Страчувати військовополоненого - це воєнний злочин, фільмувати це - ще один, - глава МЗС Франції Колонна
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Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна зазначила, що відео із жорстокою стратою українського полоненого засвідчує одразу два злочини РФ.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, коментар вона опублікувала у своєму Twitter.
"Страчувати військовополоненого – це воєнний злочин. Фільмувати страту – ще один. Висловлюю цілковиту підтримку Міжнародному кримінальному суду, який я сьогодні відвідала", – написала Колонна.
Міністерка зазначила також, що МКС – один із наріжних каменів міжнародного правопорядку.
"Без справедливості мир неможливий", – додала вона.
Нагадаємо, 11 квітня в соцмережах було поширене відео, ймовірно, зняте влітку. На ньому, як виглядає, показано, як російський боєць ножем відрізає голову українському військовому, коли той ще був живий.
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Міжнародний суд подякую міністерці за підтримку, звичайно. Але ефективнішим буде підтримка зброєю України.
И вот с учетом того, что страна сама распространяет все виды терроризма по миру, совершает теракты, захватывает территории и совершает публичные казни в средневековом стиле - является постоянным членом Совбеза ООН и сейчас там председательствует. И никаких военных операций мировое сообщество не собирается проводить даже близко. И это при том, что эта сущность творит все тоже самое, что творила Аль-Каида, ИГИЛ и прочие террористы, вместе взятые. Единственной силой, которая решилась противостоять этому террористическому нашествию, оказалась Украина. Тем не менее, цивилизованный мир оказался у очередной точки перехода и если сегодня он не сделает правильных выводов, то завтра этим террористом будет Китай, со всеми вытекающими последствиями".
(anti-colorados13.04.2023