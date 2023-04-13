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Окупанти залякують мешканців Запорізької та Херсонської областей контрнаступом ЗСУ, щоб змусити евакуюватися до РФ, - Маляр

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

депортація

Російські окупанти залякують українців на тимчасово захоплених територіях Запорізької та Херсонської областей контрнаступом українських військових. Таким чином вони намагаються змусити людей евакуюватися до Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр під час брифінгу.

"Від ГУР ми маємо інформацію, що російські окупанти активізували заходи щодо залякування населення на тимчасово окупованих територіях. Поширюється неправдива інформація про нібито негативні наслідки повернення української влади в результаті контрнаступу ЗСУ", - розповіла вона.

За словами Маляр, людей залякують можливим поверненням України на свої законні землі.

"У такий засіб російські окупаційні адміністрації спонукають населення окремих районів Запорізької і Херсонської областей терміново евакуйовуватися до так званих безпечних регіонів РФ і тимчасово окупованої території Криму", - додала вона.

Зокрема, за її даними, командування окупаційних військ у Криму організувало примусове залучення евакуйованих до виконання найважчих робіт з обладнання інженерно-фортифікаційних споруд під наглядом озброєних російських військовослужбовців.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Хто вірить у ці казочки про "укрофашістов", має чудову нагоду перебратись до такої жаданої ними расєі.
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13.04.2023 12:03
+1
"Зато тут нє стрєляют". Поки що.
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13.04.2023 12:35
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Хто вірить у ці казочки про "укрофашістов", має чудову нагоду перебратись до такої жаданої ними расєі.
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13.04.2023 12:03 Відповісти
Де живе найбільше українських біженців
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13.04.2023 12:24 Відповісти
Дивні там цифри. Всього зареєстровано 8,05 мільйонів, а сума по країнам Європи, якщо дивитись на карту, 4,177 мільйони.
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13.04.2023 12:29 Відповісти
поділився посиланням, щоб ви оцінили цифру "біженців" до **********.
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13.04.2023 12:32 Відповісти
"Зато тут нє стрєляют". Поки що.
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13.04.2023 12:35 Відповісти
понад 4млн- це тільки в Європі, але ж не всі країни вказані теж.
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13.04.2023 12:35 Відповісти
Значить, не всі країни вказали, тому якось неоднозначно виходить.
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13.04.2023 12:37 Відповісти
"DW"- це не *************, а тому їм вірю... Балдибілдер вЗесвіту втілив передвиборчу обіцянку та "зібрав" усіх українців по світу...
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13.04.2023 12:41 Відповісти
у этих беженцев родственники на рефии, корни их там, поэтому и едут.
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13.04.2023 13:41 Відповісти
та різні там є ситуації, але цифра вражає... тішить тільки те, що звихнені щелепи, запроданці та переселенці, котрих завезли у "порожні" хати українців, більше не повернуться.
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13.04.2023 22:32 Відповісти
Те що від повернення влади України на тимчасово окуповані рашистами території для більшості мешканців, окрім колаборантів, не несе ніякої загрози, це безумовно. Але треба розуміти, що заходиди на південь України роССійські нацисти майже без супротиву, і там люди не були свідками активних бойових дій поки спротив роССіянцям не був організован у Запоріжський та Миколаївський областях, а зараз визволення буде проходити при активних бойових діях і без руйнувань, та ризику для життя мирних громадян не обійдеться. Тож певний сенс готуватися до цих подій у мешканців окупованого півдня є!!! До того ж не забуваємо про заповіт )(уйла своїм солдатам - стояти не попереду, а позаду мирного населення!!!
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13.04.2023 12:10 Відповісти
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13.04.2023 12:11 Відповісти
и население верит?
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13.04.2023 13:37 Відповісти
 
 