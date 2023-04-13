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страта (40) воєнні злочини (1570) Колонна (58)

Страчувати військовополоненого - це воєнний злочин, фільмувати це - ще один, - глава МЗС Франції Колонна

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

колонна,катрін

Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна зазначила, що відео із жорстокою стратою українського полоненого засвідчує одразу два злочини РФ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, коментар вона опублікувала у своєму Twitter.

"Страчувати військовополоненого – це воєнний злочин. Фільмувати страту – ще один. Висловлюю цілковиту підтримку Міжнародному кримінальному суду, який я сьогодні відвідала", – написала Колонна.

Міністерка зазначила також, що МКС – один із наріжних каменів міжнародного правопорядку.

"Без справедливості мир неможливий", – додала вона.

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Нагадаємо, 11 квітня в соцмережах було поширене відео, ймовірно, зняте влітку. На ньому, як виглядає, показано, як російський боєць ножем відрізає голову українському військовому, коли той ще був живий.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
...а назначати країну-злочинця головою радбезу ООН - це третій злочин.
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13.04.2023 13:50
+9
"А сейчас весь мир наблюдает за действиями страны, которая как раз и генерировала терроризм в окружающий мир. Причем, на своем счету она тоже имеет сбитый гражданский авиалайнер и судом уже доказано то, кто, как и чем его сбил. Она же 15 лет занимается захватом чужих территорий, где устанавливает террористические режимы. И она же демонстрирует публичные, жестокие казни, в режиме ИГИЛ. Мало того, население этой страны бьется в экстазе счастья, от просмотра этих видео. Население люто одобряет отсечение голов ...
И вот с учетом того, что страна сама распространяет все виды терроризма по миру, совершает теракты, захватывает территории и совершает публичные казни в средневековом стиле - является постоянным членом Совбеза ООН и сейчас там председательствует. И никаких военных операций мировое сообщество не собирается проводить даже близко. И это при том, что эта сущность творит все тоже самое, что творила Аль-Каида, ИГИЛ и прочие террористы, вместе взятые. Единственной силой, которая решилась противостоять этому террористическому нашествию, оказалась Украина. Тем не менее, цивилизованный мир оказался у очередной точки перехода и если сегодня он не сделает правильных выводов, то завтра этим террористом будет Китай, со всеми вытекающими последствиями".

(anti-colorados13.04.2023
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13.04.2023 14:18
+8
звірства це частина культурної традиції російської імперії , всі народи та землі, які вона завойовувала супроводжували аналогічні звірства стосовно місцевих етносів...
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13.04.2023 13:58
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А только потявкивание и без действие ,можно также расценить ,как пособничество, главное хорошего адвоката на суде иметь. Я помню,как просили санкции ввести ГОД,
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13.04.2023 13:46 Відповісти
"Висловлюю цілковиту підтримку Міжнародному кримінальному суду, який я сьогодні відвідала" (с)

Міжнародний суд подякую міністерці за підтримку, звичайно. Але ефективнішим буде підтримка зброєю України.
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13.04.2023 13:46 Відповісти
Макарон це знае
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13.04.2023 13:47 Відповісти
рузкая армия с царем ***** это дикари тут даже обсуждать бессмысленно...
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13.04.2023 13:48 Відповісти
...а назначати країну-злочинця головою радбезу ООН - це третій злочин.
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13.04.2023 13:50 Відповісти
Макрон, це такеж штучне створіння, як і зеленеяневтікло. Ні про щою Смердюче лайно
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13.04.2023 13:51 Відповісти
А спосіб страти ні? Щоб там не казали, застрелити це одне, а відрізати живому при свідомості - зовсім інше.
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13.04.2023 13:56 Відповісти
звірства це частина культурної традиції російської імперії , всі народи та землі, які вона завойовувала супроводжували аналогічні звірства стосовно місцевих етносів...
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13.04.2023 13:58 Відповісти
слово "кацап", до речі, означає "кат", "різник".
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13.04.2023 15:03 Відповісти
"А сейчас весь мир наблюдает за действиями страны, которая как раз и генерировала терроризм в окружающий мир. Причем, на своем счету она тоже имеет сбитый гражданский авиалайнер и судом уже доказано то, кто, как и чем его сбил. Она же 15 лет занимается захватом чужих территорий, где устанавливает террористические режимы. И она же демонстрирует публичные, жестокие казни, в режиме ИГИЛ. Мало того, население этой страны бьется в экстазе счастья, от просмотра этих видео. Население люто одобряет отсечение голов ...
И вот с учетом того, что страна сама распространяет все виды терроризма по миру, совершает теракты, захватывает территории и совершает публичные казни в средневековом стиле - является постоянным членом Совбеза ООН и сейчас там председательствует. И никаких военных операций мировое сообщество не собирается проводить даже близко. И это при том, что эта сущность творит все тоже самое, что творила Аль-Каида, ИГИЛ и прочие террористы, вместе взятые. Единственной силой, которая решилась противостоять этому террористическому нашествию, оказалась Украина. Тем не менее, цивилизованный мир оказался у очередной точки перехода и если сегодня он не сделает правильных выводов, то завтра этим террористом будет Китай, со всеми вытекающими последствиями".

(anti-colorados13.04.2023
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13.04.2023 14:18 Відповісти
До ср@ки - макарон руйнує євро-атлантичну єдність, ось це злочин. І голови почнуть різати невинним українським дітям, якщо цей мусьйо не отямиться
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13.04.2023 15:26 Відповісти
А заробляти гроші з партнерами цих звірів та безпосередньо з ними це ганьба на віки, ми цього не забудемо і будемо у всіх підручниках історії розповідати про поведінку особливо---гарантів безпеки!!!!!
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13.04.2023 15:36 Відповісти
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13.04.2023 16:30 Відповісти
не давати Україні французьку зброю - злочин так само.
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13.04.2023 22:21 Відповісти
 
 