РФ скасовує паради до 9 травня в низці регіонів та в Криму на тлі величезних втрат в Україні, - британська розвідка
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Керівники низки регіонів Росії, що межують з Україною, а також окупованого Криму оголосили про скасування військових парадів, присвячених Дню Перемоги 9 травня.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії у Twitter.
Офіційні особи РФ заявили, що заходи насамперед були скасовані через проблеми з безпекою поблизу кордону.
Як наголошується у зведенні, деякі російські міста, розташовані далі від України, підтвердили, що планують провести святкування Дня Перемоги.
За даними британської розвідки, різні підходи свідчать про комунікаційну проблему для Кремля. Путін формулює "спеціальну військову операцію" у дусі радянського досвіду Другої світової війни.
Повідомлення ризикують викликати все більшу тривогу у багатьох росіян, які усвідомлюють, наскільки погано організована і провальна кампанія в Україні. "Вшанування полеглих попередніх поколінь може легко перетворитися на викриття масштабів нещодавніх втрат, які Кремль намагається приховати", - зазначають у Міноборони Британії.
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Це ж яка ганьба буде!
Про "красные линии" після такого геть забудуть
Слишком много чмобят в оврагах Украины валяется.
Да и подвальный пердед на трибуну с трудом забирается.
Шойгу верхом на осле пусть за всех отдувается.