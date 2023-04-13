УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5336 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
11 204 79
війна (56671) Дніпро місто (2163) Філатов (419)

Мерія Дніпра придбала партію спорядження для ЗСУ на 100 млн грн, - Філатов. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Мерія Дніпра закупила для Сил оборони три сотні дронів, зокрема й ударних, прилади нічного бачення, тепловізори, вантажівки та пікапи на загальну суму близько 100 млн грн.

Про це у Facebook повідомив мер Борис Філатов, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми з вами, любі дніпряни, всі разом зробили чималий внесок у Перемогу. Звітую. Все, що було анонсовано напередодні, наші славетні воїни вже везуть на передову. Півтори тисячі найнеобхіднішого зараз комплектування, що допоможе сильніше бити рашистських недолюдків. І з неба, і на землі", - йдеться в повідомленні.

Філатов наголосив, що за весь час повномасштабної війни місто витратило на спорядження для бійців, зведення оборонних споруд і субвенції військовим майже два мільярда гривень.

"Та лише одна ця партія спорядження вартувала сто мільйонів. А ще ми скупили чи не все, що нині було доступне на ринку:

Три сотні дронів - зокрема й ударних.
Більше сотні "ночників" і тепловізорів.
Десять вантажівок і п’ять маневрових пікапів.

Та ще багато чого іншого, що допоможе бійцям ефективніше використовувати техніку", - зазначив очільник міста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міськради Дніпра та Кривого Рогу закупили безпілотники для ЗСУ на 79 млн грн, - ЗМІ

Мерія Дніпра придбала партію спорядження для ЗСУ на 100 млн грн, - Філатов 01
Мерія Дніпра придбала партію спорядження для ЗСУ на 100 млн грн, - Філатов 02
Мерія Дніпра придбала партію спорядження для ЗСУ на 100 млн грн, - Філатов 03
Мерія Дніпра придбала партію спорядження для ЗСУ на 100 млн грн, - Філатов 04

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+33
Ну Філатов, тримайся. Зеля тобі пригадає що піариш себе, а не його.
показати весь коментар
13.04.2023 12:42
+16
Мерія Дніпра, ми вами пишаємося.
показати весь коментар
13.04.2023 12:42
+15
Засудять "за розтрату бюджетних коштів".... зрадники з ОПи не ******* ініціативність.
показати весь коментар
13.04.2023 12:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Лаври Пороха не дають покою Зе владі.
Коли там зеленський щось для ЗСУ купить - він нажив декілька міліардів на відкатах від Великого асфальтування і це не секрет.
показати весь коментар
13.04.2023 12:41 Відповісти
Чого тільки коштує срач пана золкіна.Та істота відробляє зелені кошти на повну,обсераючи Пороха та Турчинова.А скільки таких золкіних ще на свободі ходить....
показати весь коментар
13.04.2023 13:52 Відповісти
Жодного разу не чув, щоб піаніст щось купував для ЗСУ.
показати весь коментар
13.04.2023 20:57 Відповісти
Ну Філатов, тримайся. Зеля тобі пригадає що піариш себе, а не його.
показати весь коментар
13.04.2023 12:42 Відповісти
Засудять "за розтрату бюджетних коштів".... зрадники з ОПи не ******* ініціативність.
показати весь коментар
13.04.2023 12:44 Відповісти
Совкове правило: не висовуйся і будь як всі.
показати весь коментар
13.04.2023 12:48 Відповісти
Нашого Борю нікому не віддамо. Пів міста збереться
показати весь коментар
13.04.2023 16:08 Відповісти
У Вас дуже бурна уява...
показати весь коментар
13.04.2023 17:13 Відповісти
Не треба збиратися - одразу йому та Корбану на офшор кидайте бабло за паркування!
показати весь коментар
13.04.2023 21:03 Відповісти
На відсторонення від мерства на один рік Філатов від Зе вже заробив.
показати весь коментар
13.04.2023 14:25 Відповісти
5 копійок , ну чому відразу "піариш " ? Якщо б всі мери і чиновники так себе піарили , тобто робили щось на користь держави , то ми жили б в іншій Україні .
показати весь коментар
13.04.2023 20:14 Відповісти
Мерія Дніпра, ми вами пишаємося.
показати весь коментар
13.04.2023 12:42 Відповісти
Наприклад, пишаємося нескінченними судовими процесами стосовно вартості паркувальних майданчиків відданих одній приватній компанії...
показати весь коментар
13.04.2023 12:57 Відповісти
а ще тендерами на генератори для міскводоканалу з ціною в 2-3 рази вище за роздрібну ціну
показати весь коментар
13.04.2023 13:45 Відповісти
Обязательно надо было устраивать из этого пиар-шоу с собой любимым?

