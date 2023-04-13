Військові РФ завдали 3 авіаудари по приватному сектору, багатоповерхівках та фабриці в Оріхові, - ОВА

Російські окупанти вчергове вдарили по Оріхову на Запоріжжі.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.

"Три авіаудари завдав ворог по приватному сектору, багатоповерхівках та фабриці в Оріхові", - написав він.

Також повідомляється, що фахівці вже працюють на місці влучань та ліквідовують наслідки ворожої атаки. Наразі встановлюються масштаби руйнувань. Інформації про постраждалих не надходило.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Упродовж минулої доби окупанти атакували з авіації, РСЗВ, БПЛА та артилерії 19 населених пунктів на Запоріжжі, - ОВА