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На Харківщині трактор підірвався на вибухівці, водій дістав поранення, - ДСНС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

міни,розмінування

У Харківському районі, у селі Лук’янці, тракторист наїхав на вибухівку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС Харківської області.

"13 квітня у селі Лук'янці Харківського району 28-річний тракторист наїхав на невідомий вибухонебезпечний предмет. Внаслідок детонацій  вибухівки трактор отримав ушкодження, а його водій – поранення. Наразі він госпіталізований до обласної клінічної лікарні", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Марина Макєєва
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Швидкого одужання хлопцю.
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13.04.2023 10:42 Відповісти
Не дочекався розмінування.
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13.04.2023 10:47 Відповісти
водій ЗАЗНАВ(!) поранення
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13.04.2023 13:47 Відповісти
 
 