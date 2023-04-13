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Новини За кордоном
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У Чорногорії затримали одного з лідерів проросійської політсили Божовича

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

божович,міло

У Чорногорії затримали мера курортного міста Будва Міло Божовича, який також є одним із лідерів проросійського "Демократичного фронту".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

Божовича затримали у нього вдома у центрі Будви. Обшуки відбулися також у Цетинє і Подгориці.

Речник спеціального прокурора Чорногорії Вукас Радонич повідомив, що Спеціальний відділ поліції за підтримки антитерористичного підрозділу поліції проводить заходи у рамках розслідування двох кримінальних справ.

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За його словами, затримання відбулося за наказом прокуратури, за підтримки та сприяння Європолу.

Лідер "Демократичного фронту", екскандидат у президенти Чорногорії Андрія Мандич одразу відреагував на затримання, заявивши, що Божович не вчиняв нічого протизаконного.

"Спеціальний прокурор повинен буде представити багато доказів, щоб виправдати ці заяви", - заявив Мандич.

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З якими саме звинуваченнями пов’язане затримання Божовича, достеменно невідомо.

У вересні 2022 року портал "М" оприлюднив листування двох членів Шкалярського кримінального клану, в якому ймовірна незаконна діяльність Божовича згадується в контексті підтримки, яку він міг би надати їм у сфері безпеки. Божович тоді був членом парламентського комітету з оборони та безпеки.

Мережа утвердження неурядового сектору (MANS) на початку року оголосила, що подала заяву на Божовича до Агентства із запобігання корупції за порушення правового обов’язку декларувати свої активи протягом попередніх двох років. MANS заявив, що дані кадастру Будви показують, "що Божович значно збільшив свою власність" порівняно з 2019 роком, коли він востаннє повідомляв про це.

Автор: Ольга Лузан
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Проросійський мер проросійского міста Будва. Там куди не плюнь російські вивіски та мат навкруги лунає. Враження що десь в Анапі.
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13.04.2023 15:44 Відповісти
так, друг з мамою туди переїхав, каже кожен третій кацап, кожне третє помешкання ци дім, всюди ци русня, чи долбасня кримсько лугандонська
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13.04.2023 16:00 Відповісти
Зліва від будванської затоки півострів Zavala. Колись там була заповідна зона, але кацапський капітал пролобіював там будівництво. Є припущення що сам Чорномирдін доклався до цієї земельки. Багато років судові позови блокували будівництво, та вже декілька років там все забудовано моднявими котеджами, та й усю Будву засрали новобудовами. А за чиї грощі? Хто клієнтура? Козломорді!
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13.04.2023 17:16 Відповісти
ось такі "демократи" і руйнують Демократію з середини.
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13.04.2023 16:10 Відповісти
От і добре! Тисніть цю прокацапську наволоч!
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13.04.2023 17:07 Відповісти
 
 