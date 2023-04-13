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Закликаємо інтегрувати системи ППО і ПРО оборони України та союзників НАТО в регіоні Чорного і Балтійського морів, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

нато,сша,море,корабель

Україна підтримує ідею інтегрування системи протиповітряної та протиракетної оборони України та союзників НАТО у регіоні Чорного та Балтійського морів, оскільки загроза для одного - це загроза для всіх.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми закликаємо інтегрувати системи протиповітряної та протиракетної оборони України та союзників НАТО у регіоні Чорного та Балтійського морів. Події останнього року продемонстрували, що безпека в Балто-Чорноморському просторі є неподільною, загроза для одного – це загроза для всіх", - сказав Кулеба на Першій Чорноморській конференції з безпеки Міжнародної "Кримської платформи" у Бухаресті.

Також міністр закликав до демілітаризації Чорного моря, щоб усі миролюбні країни, які поважають міжнародне право, могли знову використати спільне море для торгівлі та подорожей.

"Закликаю партнерів бути стійкими на шляху до цієї мети", - закликав він.

Також глава МЗС наголосив, що Чорне море відіграє важливу роль у тому, щоб зробити всю Європу мирною, а "перемога України буде перемогою для всіх нас".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія чинить звірства, небачені в Європі з часів Другої світової війни, - Кулеба

Автор: Богдан Гуньковський
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Кацапи, фас!
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13.04.2023 11:10 Відповісти
Кулеба, Кулеба? Нет, не помню. А кто это такой, этот Кулеба?
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13.04.2023 11:12 Відповісти
А в ответ тишина. Это уже даже не смешно.
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13.04.2023 11:19 Відповісти
Гарна ідея, але європейці не такі вже тупі щоб погодитись, бо ЗЕлені зрадники , кроти СБУшні працюють на фсб параші. тому це буде самогубством для всієї ППО Європи
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13.04.2023 11:23 Відповісти
Крилаті ракети рашистів, метою яких імовірно є об'єкти на території України, пролітають над територіями держав НАТО, у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем, є потенційною загрозою для громадян та власності держав НАТО (екіпажи та пасажири суден, наземні об'єкти та люди, які в них знаходяться під час прольоту ракети).

Чи не на часі країнам НАТО визнати ракети, які системи попередження НАТО виявили та супроводжують на вказаних траекторіях законними цілями для ППО/ПРО країн НАТО?
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13.04.2023 15:18 Відповісти
 
 