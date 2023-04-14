УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10664 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
9 945 5
війна (56882) ліквідація (1995) ФСБ (1348) секретні документи (89) Міноборони рф (564)

"Зливання" документів: ФСБ та Міноборони РФ ворогують через втрати Росії, - NYT

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ворог,кацап,русня,орк

Оприлюднені таємні документи американської розвідки свідчать, що російська ФСБ конфліктує із Міністерством оборони РФ через замовчування реальних втрат Росії.

Про це пише The New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Видання вказує, що секретні розвідувальні документи, опубліковані в мережі, свідчать про жорстку боротьбу всередині російської влади.

З них випливає, що Федеральна служба безпеки РФ звинувачує військових у приховуванні масштабів втрат, яких зазнала Росія. Робиться висновок, що військові Міноборони РФ не хочуть повідомляти погані новини вищому командуванню.

Читайте: Витік документів Пентагону не завадить українському контрнаступу, - Ходжес

Дані у документах збиралися з перехоплених комунікацій всередині російських силовиків.

"Витік інформації про кількість жертв дає мало контексту для висновків співробітників розвідки, але вказує, що ФСБ ставить під сумнів дані Міністерства оборони в ході дискусій в російському уряді", - йдеться в публікації.

В документах американських спецслужб зазначається, що ФСБ "підрахувала, що фактична кількість поранених і вбитих в ході бойових дій росіян наближається до 110 000". Водночас у документі не уточнюються цифри втрат, які Міноборони РФ поширює в уряді.

Також читайте: Україна засмучена песимістичною оцінкою США щодо успіху контрнаступу, - Politico

Нагадаємо, військові документи, в яких детально описані секретні плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим наступом на Росію, були опубліковані в телеграмі та твіттері на початку квітня.

Пізніше у соціальних мережах з’явилася нова порція секретних документів, які, ймовірно, деталізують секрети американської національної безпеки щодо України, Близького Сходу і Китаю.

Міністерство юстиції США розпочало розслідування витоку величезної кількості документів американської розвідки.

За даними Reuters, "злита" у мережу засекречена інформація про плани США та НАТО щодо підсилення ЗСУ перед контрнаступом може бути підробкою. Своєю чергою, як пише Politico, витік секретних документів призвів до кризи відносин між США і союзниками.

Через витік секретних документів Пентагону Україна вже змінила деякі свої військові плани.

У Міноборони Великої Британії наголосили, що оприлюднені документи містять суттєві неточності, тому "читачі мають бути обережними і не приймати за чисту монету твердження, які потенційно можуть поширювати дезінформацію".

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
13.04.2023 14:41 Відповісти
Міністерство юстиції США розпочало розслідування витоку величезної кількості документів американської розвідки.

Не рохвідки а Пентагону !!!
показати весь коментар
13.04.2023 14:46 Відповісти




Олександр Турчинов

Рік тому. Це пуск тих самих двох крилатих ракет «Нептун», які рівно рік тому знищили «москву». Це перша, але не остання москва, яка буде знищена українською зброєю та непереможною українською армією!

https://twitter.com/i/status/1646475307078107136

показати весь коментар
13.04.2023 14:48 Відповісти
показати весь коментар
13.04.2023 15:45 Відповісти
А шо "на росию" будем наступать?Или освобождать свою землю?
показати весь коментар
13.04.2023 21:25 Відповісти
 
 