Арештовано майно Новинського на понад 3,5 млрд грн, - СБУ. ФОТОрепортаж
Новини Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
Арештовано майно проросійського олігарха Вадима Новинського на понад 3,5 млрд грн.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Зазначається, що в офісах його компаній та наближених осіб пройшли обшуки в рамках кримінальної справи за ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу.
До списку заблокованих активів входять корпоративні права на 40 українських підприємств та 30 газових свердловин.
Щоб уникнути санкцій, Новинський хотів перереєструвати власні об’єкти на декілька підставних структур. В цьому йому мали допомогти підконтрольні приватні нотаріуси і державні реєстратори. Але за матеріалами СБУ, Мін’юст вже скасовав незаконні дії реєстраторів.
"У кримінальному провадженні за ст. 111-2 (пособництво державі-агресору), співробітники Служби безпеки провели обшуки в офісних приміщеннях підприємств, а також за місцями роботи та проживання фігурантів. Під час обшуків виявлено документи, печатки компаній-нерезидентів та прокремлівську релігійну літературу", - зазначили в СБУ.
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.
Будь ласка, зачекайте...
"век живи, век учись" - подумал поруччик Ржевский и переложил русскую иконку из кармана куда подальше 😂
Ото не треба було "суке православной" печатки фірм в рашиську літературу загортати 😂
- от зеаніматори взялися і за "суку православну" та взяли на озброєння (хоча й недолуго, як аматори в усьому) "армію мову віру"...
але роки розвитку Держави, життя та долі українців вже не повернеш..
думайте, зебіли, якщо є чим, про прийдешні вибори і не робіть більше дурниць та приколів, бо надто дорого вони нам обходяться.. або хоч поспитайте тих, хто вміє хоча б читати..
Можна тільки собі уявити яка черга вишикувалася родичів ГРИЩЕНКА, - фільм "Зелений фургон", артист Брондуктов, - взять во врємєнное пользованіє конфіскованоє імущєство...
Ніби про сьогоднішні реальності України кіно "Зелений фургон"
Під лозунгом Все для фронта все для перемоги...
https://www.youtube.com/watch?v=DNfzKrf7T_I
До речі, чому новінський у Швейцарії? Як він виїхав під час війни не маючи депутатського мандата?
нічим воїнам платити, кажете?
Можна мільйони з того майна платити.
І що? Хто і де побачить ці мілліарди?
Використують на телемарафон?