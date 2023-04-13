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Міськради Дніпра та Кривого Рогу закупили безпілотники для ЗСУ на 79 млн грн, - ЗМІ

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лелека

Мерії Дніпра та Кривого Рогу закупили безпілотники для ЗСУ на суму 61 млн грн та 18 млн грн відповідно.

Про це повідомляють "Наші Гроші", передає Цензор.НЕТ.

"Вартість квадрокоптерів DJI Mavic 3 Enterprise для Дніпра становила 208 тисяч гривень. Це виглядає дорогувато. Але в комплект має входити портативна зарядна станція, комплект акумуляторів та запасні лопаті. А вони стоять теж великих грошей", - зазначили журналісти.

КП "Інфо-Рада-Дніпро" Дніпровської міської ради 10 квітня за результатами тендеру замовило фірмі "КРП-3" безпілотників на 61 млн грн. Так, до 14 квітня у Дніпро поставлять два безпілотні авіаційні комплекси Кажан Е620 по 995 тис грн, 140 квадрокоптерів DJI Mavic 3 Enterprise по 209 тис грн і 145 квадрокоптерів DJI Mavic 3 Enterprise по 208 тис грн.

Водночас Кривий Ріг купив українських розвідувальних безпілотників "Лелека-100" на 18 мільйонів гривень.

"У квітні виробник після авансу 30% поставить у Дніпро чотири розвідувальні безпілотні авіаційні комплекси "Лелека-100" по 4,54 млн грн за комплект", - йдеться в повідомленні.

За даними "Наші Гроші", фірма-виробник "Лелек" для Кривого Рогу до вторгнення мала серед засновників доньку колишнього народного депутата від партії "Народний фронт" Юрія Берези.

"На початку війни у 2014 році він займався батальоном "Дніпро-1", а зараз є почесним президентом одноіменного спортивного клубу, з якими пов’язують прізвища Коломойського", - додає видання.

Журналіст Юрій Ніколов у Facebook зазначив: "Я обсолютно свідомий, хто такі Вілкул і Філатов. Але саме так купуються квитки в рай. Мене просто бісять столичні штучки, які у своєму небажанні виходити з зони комфорту говорять про те що треба для цивільної економіки. Лякаються, що ВВП не виросте на 3 відсотки. Що зарплати в наглядових радах будуть не такі як у світі де не падають бомби. Кажуть що мільярди телемарафону такі маленькі, що не треба їх і чіпати для зарплат військовим. І нічого взагалі лізти в закупівлі Міноборони, бо какаяразніца скільки там коштує картопля".

Також дивіться: Безпілотники ЗСУ літають над домашньою ареною донецького "Шахтаря". ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+10
Купують всі хто може, лише не ті хто зобов'язаний! То може фінансування МО перекинути на фонди та волонтерів.
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13.04.2023 10:49
+7
Вілкул молодший не злазить з телеефірів в Кривому Розі. Все хизується як роздає продуктові набори малозабезпеченим криворіжцям. В набір входить "тушонка" відпускна ціна виробника 70 грн. Вілкул закуповує по 111 грн. Непогана маржа в 41 грн. на одній банці
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13.04.2023 10:56
+6
Хоч жидобандерівці щось добре зроблять для фронту, бо ************* і яйцями по 17 не те що не переможемо москалів, але й боронитися від них буде нічим
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13.04.2023 10:47
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Хоч хтось розрізняє, де "весільні мавіки", а де життєвонеобхідні речі.
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13.04.2023 10:47 Відповісти
Хоч жидобандерівці щось добре зроблять для фронту, бо ************* і яйцями по 17 не те що не переможемо москалів, але й боронитися від них буде нічим
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13.04.2023 10:47 Відповісти
Купують всі хто може, лише не ті хто зобов'язаний! То може фінансування МО перекинути на фонди та волонтерів.
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13.04.2023 10:49 Відповісти
Вілкул молодший не злазить з телеефірів в Кривому Розі. Все хизується як роздає продуктові набори малозабезпеченим криворіжцям. В набір входить "тушонка" відпускна ціна виробника 70 грн. Вілкул закуповує по 111 грн. Непогана маржа в 41 грн. на одній банці
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13.04.2023 10:56 Відповісти
То є файний гешефт
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13.04.2023 11:06 Відповісти
Цікаво, а на хіба нам міністерство оборони? Щоб яйцями по 17 і яблуками по 60 барижити? Дрони - люди купують, форму - люди купують, обвіси - люди купують, снарягу - знову люди купують... ******, альо! Ми нічого не забудемо і нічого не пробачимо, виїхати після перемоги на хвилі раджості не вийде!
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13.04.2023 11:07 Відповісти
цікаво, а зелена наволоч із оп'и бодай щось закупила? либонь, дєрьмачіла з татаровим та іншими хламідіями ********** стали вже досить небідними людьми...
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13.04.2023 11:09 Відповісти
Володимиру Олександровічу, відповиси , будь ласка, на запитання ! Чому , закупівлі для ЗСУ беспелотніків , робить будь хто ,крім МО . Це і волонтери, не байдужі люди , адміністрації міст , та інші, усі крім МО та Резнікова , який щас пишається ,що затопив москву, йому надо дякувати що не злив інфу ворогу Хочу повернути вашу увагу, до трьох вбивц економіки України, це Резніков, Шмыгаля, та Гетьманцев. Треба з ними щось робити . Є ще не приховані вороги , це Татаров и Єрмак , ну ціх покидьків, треба негайно саджати у КПЗ . Ну це все, щоб літній наступ не зіпсувати. У мене все , зо всей повагою до Вас ,як президента у військовий час. А то ми тут в Ізраїлі, дивимось ,допомогаємо , та ні чого не розуміємо , куди йдуть грошенята , від податків та допомоги .
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13.04.2023 11:09 Відповісти
а хто така шми Галь? Ця лиса мавпа щось вирішує без ОПи в дупі?
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13.04.2023 11:23 Відповісти
А вони стоять теж великих грошей", - зазначили журналісти. Джерело: https://censor.net/ua/n3411844

вже й журналісти отупіли до такої степені чи як завжди- переклад з кацапської, бо мову не в змозі посилити?
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13.04.2023 11:26 Відповісти
Молодці. Подають гарний приклад іншим органам влади.
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13.04.2023 11:51 Відповісти
79 млн. гривень - від двох громад це добре. Проте зведений річний бюджет тільки Кривого Рогу складає 8 (вісім) мільярдів гривень!
Саша "Рівненький" (в миру - Вілкул) трошки засумував, коли московитів відбили від меж Кривого Рогу (пропала причина щоденного мерехтіння на блакитному оці).
Зараз Вілкул старший з Удодом, як то кажуть - "тихо будь!" проти УПЦ МП.
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13.04.2023 12:06 Відповісти
 
 