показати весь коментар
13.04.2023 12:43 Відповісти
Чому б ні? Якщо це реально на фронт піде, то користі буде багато. Чи думаєте, буде як на росії з вкраденими шубами: спочатку пофоткали, а потім відібрали взад?
показати весь коментар
13.04.2023 12:47 Відповісти
Чиновники и показуха это синонимы. Такими их делает глупый народ.
показати весь коментар
13.04.2023 13:21 Відповісти
ну зроби те ж саме! потім базікай!
показати весь коментар
13.04.2023 12:56 Відповісти
А Філатов то власним коштом зробив?
показати весь коментар
13.04.2023 13:01 Відповісти
А Зе?
показати весь коментар
13.04.2023 14:26 Відповісти
До чого тут Зе?
Я десь за Зе "топлю"? У жодному з моїх постів я не писав щось у його підтримку.
Чи Ви вже без того Зе жити не можете?
Зе-залежність якась...
показати весь коментар
13.04.2023 14:55 Відповісти
Запросто! Якшо на мене Філатов з Корбаном перепишуть все шо віджали в міста - я кожного місяця стільки для армії буду купувати!
показати весь коментар
13.04.2023 21:04 Відповісти
нехай Лисий з Пікаловим та Лєнка що за 30 млн держкоштів розважається на каналі прокацапському накуплять хоча би третину того за рахунок Кварталу і попіаряться. От жду і недочекаюсь! Тоді я щось скажу на Філатова (що краде і т.д. як багато тут зразу накинулись). Крадуть всі хто при владі, але ж треба щось і віддавати і тут на Філатова гріх щось гнати
показати весь коментар
13.04.2023 13:07 Відповісти
Як на мене, так весь Дніпропетровський бомонд працює на фсб. Коломойський, Філатов, Вілкули.... одна банда.
показати весь коментар
13.04.2023 14:58 Відповісти
Мухи з котлетами все ж таки не змішуйте.
показати весь коментар
13.04.2023 15:36 Відповісти
А он любит котлеты из мух с гавном. Ну как ему запретить? Пусть жрёт
показати весь коментар
13.04.2023 18:09 Відповісти
Це ви телевізора передивились
показати весь коментар
13.04.2023 16:14 Відповісти
Вілкул до Дніпра не має стосунку. А Бєня і дніпровська команда фактично очолила звільнення Донбасу навесні 2014го
показати весь коментар
13.04.2023 16:21 Відповісти
а в 2022 мало не здали
показати весь коментар
13.04.2023 19:22 Відповісти
...многіє вєрят
показати весь коментар
13.04.2023 21:06 Відповісти
Мінуси? Якщо на них буде маркування не для продажі і вони реально попадуть на фронт то які мінуси?

Нехай так кожен піариться.
показати весь коментар
13.04.2023 22:08 Відповісти
Підарам в коментах все не так.
показати весь коментар
13.04.2023 12:48 Відповісти
Не підарам,а людям,які,можливо,знають більше,ніж ви
показати весь коментар
13.04.2023 13:37 Відповісти
Мэрия Днепра за 4 месяца войны потратила на собственный PR 27 млн гривен

2 250 000 грн. на висвітлення діяльності міської ради Дніпра в мережі Facebook та Telegram 18.07.2022 (тендер завершується)


1 800 000 грн. на просування інформації діяльності міськради у соціальних мережах. 02.05.2022


