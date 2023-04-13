Міносвіти планує спростити навчання для дітей, які вчаться в іноземних та українських школах одночасно, - Лісовий
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий розповів, що планує змінити у навчальному процесі.
Зокрема, міністр хоче спростити навчання для дітей, які одночасно вчаться у закордонних та українських школах, щоб отримати державні документи про освіту, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УП.
"За різними даними – від пів мільйона до мільйона дітей за кордоном. Навчаються вони в місцевих школах, законодавство вимагає, щоб вони там навчались. Але при цьому ще й не всюди, тут є теж прогалини.
Але при цьому вони хочуть отримати українські атестати і українські свідоцтва про базову середню освіту. І паралельно навчаються в українських школах, перенавантажуючись просто колосально", – сказав міністр.
Лісовий каже, що в такій ситуації учні вимушені обирати, але потрібно зробити так, щоб цей вибір не стояв.
"Максимально спростити їм навчання у школах, залишивши наше бачення. Так, залишити унікальні наші предмети, універсальні предмети зараховувати. Тут теж є складнощі в синхронізації програм, але ми повинні це зробить", – наголосив Оксен.
Будь ласка, зачекайте...
Тому казати "Це має зміст" є нормальним.
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Навіщо видумувати велосипед ?
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Зверніть увагу на те як організованк навчання у фінляндії...
а) Тільки ті предмети які ************* у житті.
б) Доманій завдань немає.
в) максимум спокою..Занняття більше схожі ні ігри
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Німецька подвійна модель...навчання теж не гірша
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Вже навчаючиь у школі діти проходять практику на виробництві
щоб бачити як воно є насправді у житті..
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Але не можливо вимагати високий рівень подання матеріалу від вчительки яка просить профспілку виділити гроші на ремонт порваних чоботів щоб дійти на роботу до школи..* ( про гнові чоботи вона і мріяттине сміє _)..
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Wie viel verdient ein Lehrer in der Schweiz in Euro?
Скільки отримує вчитель в швейцарії в євро ?
83.000 Euro
Lehrer starten in der Schweiz mit 83.000 Euro Jahresgehalt
Початкова зарплата у вчителя 83 тисячі євро в рік..
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Знайома вчителька в швейцарії **( СТАЖ РОБОТИ 10 РОКІВ )
отримує 12 тисяч франкав на місяць
*( будівельник без осьвіти отримує 4 тисячі_)
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Знайомий директор гімназії
оТРИМУЄ 24 тисячі франків на місяць * стаж роботи 25 років)
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І не дивно що вони вільно володіють німецькою, французькою,італійскою та англійською мовами
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Чотири державні мови Швейцарії - німецька, французька, італійська та романшська.*
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Як правило після випробувального періоду вчителів переводять до статусу
ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ
Чиновники мають надійний заробіток Є також сімейні виплати на подружжя та дітей. І дуже важлива перевага, яку державні службовці мають перед найманими працівниками: вони не сплачують жодних внесків на соціальне страхування, таких як страхування на випадок безробіття та пенсійне страхування.
СЛУЖБОВЦІ
на все життя захищенні від безробіття..
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Навіть якщо робоче місце буде ліквідоване держава зобовязана надати такеж саме з тією ж зарплатою і з такими ж умовами роботи як були на старому місці..
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Я бачу корій проблеми там...