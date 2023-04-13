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Новини ПодіїЗа кордоном
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Польща (5180) самоспалення (37)

Українець здійснив спробу самоспалення біля генконсульства в Кракові, він у критичному стані, - МЗС

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

польща

Українець, який проживає у Польщі, здійснив спробу самоспалення біля генерального консульства України в Кракові, громадянин наразі в критичному стані.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Уранці біля будівлі генерального консульства України в Кракові українець, який проживав у Польщі, здійснив спробу самоспалення. У важкому стані громадянина доставили до лікарні. Лікарі наразі надають йому термінову медичну допомогу. Стан українця критичний", - розповів він.

У МЗС зазначили, що генеральне консульство взаємодіє з польськими правоохоронцями, які розпочали розслідування, щоб встановити причину і всі обставини трагедії.

Консули також тримають контроль над наданням медичної допомоги громадянину, встановлюють зв'язок із його рідними.

Читайте: 38% українців, які нині перебувають у Польщі, не планують повертатися до України, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+12
Hахіба ?
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13.04.2023 11:33
+11
Це не мужність, а дурість. Замість того, аби допомагати країні в межах власних сил, він скалічив себе, завдав клопоту рідним та забрав час у польських медиків. Заради чого? Невже, доросла людина у такому віці справді вірила, що подібна акція вплине на тих, хто втік заради комфорту, через небажання, або панічний страх воювати? Навіть якби кожен день сотні людей влаштовували такі самоспалення, це жодним чином не змусило б втікачів повернутися.
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13.04.2023 11:54
+8
А де інформація про те, що він вигукував гасла всім повертатися додому і ставати на захист України!?
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13.04.2023 11:43
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Hахіба ?
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13.04.2023 11:33 Відповісти
Він звертався до таких манкуртів як ти
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13.04.2023 11:44 Відповісти
Вы про что вообще? Человек попытался произвести самоподжег по ген консульством Украины в Польше. В Польше, Карл. Не в Украине, а в Польше. Прекрати бухать... . Попробуй, может поможет. МЗС Польши начало расследование причин его поступка. Но анэнцефалам уже все ясно. Проспись.
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13.04.2023 12:31 Відповісти
Рукожопий, я тобі вже тисячу раз казав, якщо у тебе руки зі сраки виросли, то тут в Україні нікому не цікаві твої висери на пєдофільському суржику.
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13.04.2023 13:59 Відповісти
Мужній вчинок справжнього українця. Ось трохи більше інформації:

"⚡️Под зданием генконсульства Украины в Кракове 62-летний украинец попытался совершить самосожжение

Он выкрикивал на украинском языке в адрес собравшихся под генконсульством призывы возвращаться на родину и защищать страну от россиян. В знак протеста он облил себя легковоспламеняющимся веществом и поджег.

Мужчину потушили случайные прохожие. Его доставили в больницу".
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13.04.2023 11:40 Відповісти
? Можливо і мужній. Ефект буде?
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13.04.2023 11:43 Відповісти
чому б не повернутися і захищати? дивився тут про чоловіка (дідом і не назвеш) 70+ років, воює гранатометником
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13.04.2023 11:48 Відповісти
Тобі скільки років?
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13.04.2023 11:51 Відповісти
та є вже трохи
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13.04.2023 11:52 Відповісти
У світі люди поділяються на три типи, тих що шукають:
1. можливості
2. відмазки
3. кого вмотивувати замість себе

останні мені подобаються найменше
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13.04.2023 12:12 Відповісти
Це не мужність, а дурість. Замість того, аби допомагати країні в межах власних сил, він скалічив себе, завдав клопоту рідним та забрав час у польських медиків. Заради чого? Невже, доросла людина у такому віці справді вірила, що подібна акція вплине на тих, хто втік заради комфорту, через небажання, або панічний страх воювати? Навіть якби кожен день сотні людей влаштовували такі самоспалення, це жодним чином не змусило б втікачів повернутися.
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13.04.2023 11:54 Відповісти
Дурість - осуджувати людей, які щось роблять, а не писдять на форумах як треба воювати
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13.04.2023 11:55 Відповісти
1 -форум для цього й створений, щоб обговорювати різні події і ситуації; 2- що самоспал потрібного для України зробив? надумав собі і своїй нетривкій психіці... підняв питання, яке й без нього, всі, особливо в Україні, розуміють. і за ради цього себе палити?????
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13.04.2023 13:07 Відповісти
Це не мужнусть - це дурість

По-перше , толку від такої дії 0 ,

По-друге ті хто перебувать зараз за кордоном активно підтримують фінансов

Бо нажаль клоуни яких обрав охлос у 2019 , навідмінно від попередньої команди не здатен надати умови до праці.

