Розслідування витоку секретних документів Пентагону приносить результати, - Байден

Спецслужби США та Міністерство юстиції продовжують роботу щодо визначення джерела витоків секретних даних Пентагону, і ця робота приносить результати.

Про це заявив президент США Джо Байден журналістам у Дубліні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Як ви знаєте, ведеться повномасштабне розслідування (...) Спецслужби та міністерство юстиції наближаються до його розкриття", - сказав американський лідер.

Він зазначив, що ця ситуація не спричинить серйозних наслідків.

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Нагадаємо, військові документи, в яких детально описані секретні плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим наступом на Росію, були опубліковані в телеграмі та твіттері на початку квітня.

Пізніше у соціальних мережах з’явилася нова порція секретних документів, які, ймовірно, деталізують секрети американської національної безпеки щодо України, Близького Сходу і Китаю.

Міністерство юстиції США розпочало розслідування витоку величезної кількості документів американської розвідки.

За даними Reuters, "злита" у мережу засекречена інформація про плани США та НАТО щодо підсилення ЗСУ перед контрнаступом може бути підробкою. Своєю чергою, як пише Politico, витік секретних документів призвів до кризи відносин між США і союзниками.

Через витік секретних документів Пентагону Україна вже змінила деякі свої військові плани.

У Міноборони Великої Британії наголосили, що оприлюднені документи містять суттєві неточності, тому "читачі мають бути обережними і не приймати за чисту монету твердження, які потенційно можуть поширювати дезінформацію".

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