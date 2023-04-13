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РФ скасовує паради до 9 травня в низці регіонів та в Криму на тлі величезних втрат в Україні, - британська розвідка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кремль

Керівники низки регіонів Росії, що межують з Україною, а також окупованого Криму оголосили про скасування військових парадів, присвячених Дню Перемоги 9 травня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії у Twitter.

Офіційні особи РФ заявили, що заходи насамперед були скасовані через проблеми з безпекою поблизу кордону.

Як наголошується у зведенні, деякі російські міста, розташовані далі від України, підтвердили, що планують провести святкування Дня Перемоги.

За даними британської розвідки, різні підходи свідчать про комунікаційну проблему для Кремля. Путін формулює "спеціальну військову операцію" у дусі радянського досвіду Другої світової війни.

Повідомлення ризикують викликати все більшу тривогу у багатьох росіян, які усвідомлюють, наскільки погано організована і провальна кампанія в Україні. "Вшанування полеглих попередніх поколінь може легко перетворитися на викриття масштабів нещодавніх втрат, які Кремль намагається приховати", - зазначають у Міноборони Британії.

Також читайте: У Криму та Севастополі параду на 9 травня не буде "з міркувань безпеки", - зрадник Аксьонов (оновлено)

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
Цікаво, ЗСУ скасують кацапський парад у Москві?
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13.04.2023 10:54
+8
Не підуть діди на палках.
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13.04.2023 10:58
+7
Все, до чого прикладає руки кремлівська падаль, перетворюється на мертвіччину
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13.04.2023 11:03
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Цікаво, ЗСУ скасують кацапський парад у Москві?
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13.04.2023 10:54 Відповісти
мрія.. уявляю...під час параду ...вий сирени на красні площі... і наші дрони розхєрачюють їхню техніку.
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13.04.2023 10:57 Відповісти
Можливо про розхєрачену техніку і мрія, а от вій сирени - цілком можлива ситуація.
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13.04.2023 11:03 Відповісти
Отправим им шарики... с кусками оцинковки, а их "Панциры" на крыше просалютуют..
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13.04.2023 10:57 Відповісти
Да, не завадило б послати їм святкову птічку.

Це ж яка ганьба буде!
Про "красные линии" після такого геть забудуть
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13.04.2023 12:41 Відповісти
Ойц ! а что случілось.
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13.04.2023 10:54 Відповісти
Диды не хотят, чтобы их на палках несли по площадям....
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13.04.2023 10:59 Відповісти
Как же без парада, без танка Армады, без ветеранов 1-мировой войны. Это что-то не то. Мельчает Россия на глазах, уже превратилась со страны освободителя в страну агрессора и дальше под руководством Путина идет к своей кончине.
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13.04.2023 10:55 Відповісти
Деды не отменяли парад (правда по другому поводу) даже когда враг под москвой стоял... Стыдно!
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13.04.2023 10:56 Відповісти
Не підуть діди на палках.
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13.04.2023 10:58 Відповісти
нехай оркосамки несуть свіжину "внуков на палочках"
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13.04.2023 11:00 Відповісти
Все, до чого прикладає руки кремлівська падаль, перетворюється на мертвіччину
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13.04.2023 11:03 Відповісти
Скрепы трещат, победобесие отменяется.
Слишком много чмобят в оврагах Украины валяется.
Да и подвальный пердед на трибуну с трудом забирается.
Шойгу верхом на осле пусть за всех отдувается.
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13.04.2023 11:21 Відповісти
так фотки тех, кто в оврагах, на палки - и вперед!
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13.04.2023 11:56 Відповісти
А что кацапы не доверяют своему певео? Дискредитация какая то. Пахнет статьей.
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13.04.2023 11:33 Відповісти
Пабєдабєсіє здувається на пси.
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13.04.2023 12:01 Відповісти
Та клали вони на ті втрати. Як вони кажуть "можем павтаріть", то ж до 20 млн. загиблих у них ще поле непахане. А от те що Пуйло перелякався акції від "Монобанку" на сакральні 20 млн. грн. так це точно.
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13.04.2023 14:20 Відповісти
че то как то хиленько. Хйло кажется собирался "повторить" на 30 лямов трупов. а тут ...
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13.04.2023 14:43 Відповісти
рашисты уже использовали все свои резервы какие только у них были, и боятся оголять фронты, ведь ВСУ не дремлет, работает, и ждет подходящего момента, чтобы устроить русне "жест доброй воли". так что им не до парадов.
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13.04.2023 21:46 Відповісти
 
 