Бо коли країною править клоун , вона - перетворюється у шапіто
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13.04.2023 16:11 Відповісти
Це не дурість, а факт того, що ти визнаєш власну нікчемність перед цим патріотичним українцем, який хоть щось робить, навідміну від тебе.
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13.04.2023 17:33 Відповісти
ну замість того щоб срати на форумы ну то зроби й ти хоч щось - самоспались, чи вдавись - це ж конче потрібно і величезна користь...
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13.04.2023 17:50 Відповісти
Добре але тоді поверніть хоча б 1 з нижче наведеного

1) 15к$ витрачених мною за останній рік на підтримку ЗСУ напряму , та через фонд "Повернись Живим"

2) Податки за останній рік у розмірі понад 300к грн. Бо гусєщипач ГЕТЬманцев щось не поспішає мені їх компінсовувати заходами від держави
А я не рашиський раб , щоб мати лише обов'язки і жодних преференцій від держави

3) Ваші слова про "некчемність" . Бо без таких "некчем" ви б були б зараз з резніковим та його "золотими яйцями"

Буду вас скот у стойло ставити. Бо саме звідти ви повилазили у 2019.

Перетворивши мою країну на шапіто
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13.04.2023 17:54 Відповісти
А де інформація про те, що він вигукував гасла всім повертатися додому і ставати на захист України!?
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13.04.2023 11:43 Відповісти
Про це пише Європейська Правда

https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/04/13/7159739/
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13.04.2023 11:55 Відповісти
Тихо шифером шурша..... Життя остогидло? У Бахмут!
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13.04.2023 11:53 Відповісти
Ти з Солєдару пишеш чи Авдіївки?
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13.04.2023 11:54 Відповісти
Українці які добре влаштувались за кордоном, повинні саплачувати податок на війну!
Чому все повинно лягати лише на плечі платників податків лише тіх хто залишився в країні?!
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13.04.2023 11:55 Відповісти
думаю статки самого лише Рєзнікова перекриють всі податки біженців за кордоном
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13.04.2023 12:14 Відповісти
Согласно международного права, на беженцев не распространяется законы страны из которой они бежали !
Тем более, что они являются налоговыми резидентами той страны, где они сейчас проживают !
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13.04.2023 12:53 Відповісти
самий страшний ворог раба є не наглядач а інший раб
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13.04.2023 13:06 Відповісти
Совершенно верно... Отличным наглядным примером этому есть фильм "Джанго освобожденный"...
Там был надсмотрщик за рабами - РАБ ! И он был за цепи ...!
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13.04.2023 13:11 Відповісти
Тоді пропоную просто визнати недійсними закордонні паспорти громадян України, які є біженцями.
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13.04.2023 14:03 Відповісти
На основании чего ?! Твоей хотелки ?!
С того момента люди перейдут в статус "политического убежища" по причине преследования их властями Украины !
Ты так и не понял, что ты пытаешься нарушить ПРАВА людей ! На беженцев не распространяются законы Украины, а вот права у них остаются, но тебе этого не понять !!!
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13.04.2023 14:56 Відповісти
Держава яка видала документ, може оголосити цей документ підробрим. Де тут переслідування?
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13.04.2023 17:31 Відповісти
А как она это УСТАНОВИЛА ?! Если ОНА ЕГО сама изготовила, выдала и по нему выпустила ?!
Это и есть нарушение международного права ! И преследование своих граждан !
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13.04.2023 17:49 Відповісти
Ти ідот, я навіть не хочу тобі пояснювати чому, ти всеодно не зрозумієш
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13.04.2023 17:55 Відповісти
Разумеется не пойму... Так же, как я не понимаю преступников и сумасшедших...

Научись уважать и соблюдать ПРАВО !!!!
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13.04.2023 17:59 Відповісти
Значит пора вносить какие то поправки в виде налога или каких то отчислений!

Легче всего уехать и где-то отсидеться на пособии, а вы там воюйте за свой счет, защищайте страну в т.ч. их имущество, приводите все в порядок, а они видите ли беженцы...
Думаю, если они граждане Украины, то тоже материально должны участвовать в защите своей страны!
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15.04.2023 14:03 Відповісти
ЕЩЁ РАЗ тебе напомню, что на беженцев НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ законы страны, которую они покинули ( кроме их прав) !!!!!!
Страна происхождения может выдумывать ВСЁ ЧТО УГОДНО, но для беженцев это НЕ БУДЕТ иметь НИКАКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ !!!!

