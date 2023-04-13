НАТО має збільшити свою присутність у Чорному морі, - міністр ФРН Лінднер
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Стратегічна роль регіону стає дедалі важливішою, тому НАТО має посилити свої позиції у Чорному морі.
Про це заявив державний міністр у Федеральному міністерстві закордонних справ Німеччини Тобіас Лінднер під час виступу на "Першій Чорноморський безпековій конференції Міжнародної кримської платформи" у Бухаресті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".
"Зараз ми повинні обговорити, наприклад, посилення ролі НАТО в регіоні, а також те, як ми можемо співпрацювати в першу чергу. Йдеться про посилення військової охорони узбережжя. По-друге, нам потрібно збільшити зв’язок із ширшим регіоном. І останнє, але не менш важливе: ми повинні спробувати боротися з дезінформацією в регіоні", — зазначив Лінднер.
Він наголосив, що стратегічна роль регіону стає дедалі важливішою. За його словами той факт, що Росія блокує судна з українським зерном і таким чином впливає на постачання та міжнародні ціни на продовольство ще більше свідчить про глобальну важливість Чорноморського регіону.
Він додав, що країни-члени ЄС, а також кандидати на вступ до економічного блоку мають намагатися працювати як "євроатлантичні партнери".
Лінднер наголосив, що навіть до повномасштабного вторгнення в Україну Росія багаторазово порушувала міжнародне право у регіоні. "Це й окупація українських газових платформ у північно-західній частині Чорного моря, незаконне блокування морських акваторій у Чорному та Азовському морях, а також переслідування іноземних суден, які користуються своїм правом мирного проходу, та іноземних повітряних суден і дронів в міжнародному повітряному просторі", - перелічив він.
Нагадаємо, у Бухаресті відбувається Перша Чорноморська безпекова конференція в рамках Міжнародної Кримської платформи.
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московія виє, що єдиними морськими шляхами для торгівлі лишилися Північний Льодовитий та Тихий (з дозволу Китаю) океани. Балтійське море оголошено внутрішніми водами НАТО, Чорне море повністю контролюється флотом країн НАТО (в тому числі Україною і Сакартвело). Азовське море, після репарацій московії на користь України територіями (через неможливість виплати грошима), давно є внутрішнім українським морем.
Московити почали будувати канал Каспійське море - Охотське море