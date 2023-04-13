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Ракети, які росіяни запускають по Україні, становлять загрозу для сусідніх країн, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета

Російська агресія проти України становить небезпеку і для сусідніх країн.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС, про це заявив міністр Дмитро Кулеба.

За словами глави МЗС, у той час як Росія використовує весь свій гібридний арсенал для дестабілізації Молдови, Україна вітає лідерство Маї Санду та підтверджує рішучу готовність підтримувати Молдову та працювати разом над тим, щоб зірвати будь-які спроби Москви посіяти хаос і нестабільність в регіоні.

"Російська агресія проти України довела, що безпека регіону є неподільною. Загроза для одного - це загроза для всіх. Ракети, які Росія запускає по Україні, становлять загрозу для сусідніх Польщі, Румунії, Молдови", - заявив він у виступі на відкритті Чорноморської безпекової конференції Міжнародної Кримської Платформи.

Читайте: Закликаємо інтегрувати системи ППО і ПРО оборони України та союзників НАТО в регіоні Чорного і Балтійського морів, - Кулеба

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+8
Кто сказал? Жданов? Этот то чмошный полковник которве 22 февраля 2022 года заявлял на ТВ, что он не видит никаких признаков полномасштабного вторжения? Тот что вместо командования дивизионом рубит бабло на лохах скверно обобщая инфу из ютуба? Вы еще на фейгина с пионтковским и абдрыстовичем сошлитесь.
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13.04.2023 13:23
+6
А, что вас это так заинтересовало?
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13.04.2023 13:10
+4
Може вам ще підказати, де ті Патріоти буде розміщено? Маячня якась...
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13.04.2023 13:07
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А сколько систем Патриот дают, подскажите. я правильно понял,что всего одна система будет стоять? Ну типа если пуйло ядеркой лупанёт,чтоб сбили и падало не на запад, а десь там подальше от запада.
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13.04.2023 13:04 Відповісти
Може вам ще підказати, де ті Патріоти буде розміщено? Маячня якась...
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13.04.2023 13:07 Відповісти
А, что вас это так заинтересовало?
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13.04.2023 13:10 Відповісти
Кто сказал? Жданов? Этот то чмошный полковник которве 22 февраля 2022 года заявлял на ТВ, что он не видит никаких признаков полномасштабного вторжения? Тот что вместо командования дивизионом рубит бабло на лохах скверно обобщая инфу из ютуба? Вы еще на фейгина с пионтковским и абдрыстовичем сошлитесь.
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13.04.2023 13:23 Відповісти
Смішний лапоть завітав.
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13.04.2023 13:25 Відповісти
Он бы еще на юру романенко бы сослался. Для смеха. Ну, генерал-лейтенанта что 23.02.22 сдрыснул из Бучи на Запад Украины, а теперь всплывает и что то там мычит на ТВ. Редкий тупица, хотя со времен майора хоть говорить научился. Папа генерал при кузьмуке и стеценко с затынайко сделал сына генералом.
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13.04.2023 13:48 Відповісти
Патріотів буде багато.
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13.04.2023 13:11 Відповісти
Ві мінє нє понялі! Патріотів Петріотів Patriot - буде багато.

А диванні патріоти - це все вигадки, українці захищають свою Неньку, на відміну від кацапні, яка сидить та мокрі штані сушить.
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13.04.2023 13:24 Відповісти
Ві мінє снова нє понялі.

Мене зараз цікавить лише один справжній Patriot, який стоїть на озброєнні США . ЗРК Патріот - ось справжній патріот.
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13.04.2023 13:33 Відповісти
Якийсь ві нєпонятливий.

Мене цікавить не одна штука Patriot, а багато ЗРК , яких у нас буде навалом та врозсип.
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13.04.2023 13:50 Відповісти
Да, патриотов у нас миллионы.
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13.04.2023 13:40 Відповісти
Ну, вам из Параши виднее. Вы не пензюк?
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13.04.2023 13:55 Відповісти
А шо такоє ві судітє по Цензору про Порошенка?
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13.04.2023 14:07 Відповісти
Кто такой этот Кулеба? Ааааа, это тот чмогик, которы на вопрос Санду - есть ли тут министр иностранных дел, в присутствии крота дЕрмака даже не пискну, что вот он я, тут.
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13.04.2023 13:09 Відповісти
Вот *********.

Он отметил, что российские пограничники в Белгородской области постоянно теряют имущество.

Так, 30 марта оккупанты потеряли дрон, оценочной стоимостью в 3 млн рублей (36 839 долларов - ред.) вследствие дружеского огня одного из подразделений российских войск.

«5 апреля в результате нарушения мер безопасности, взрыва и разрушения здания был уничтожен современный радиолокационный комплекс «Енот», оценочной стоимостью в 14,5 млн рублей (178 057 долларов - ред.)», - сказал Громов.
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13.04.2023 13:11 Відповісти
Не становлять. Польща та Румунія можуть підтвердити.
Одним докучає "українське ППО", другі взагалі в шари ********** і впритул не бачать як ракети літають в їхньому повітряному просторі.
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13.04.2023 13:23 Відповісти
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13.04.2023 13:27 Відповісти
Помницца, в Польше двух людей убило ракетой, но так как они были колхозниками, то всем на это плевать и инцидент исчерпон, лишь бы не было войны
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13.04.2023 13:35 Відповісти
За них вирішили вчергове, що це політично недоцільно...
хоча і повернення до Смоленської трагедії, і збиття МН-17...утерлися і перевели на кухонні балачки!
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13.04.2023 13:44 Відповісти
Це той Кулеба якому в вересні 2021 казали рити окопи?
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13.04.2023 13:44 Відповісти
жодної загрози! бо вони роблять вигляд, що їх не бачать - як поляки та румуни
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13.04.2023 16:00 Відповісти
 
 