Защита страны и "имущества" и всего остального это ОБЯЗАННОСТЬ ГОСУДАРСТВА на ТЕ налоги, которые ране уже были !!!! То что их разворовали - это проблема государства !!!
Не хочешь воевать - не воюй ! А считаешь нужным воевать - воюй , а не ной !
Я сомневаюсь, что гражданину нужна страна, которая постоянно нарушает его права и регулярно пытается у него что то украсть под любым предлогом !!!!!
Только РАБ будет защищать свои цепи !
И я прав как минимум потому, что есть такие как ты, которые посягают на "моё "!
Напомню, что АБСОЛЮТНОЕ БОЛЬШИНСТВО того, что есть в Украине принадлежит ОЛИГАРХАМ !
ЭТО ОНИ ДОЛЖНЫ ЗАЩИЩАТЬ СВОЕ !!!
А НЕ "Я" ИХНЕЕ !!!
И пока существуют олигархи, никто кроме них ничего никому не должен !!!
Пусть ОЛИГАРХИ за своё и за свой счёт воюют !!!
Путь воюет владельцы "водоканалов","обл.газов", "электрики" , заводов и пароходов...
Они живут до сих пор припеваючи и людей за "долги" на "счётчик ставят" во время войны... И государтсво что то не возмущает это, как и тебя !!!
ВОТ ПУСТЬ ГОСУДАРСТВО ВОЮЕТ ИХ РУКАМИ И ИХ СРЕДСТВАМИ !!!
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15.04.2023 17:15 Відповісти
побажання кровожерливих москалів, вважаючих себе розумними.
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13.04.2023 12:43 Відповісти
кацапська повія, твоя думка нікого не цікавить.
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13.04.2023 12:44 Відповісти
так собі...

якщо життя не шкода - більше користі було б від нього на передку
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13.04.2023 12:40 Відповісти
Влаштував перфоманс для таких же жебраків, як сам, а не для "біженців" Монако і Відня.
Це , часом, не стиль квартальних акторів, режисерів і продюсерів?
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13.04.2023 13:14 Відповісти
То відчай
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13.04.2023 13:38 Відповісти
Ну а як ви думали? Люди постійно знаходяться під інформаційним пресингом. У когось може і психоз бути спровокованим. Якось дивився інтерв'ю азербайджанскького політолога з приводу війни в Україні. Він був вражений інформаційним тиском на українське суспільство. Казав, що коли вони воювали з Вірменією, то зробили все для зменшення тиску на психіку людей, навіть опозиція гарантувала припинення критики влади на час звільнення Карабаху. А у нас? Але менше з тим. Коли буде нова війна з московією або з якимось з її уламків, тепер зрозуміло, що потрібно зробити у першу ж годину початку бойових дій. На помилках тільки і можна навчитися. А чоловікову бажаю скорішого одужання: і фізичного, і психічного.
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13.04.2023 14:07 Відповісти
Самоспалення це лакмусовий папір що в Україні у владі щось не те.
Цікаво при Пороху скільки було самоспалень Українців.

Цікавий фат - при Зе владу на арткскладі в Балаклеї була пожежа і вибухи, але
Зе влада мужньо затулили рота всім ЗМІ і ніхто не дізнався що загинуло 3 людини
і біля десятка чоловік були поранені. Це ж тільки при Пороху склади взривалися, бо
він проклятий барига, а при зеленському такого бути не може
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13.04.2023 14:26 Відповісти
а давайте все подожжём себя в знак протеста, вигукуючи лозунги
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13.04.2023 18:31 Відповісти
Здійснити самогубство та ще в такий жорстокий спосіб не легкий крок. Щось же людину штовхнуло? На мою думку, не знаючи деталей, нема чого засуджувати людину. Це справа між ним і Богом. Якось так.
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13.04.2023 22:57 Відповісти
Каждый хочет красивой смерти...
Подобной мужеству солдата, сказавшего рашистским гнидам

"Слава Украине".
Но солдат был вменяем и наверняка хотел жить. Наверняка.
И выбрал при этом понятие, чуждое миру торгашей..
ЧЕСТЬ.
А этот...истеричка))
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20.04.2023 20:57 Відповісти
 
 