2 198 139.60 грн. на рекламні та маркетингові послуги 24.06.2022


1 099 069.80 грн. на рекламні та маркетингові послуги 30.05.2022


1 099 069.80 грн. на рекламні та маркетингові послуги 04.05.2022


4 796 225.00 грн. на рекламу діяльності Дніпровської міськради в мережі інтернет 25.04.2022


456 000,00 грн. на висвітлення діяльності Дніпровської міськради в пресі 25.04.2022


1 538 130.00 грн. на висвітлення діяльності Дніпровської міськради на радіо 25.04.2022


1 408 000.00 грн. на висвітлення діяльності Дніпровської міськради на регіональних телеканалах. 25.04.2022


2 700 000,00 на висвітлення діяльності міської ради Дніпра та депутатів в мережі інтернет. 18.07.2022 (тендер завершується)


7 550 000.00 на висвітлення діяльності міської ради Дніпра та депутатів в мережі інтернет. 6.06.2022 (тендер оскаржується)
показати весь коментар
13.04.2023 13:38 Відповісти
Щось я не зрозумів, мої грші за мене хтось отримує???
показати весь коментар
13.04.2023 16:26 Відповісти
Просто сіді на бутилкє молча - і беде тобі всьо так
показати весь коментар
13.04.2023 21:07 Відповісти
А тим часом що ''наше кохане МО'' робить, шукає що ще можна втридорога купити роздерибанивши при цьому бюджет?!
показати весь коментар
13.04.2023 12:56 Відповісти
Щось сьогодні день позору МО.
Чекаємо на звіт, що робило МО - "ну, ми купілі яйца по 17 і яблокі по 57..."
показати весь коментар
13.04.2023 13:18 Відповісти
воруют млрд. а помогают на млн. Герои
показати весь коментар
13.04.2023 13:30 Відповісти
Ага,вам зеленим малоросам всюди "варуют".
показати весь коментар
13.04.2023 13:54 Відповісти
Ви -- песиміст; дехто ворує і... нічого не перераховує чи закуповує для ЗСУ.
показати весь коментар
13.04.2023 21:04 Відповісти
Там уже надо антидроновые системы
показати весь коментар
13.04.2023 13:50 Відповісти
Головне--донатити Притулам/Стерненкам тощо, а вони вже закуповують те, що просять наші вояки.
показати весь коментар
13.04.2023 21:06 Відповісти
Йди нах разом з Притулами і Стерненками В них вже ***** скоро тріснуть від віскаря, разом з Чмутом
показати весь коментар
13.04.2023 21:09 Відповісти
ПоліграфПоліграфович, у тебе день не завдався? Таке іноді трапляється; співчуваю...
показати весь коментар
13.04.2023 21:57 Відповісти
Довбойоб лішнєхромосомний, ти б хоч погуглив шо такое "Поліграф"

Але ж ти виріс на творчості Булгака(ова), тому тобі Притули зі Стєрнєнкамі класово близькі
показати весь коментар
14.04.2023 01:18 Відповісти
Придурок, пішов найух.
показати весь коментар
14.04.2023 10:11 Відповісти
Прочитал статью и комментарии, и никто не спрашивает у мэра ,тгде он взял деньги на всё это, у мэра нету своих денег, это деньги которые должны были потрачены быть на город, то есть он украл эти деньги, которые были выделены на замену труб воды, канализацию и т.д., выплату зарплат.
показати весь коментар
13.04.2023 14:04 Відповісти
Давайте витратимо ці гроші на місто і зарплати, а потім у це місто прийде русня.
Як на мене, зараз високотехнологічна зброя - найкращий вид інвестицій у країні.
показати весь коментар
13.04.2023 14:10 Відповісти
Ой., скільки Зе ботів набігло! Противно аж жуть.
показати весь коментар
13.04.2023 14:28 Відповісти
У меня к тебе вопрос:"а как город будет существовать, если все деньги потратятся на армию?
показати весь коментар
13.04.2023 20:55 Відповісти
Єслі дєньгі нє патратятса на армію, то були ваш город существавать как Бахмут ілі Маріуполь.
показати весь коментар
13.04.2023 23:39 Відповісти
Ты не понял мой комментарий, отдельно выделяются деньги на город и отдельно выделяются деньги на армию, деньги которые выделились на город должны быть потрачены на город, а деньги выделенные на армию должны потратиться на армию. Если деньги выделенные на город без приказа Киева тратятся на армию это воровство денег
показати весь коментар
14.04.2023 12:58 Відповісти
Ти ж бачив відео наради Філатова на початку війни, де він казав нікому не рипатися і не організовувати спротив кацапам, бо "в Рашкі багато ракет" і "як в Києві вирішать - так і буде"?
показати весь коментар
13.04.2023 21:10 Відповісти
Нет не видел, скинь сылку
показати весь коментар
14.04.2023 12:55 Відповісти
Витрачати кошти на армію дійсно потрібно. Хто не витрачає гроші на свою армію - витрачатиме на армію загарбника!

