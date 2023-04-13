У Криму від початку окупації 21 особа вважається зниклою безвісти, - Кримськотатарський ресурсний центр

За період окупації Криму зниклими безвісти, про яких досі немає жодної інформації, вважають 21 людину, 15 із них – представники кримськотатарського народу.

Про це у фейсбуці повідомляє Кримськотатарський ресурсний центр, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, після окупації Криму Російською Федерацією зникнення та викрадення людей стали регулярною практикою.

"Зниклими безвісти вважаються: Абдураманов Різван, Аляутдінов Марсель, Апселямов Ескендер, Арсен Суюнов, Аріпов Шевкет, Бондарець Іван, Ващук Валерій, Каплієнко Максим, Костенко Федір, Клапова Катерина, Черниш Василь, Шевкет Марлен, Алієв Арсен, Арісланов Мухтар, Ганієв Руслан, Джеппаров Іслям, Зінедін Сейран, Ібрагімов Ервін, Іслямов Джевдет, Терехов Арлен і Шаймарданов Тимур", – йдеться в повідомленні.

У КРЦ наголосили, що неодноразово інформували міжнародну спільну про кричущі випадки порушення прав людини та направили десятки заяв, звернень та звітів до Експертного механізму ООН з прав корінних народів (ЕМРІП), Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН), Спеціального доповідача ООН з прав корінних народів, Робочої групи ООН з насильницьких та недобровільних зникнень, Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ (БДІПЛ ОБСЄ), Постійного форуму ООН з питань корінних народів, Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок.

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