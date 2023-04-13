Військові РФ завдали 3 авіаудари по приватному сектору, багатоповерхівках та фабриці в Оріхові, - ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти вчергове вдарили по Оріхову на Запоріжжі.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.
"Три авіаудари завдав ворог по приватному сектору, багатоповерхівках та фабриці в Оріхові", - написав він.
Також повідомляється, що фахівці вже працюють на місці влучань та ліквідовують наслідки ворожої атаки. Наразі встановлюються масштаби руйнувань. Інформації про постраждалих не надходило.
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Чайка Київ
показати весь коментар13.04.2023 12:56 Відповісти Мені подобається 0
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