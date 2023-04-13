Українець здійснив спробу самоспалення біля генконсульства в Кракові, він у критичному стані, - МЗС
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Українець, який проживає у Польщі, здійснив спробу самоспалення біля генерального консульства України в Кракові, громадянин наразі в критичному стані.
Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Уранці біля будівлі генерального консульства України в Кракові українець, який проживав у Польщі, здійснив спробу самоспалення. У важкому стані громадянина доставили до лікарні. Лікарі наразі надають йому термінову медичну допомогу. Стан українця критичний", - розповів він.
У МЗС зазначили, що генеральне консульство взаємодіє з польськими правоохоронцями, які розпочали розслідування, щоб встановити причину і всі обставини трагедії.
Консули також тримають контроль над наданням медичної допомоги громадянину, встановлюють зв'язок із його рідними.
Будь ласка, зачекайте...
"⚡️Под зданием генконсульства Украины в Кракове 62-летний украинец попытался совершить самосожжение
Он выкрикивал на украинском языке в адрес собравшихся под генконсульством призывы возвращаться на родину и защищать страну от россиян. В знак протеста он облил себя легковоспламеняющимся веществом и поджег.
Мужчину потушили случайные прохожие. Его доставили в больницу".
1. можливості
2. відмазки
3. кого вмотивувати замість себе
останні мені подобаються найменше
По-перше , толку від такої дії 0 ,
По-друге ті хто перебувать зараз за кордоном активно підтримують фінансов
Бо нажаль клоуни яких обрав охлос у 2019 , навідмінно від попередньої команди не здатен надати умови до праці.
Бо коли країною править клоун , вона - перетворюється у шапіто
1) 15к$ витрачених мною за останній рік на підтримку ЗСУ напряму , та через фонд "Повернись Живим"
2) Податки за останній рік у розмірі понад 300к грн. Бо гусєщипач ГЕТЬманцев щось не поспішає мені їх компінсовувати заходами від держави
А я не рашиський раб , щоб мати лише обов'язки і жодних преференцій від держави
3) Ваші слова про "некчемність" . Бо без таких "некчем" ви б були б зараз з резніковим та його "золотими яйцями"
Буду вас скот у стойло ставити. Бо саме звідти ви повилазили у 2019.
Перетворивши мою країну на шапіто
https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/04/13/7159739/
Чому все повинно лягати лише на плечі платників податків лише тіх хто залишився в країні?!
Тем более, что они являются налоговыми резидентами той страны, где они сейчас проживают !
Там был надсмотрщик за рабами - РАБ ! И он был за цепи ...!
С того момента люди перейдут в статус "политического убежища" по причине преследования их властями Украины !
Ты так и не понял, что ты пытаешься нарушить ПРАВА людей ! На беженцев не распространяются законы Украины, а вот права у них остаются, но тебе этого не понять !!!
Это и есть нарушение международного права ! И преследование своих граждан !
Научись уважать и соблюдать ПРАВО !!!!
Легче всего уехать и где-то отсидеться на пособии, а вы там воюйте за свой счет, защищайте страну в т.ч. их имущество, приводите все в порядок, а они видите ли беженцы...
Думаю, если они граждане Украины, то тоже материально должны участвовать в защите своей страны!
Страна происхождения может выдумывать ВСЁ ЧТО УГОДНО, но для беженцев это НЕ БУДЕТ иметь НИКАКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ !!!!
Защита страны и "имущества" и всего остального это ОБЯЗАННОСТЬ ГОСУДАРСТВА на ТЕ налоги, которые ране уже были !!!! То что их разворовали - это проблема государства !!!
Не хочешь воевать - не воюй ! А считаешь нужным воевать - воюй , а не ной !
Я сомневаюсь, что гражданину нужна страна, которая постоянно нарушает его права и регулярно пытается у него что то украсть под любым предлогом !!!!!
Только РАБ будет защищать свои цепи !
И я прав как минимум потому, что есть такие как ты, которые посягают на "моё "!
Напомню, что АБСОЛЮТНОЕ БОЛЬШИНСТВО того, что есть в Украине принадлежит ОЛИГАРХАМ !
ЭТО ОНИ ДОЛЖНЫ ЗАЩИЩАТЬ СВОЕ !!!
А НЕ "Я" ИХНЕЕ !!!
И пока существуют олигархи, никто кроме них ничего никому не должен !!!
Пусть ОЛИГАРХИ за своё и за свой счёт воюют !!!
Путь воюет владельцы "водоканалов","обл.газов", "электрики" , заводов и пароходов...
Они живут до сих пор припеваючи и людей за "долги" на "счётчик ставят" во время войны... И государтсво что то не возмущает это, как и тебя !!!
ВОТ ПУСТЬ ГОСУДАРСТВО ВОЮЕТ ИХ РУКАМИ И ИХ СРЕДСТВАМИ !!!
якщо життя не шкода - більше користі було б від нього на передку
Це , часом, не стиль квартальних акторів, режисерів і продюсерів?
Цікаво при Пороху скільки було самоспалень Українців.
Цікавий фат - при Зе владу на арткскладі в Балаклеї була пожежа і вибухи, але
Зе влада мужньо затулили рота всім ЗМІ і ніхто не дізнався що загинуло 3 людини
і біля десятка чоловік були поранені. Це ж тільки при Пороху склади взривалися, бо
він проклятий барига, а при зеленському такого бути не може
Подобной мужеству солдата, сказавшего рашистским гнидам
"Слава Украине".
Но солдат был вменяем и наверняка хотел жить. Наверняка.
И выбрал при этом понятие, чуждое миру торгашей..
ЧЕСТЬ.
А этот...истеричка))