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Новини Суспільство
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вибух (3757) Київська область (3133)

У Вишгородському та Бориспільському районах Київщини 13 квітня знищуватимуть вибухонебезпечні предмети

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

розмінування

13 квітня в Київській області відбуватимуться планові роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

Як зазначили в ОВА, у Вишгородському та Бориспільському районах сьогодні, 13 квітня, відбудеться ліквідація вибухонебезпечних предметів. 

Мешканців Київщини попередили, що в районах може бути гучно та закликали зберігати спокій, оскільки роботи планові.

Також читайте: 13 квітня у Рокитнянській громаді Київської області будуть проводити вибухові роботи, - ОВА

Автор: Анастасія Потіха
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