Але... до чого тут Філатов особистою персоною? Закупівля відбулася за його власний кошт? Ні! То до чого він тут?

P.S. Сподіваюся, з часом не виникнуть питання що до цін за якими це було придбано...
показати весь коментар
13.04.2023 14:37 Відповісти
Та за який кошт? "Обрізали" зарплату вчителів і лікарів.Я не проти ,але хай тоді й пишуть: зекономивши на освіті й медицині ,закупили для ЗСУ.....
показати весь коментар
13.04.2023 15:03 Відповісти
Бюджет міста це не тільки гроші для ЗП лікарів і вчителів.

А стосовно звітності - цілком з Вами згоден. Має бути сайт з відкритим доступом для того, щоб кожен житель міста міг зайти і подивитися скільки грошей місто отримало і яким чином ці кошти було освоєно.
показати весь коментар
13.04.2023 16:42 Відповісти
Згодна на 100 відсотків.Але ж прозорість- це так "невигідно" для мерії
показати весь коментар
13.04.2023 16:48 Відповісти
Ого ! Ще одна агентура кремля вирішила від себе відвернути стрілки. Потім, коли прийде СБУ скаже що я допомагав військовим. Як і Ахметов - спочатку в окопах росіян знаходили ящики фонду Ахметова, а тепер перед телевізором показують як він роздає ту ж гуманітарку людям, які постраждали через його російських друзів.
показати весь коментар
13.04.2023 14:53 Відповісти
Все в коментах чорно-біле.Так ху из ти,Боря?
показати весь коментар
13.04.2023 15:26 Відповісти
У джинсах-кльош і за кермом екскаваmора: Олена Зеленська на будівнuцтві у Бучі
показати весь коментар
13.04.2023 15:41 Відповісти
Лєнка - сєпарка отжигає.
показати весь коментар
13.04.2023 16:20 Відповісти
показати весь коментар
13.04.2023 20:32 Відповісти
ударний дрон це байрактар, а не мавік з гранатою
джекері гівно у зрівнянні з екофлоу, хтось позбувся закупленого за прийнятною ціною

децентралізація під час военного стану неприйнятна, всі гроші на місцях повинні бути спрямовані на оборону, а не ремонт доріг і розпил
показати весь коментар
13.04.2023 16:03 Відповісти
Байрактар не байрактар. А результат в умілих руках однаковий.
показати весь коментар
13.04.2023 16:23 Відповісти
Нажаль, в цей же час мерія Києва продовжує традиції та йде шляхом найвеличнішого лідера ********** - займається "Великим будівництвом" - тобто закатуванням бюджету під час війни в асфальт та закопуванням у пісок.
показати весь коментар
13.04.2023 18:02 Відповісти
А чому це Філатов , піариться на грошах громади ?
показати весь коментар
13.04.2023 19:50 Відповісти
А чим може похизуватися самозваний "очільник військово-цивільної адміністрації" Кривого Рогу таваріщ вілкул?
показати весь коментар
13.04.2023 20:41 Відповісти
чим і завжди - роздаванням чужої гуманітарки від свого імені
показати весь коментар
13.04.2023 21:24 Відповісти
Філя Зеля
показати весь коментар
13.04.2023 21:49 Відповісти
це вiдкат вiд 3млрд резниченко зеленi янелохи!!!
показати весь коментар
13.04.2023 22:13 Відповісти
 
 