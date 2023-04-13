Арештовано майно Новинського на понад 3,5 млрд грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Арештовано майно проросійського олігарха Вадима Новинського на понад 3,5 млрд грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Зазначається, що в офісах його компаній та наближених осіб пройшли обшуки в рамках кримінальної справи за ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу.

До списку заблокованих активів входять корпоративні права на 40 українських підприємств та 30 газових свердловин.

Щоб уникнути санкцій, Новинський хотів перереєструвати власні об’єкти на декілька підставних структур. В цьому йому мали допомогти підконтрольні приватні нотаріуси і державні реєстратори. Але за матеріалами СБУ, Мін’юст вже скасовав незаконні дії реєстраторів.

"У кримінальному провадженні за ст. 111-2 (пособництво державі-агресору), співробітники Служби безпеки провели обшуки в офісних приміщеннях підприємств, а також за місцями роботи та проживання фігурантів. Під час обшуків виявлено документи, печатки компаній-нерезидентів та прокремлівську релігійну літературу", - зазначили в СБУ.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

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