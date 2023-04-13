УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5336 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
747 1
обстріл (21193) Запорізька область (2567)

Військові РФ завдали 3 авіаудари по приватному сектору, багатоповерхівках та фабриці в Оріхові, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

оріхів

Російські окупанти вчергове вдарили по Оріхову на Запоріжжі.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.

"Три авіаудари завдав ворог по приватному сектору, багатоповерхівках та фабриці в Оріхові", - написав він.

Також повідомляється, що фахівці вже працюють на місці влучань та ліквідовують наслідки ворожої атаки. Наразі встановлюються масштаби руйнувань. Інформації про постраждалих не надходило.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Упродовж минулої доби окупанти атакували з авіації, РСЗВ, БПЛА та артилерії 19 населених пунктів на Запоріжжі, - ОВА

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
показати весь коментар
13.04.2023 12:56 Відповісти
 
 