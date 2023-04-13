Мерія Дніпра придбала партію спорядження для ЗСУ на 100 млн грн, - Філатов. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Мерія Дніпра закупила для Сил оборони три сотні дронів, зокрема й ударних, прилади нічного бачення, тепловізори, вантажівки та пікапи на загальну суму близько 100 млн грн.
Про це у Facebook повідомив мер Борис Філатов, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні ми з вами, любі дніпряни, всі разом зробили чималий внесок у Перемогу. Звітую. Все, що було анонсовано напередодні, наші славетні воїни вже везуть на передову. Півтори тисячі найнеобхіднішого зараз комплектування, що допоможе сильніше бити рашистських недолюдків. І з неба, і на землі", - йдеться в повідомленні.
Філатов наголосив, що за весь час повномасштабної війни місто витратило на спорядження для бійців, зведення оборонних споруд і субвенції військовим майже два мільярда гривень.
"Та лише одна ця партія спорядження вартувала сто мільйонів. А ще ми скупили чи не все, що нині було доступне на ринку:
Три сотні дронів - зокрема й ударних.
Більше сотні "ночників" і тепловізорів.
Десять вантажівок і п’ять маневрових пікапів.
Та ще багато чого іншого, що допоможе бійцям ефективніше використовувати техніку", - зазначив очільник міста.
Будь ласка, зачекайте...
Коли там зеленський щось для ЗСУ купить - він нажив декілька міліардів на відкатах від Великого асфальтування і це не секрет.
Я десь за Зе "топлю"? У жодному з моїх постів я не писав щось у його підтримку.
Чи Ви вже без того Зе жити не можете?
Зе-залежність якась...
Нехай так кожен піариться.
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Чекаємо на звіт, що робило МО - "ну, ми купілі яйца по 17 і яблокі по 57..."
Але ж ти виріс на творчості Булгака(ова), тому тобі Притули зі Стєрнєнкамі класово близькі
Як на мене, зараз високотехнологічна зброя - найкращий вид інвестицій у країні.
Але... до чого тут Філатов особистою персоною? Закупівля відбулася за його власний кошт? Ні! То до чого він тут?
P.S. Сподіваюся, з часом не виникнуть питання що до цін за якими це було придбано...
А стосовно звітності - цілком з Вами згоден. Має бути сайт з відкритим доступом для того, щоб кожен житель міста міг зайти і подивитися скільки грошей місто отримало і яким чином ці кошти було освоєно.
джекері гівно у зрівнянні з екофлоу, хтось позбувся закупленого за прийнятною ціною
децентралізація під час военного стану неприйнятна, всі гроші на місцях повинні бути спрямовані на оборону, а не ремонт доріг і розпил