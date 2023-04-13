Ракети, які росіяни запускають по Україні, становлять загрозу для сусідніх країн, - Кулеба
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Російська агресія проти України становить небезпеку і для сусідніх країн.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС, про це заявив міністр Дмитро Кулеба.
За словами глави МЗС, у той час як Росія використовує весь свій гібридний арсенал для дестабілізації Молдови, Україна вітає лідерство Маї Санду та підтверджує рішучу готовність підтримувати Молдову та працювати разом над тим, щоб зірвати будь-які спроби Москви посіяти хаос і нестабільність в регіоні.
"Російська агресія проти України довела, що безпека регіону є неподільною. Загроза для одного - це загроза для всіх. Ракети, які Росія запускає по Україні, становлять загрозу для сусідніх Польщі, Румунії, Молдови", - заявив він у виступі на відкритті Чорноморської безпекової конференції Міжнародної Кримської Платформи.
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А диванні патріоти - це все вигадки, українці захищають свою Неньку, на відміну від кацапні, яка сидить та мокрі штані сушить.
Мене зараз цікавить лише один справжній Patriot, який стоїть на озброєнні США . ЗРК Патріот - ось справжній патріот.
Мене цікавить не одна штука Patriot, а багато ЗРК , яких у нас буде навалом та врозсип.
Он отметил, что российские пограничники в Белгородской области постоянно теряют имущество.
Так, 30 марта оккупанты потеряли дрон, оценочной стоимостью в 3 млн рублей (36 839 долларов - ред.) вследствие дружеского огня одного из подразделений российских войск.
«5 апреля в результате нарушения мер безопасности, взрыва и разрушения здания был уничтожен современный радиолокационный комплекс «Енот», оценочной стоимостью в 14,5 млн рублей (178 057 долларов - ред.)», - сказал Громов.
Одним докучає "українське ППО", другі взагалі в шари ********** і впритул не бачать як ракети літають в їхньому повітряному просторі.
хоча і повернення до Смоленської трагедії, і збиття МН-17...утерлися і перевели на кухонні балачки!