему конфиденциальную информацию не может держать в секрете, пусть отмывает свою дурь пОтом..
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13.04.2023 14:55 Відповісти
рос. наратив: "сміть пазор - кровью". Але вони не такі дурні, розуміють, що від зрадника користі не буде!
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13.04.2023 22:21 Відповісти
Я вас уверяю, у этого "хлопчика" и в США теперь будет совсем другая жизнь. На очень долго. И если б ему предложили ехать копать окопы в Украины взамен того, что его ждет, он бы побежал туда быстрее своего визга.
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14.04.2023 00:20 Відповісти
"Благодаря". Вот уж, действительно, удружил. А вообще, нехрен допускать несовершеннолетних к серьезным документам. По крайней мере, сливщик будет знать, что отвечать придется по полной
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13.04.2023 15:10 Відповісти
К чему тут вообще упор на геймера идёт? С таким же успехом можно было написать "любитель кислых огурцов и фастфуда"
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13.04.2023 15:37 Відповісти
"Фєдя,діч!"
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13.04.2023 15:39 Відповісти
гарний для росіяшки фільм!
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13.04.2023 22:36 Відповісти
Гайда́й Леоні́д Йо́вич (30 січня 1923, Свободний, Амурська область - 19 листопада 1993, Москва, Росія) - радянський кінорежисер, кіносценарист, актор, Народний артист РРФСР (1974), народний артист СРСР (1989) українського походження. Автор таких популярних кінокомедій, як «Кавказька полонянка», «Операція И» та ін.
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14.04.2023 15:01 Відповісти
Це або ЕПІЧНИЙ ідіот, або якась хитра "мулька" для плебсу...
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13.04.2023 15:46 Відповісти
Мікс для плебсідіотів
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13.04.2023 18:42 Відповісти
Детский сад в армии США.
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13.04.2023 16:27 Відповісти
Виходить дебіли є не тільки в Україні...
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13.04.2023 16:59 Відповісти
Теперішні "пацани" писати не вміють, а цей трудився, переписував від руки. А секретні документи валяються під ногами, бери - не хочу. На кого ця фігня розрахована?
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13.04.2023 17:06 Відповісти
Секретні документи, секретні документи...
А в чому секрет?

Що Україні не вистачає снарядів,зброї?

Так цей секрет майже кожного дня тут на Цензорі в усіх коментарях.
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13.04.2023 18:12 Відповісти
Цікаво, скільки геймерська контора заплатила за цю приховану рекламу?
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13.04.2023 18:34 Відповісти
Тупе безвідповідальнестворіння, якщо це так(((
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13.04.2023 19:05 Відповісти
То обіцяного навесні наступу вже не очікувати? Це часом не "подвійна гра" щоб зняти з себе відповідальність за бездіяльність.
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13.04.2023 19:06 Відповісти
Такой бред....видимо амеры уже не знают на кого спихнуть....захотели, давно бы уже нашли.....видимо был тупо слив....для чего? а для того, же почему оружие толком не дают - затягивание войны....что бы небыло быстрой победы....чем больше смотрю за их действиями, тем больше убеждаюсь в этом....
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13.04.2023 19:08 Відповісти
Отличный слив ))))
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13.04.2023 19:11 Відповісти
В некоторых случаях Задорнов может оказаться прав.
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13.04.2023 19:12 Відповісти
Дал, говорит, почитать своим друзьям небольшой группе - любителей оружия и онлайн-игр на онлайн платформе!!!!.
Остановите планету я сойду. Сколько же дебилам ещё удаётся пробиться каким то образом(???) к государственным тайнам самой военнизированной и мощной армии мира!? Как, Карл!?
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13.04.2023 19:26 Відповісти
Якщо цікаво, то тут більш детально про це

https://ipress.ua/articles/na_vynnogo_u_insayderskomu_vytoku_taiemnyh_materialiv_pentagonu_vyyshly_zhurnalisty_geymeriv_davno_vykorystovuvaly_rosiyski_agenty_341916.html
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13.04.2023 20:11 Відповісти
Може бути,що це спецоперація ЦРУ з метою дезінформації росіян:щоби так легко робився витік інформації з військової бази США і з території США-не віриться.
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13.04.2023 21:50 Відповісти
А при каких режимах секретности пацан мог читать эти документы ?!

Мир погубят дураки. Не важно они играют в стрелялки или в сваты или в новых петров...
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14.04.2023 00:12 Відповісти
был расстроен и растерян и собрался "исчезнуть" .

Ну теперь то он по любому исчезнет, на долго. На пожизненный срок себе этот дурачок не наворотил, но червончик в федеральной тюрьме может отхватить на раз-два-три. Хотя сегодня общался на тему с коллегами, а из них, так получилось, большинство отслужившие, так там мнение однозначное - газовая камера.
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14.04.2023 00:15 Відповісти
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