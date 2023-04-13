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Новини За кордоном
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Міносвіти планує спростити навчання для дітей, які вчаться в іноземних та українських школах одночасно, - Лісовий

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

школа

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий розповів, що планує змінити у навчальному процесі.

Зокрема, міністр хоче спростити навчання для дітей, які одночасно вчаться у закордонних та українських школах, щоб отримати державні документи про освіту, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УП.

"За різними даними – від пів мільйона до мільйона дітей за кордоном. Навчаються вони в місцевих школах, законодавство вимагає, щоб вони там навчались. Але при цьому ще й не всюди, тут є теж прогалини.

Але при цьому вони хочуть отримати українські атестати і українські свідоцтва про базову середню освіту. І паралельно навчаються в українських школах, перенавантажуючись просто колосально", – сказав міністр.

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Лісовий каже, що в такій ситуації учні вимушені обирати, але потрібно зробити так, щоб цей вибір не стояв.

"Максимально спростити їм навчання у школах, залишивши наше бачення. Так, залишити унікальні наші предмети, універсальні предмети зараховувати. Тут теж є складнощі в синхронізації програм, але ми повинні це зробить", – наголосив Оксен.
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Топ коментарі
+5
Ну Шкарлєту мабуть не до того було...
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13.04.2023 17:18
+3
Логічно, навіщо вчити по двох різних програмах фізику/математику/біологію чи навіть англійську (якщо це у Польщі, приміром)?
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13.04.2023 17:15
+2
Логично... Просто целый год прошел...
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13.04.2023 17:17
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Логічно, навіщо вчити по двох різних програмах фізику/математику/біологію чи навіть англійську (якщо це у Польщі, приміром)?
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13.04.2023 17:15 Відповісти
Логично... Просто целый год прошел...
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13.04.2023 17:17 Відповісти
Ну Шкарлєту мабуть не до того було...
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13.04.2023 17:18 Відповісти
Видимо, да. В любом случае, хорошо, если упростят.
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13.04.2023 17:33 Відповісти
шкарлєт - стара система.
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13.04.2023 18:07 Відповісти
Ахах... Очнулись спустя год... .
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13.04.2023 17:15 Відповісти
Кацапське чмо, що ти забув на українському сайті?! Іди в свою срану тайгу там і коментуй під бокал бояри.
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13.04.2023 17:27 Відповісти
міністр другий був. зараз нова метла по новому замела
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13.04.2023 18:08 Відповісти
Прискорена євроінтеграція навчального процесу
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13.04.2023 17:22 Відповісти
Якщо до школи приходять представники вищих навчальних закладів і говорять,що для вступу в їхній виш не потрібні ні свідоцтво,ні оцінки, ні НМТ,то,можливо,треба переглянути акредитацію цього закладу? Я не в тему,але це нагальна проблему,яку треба розв"язувати терміново.
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13.04.2023 17:42 Відповісти
Но это мнение министра , желательно побыстрее, покаместь не окончился учебный год, ,,родить,, постановление облегчащее учебу в двух школах . Посмотрите , если кому интересно , перечень предметов в нашей украинской школе , дистанционно учат : физкультура, труды , рисование, основы здоровья, и т.п . Много чего можно ещё сказать о самой программе , это -жуть . Настоящее ,, мин. образи ,, . Бездельники ! Да , идет страшная война , но готовить новое поколение к послевоенной жизни -это одна из главнейших задач правительства !
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13.04.2023 17:58 Відповісти
Міністр освіти абсолютно не володіє питанням. У закордонних школах українських дітей беруть у клас, на 1 рік молодший, ніж вони вчаться в Україні. Неможливо синхронізувати, скажимо, 6 і 7 класи. Логічно було б домовлятися з країнами, щоб українських дітей звільнили від місцевого навчання, якщо вони бажають вчитися онлайн в Україні. Рік вже просрано в цьому плані. Наразі батькі вимушені обирати або повертатися з дітьми в Україну і вчитися в Україні, або припиняти навчання дітей в Україні з усіма наступними демографічними наслідками.
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13.04.2023 18:00 Відповісти
гониш! нарешті совкам припала можливість повчитись в цивілізації! а ти їх від цього звільнити хочеш? ти суєш своє неосвічене в питанні рило у закони наприклад Німеччини, де кожна прописана за адресою дитина зобов"язана сидіти за шкільною партою
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13.04.2023 18:11 Відповісти
ну ось припинять навчання в Україні, повернуться, а нова система зарахує їм іноземний рік навчання. саме за це і йде мова.
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13.04.2023 18:13 Відповісти
кому ви, нах... з своїми спрощеннями! Закривайте лавку, разгоняйте єтих "учителей"! Оно и до войні, єто "образовіание " біло нікаким, а сейчая ? Ви хотите составить конкуренци. Европейскому образованию ? Угомонитесь, убогие!
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13.04.2023 18:16 Відповісти
Це має зміст. Подивимось як буде реалізовано.
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13.04.2023 19:50 Відповісти
це має СЕНС! слово зміст сюди не підходит.
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13.04.2023 19:59 Відповісти
Гугл каже що підходить. Погугліть. Зайдіть на вікі. Побачите що в статті про сенс слово зміст це синонім. Що в статті про зміст його опис якраз відповідає тому як я його використав.
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13.04.2023 20:06 Відповісти
коли гугл каже, то ще треба вміти розуміти, а не як папуга повторювати. існує вираз "має сеснс", але немає "має зміст".
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14.04.2023 09:04 Відповісти
Пфф. Якраз що "вираз має зміст", а не "вираз має сенс". Гугліть і побачите це в книжках та сотнях відео по темі. Побачите як професори кажуть що вираз має зміст.

Тому казати "Це має зміст" є нормальним.
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15.04.2023 01:13 Відповісти
ну давай наведи мені ведео, щоб воно доказувало зміст тобою написаного, інакше твої докази не мають сенсу
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15.04.2023 16:50 Відповісти
...
.....
Навіщо видумувати велосипед ?
........
Зверніть увагу на те як організованк навчання у фінляндії...
а) Тільки ті предмети які ************* у житті.
б) Доманій завдань немає.
в) максимум спокою..Занняття більше схожі ні ігри
,,,,,,
Німецька подвійна модель...навчання теж не гірша
..
Вже навчаючиь у школі діти проходять практику на виробництві
щоб бачити як воно є насправді у житті..
...
Але не можливо вимагати високий рівень подання матеріалу від вчительки яка просить профспілку виділити гроші на ремонт порваних чоботів щоб дійти на роботу до школи..* ( про гнові чоботи вона і мріяттине сміє _)..
---

Wie viel verdient ein Lehrer in der Schweiz in Euro?
Скільки отримує вчитель в швейцарії в євро ?

83.000 Euro

Lehrer starten in der Schweiz mit 83.000 Euro Jahresgehalt

Початкова зарплата у вчителя 83 тисячі євро в рік..

,,,,,
Знайома вчителька в швейцарії **( СТАЖ РОБОТИ 10 РОКІВ )
отримує 12 тисяч франкав на місяць
*( будівельник без осьвіти отримує 4 тисячі_)
........
Знайомий директор гімназії

 оТРИМУЄ 24 тисячі франків на місяць * стаж роботи 25 років)
.......

І не дивно що вони вільно володіють німецькою, французькою,італійскою та англійською мовами
...
Чотири державні мови Швейцарії - німецька, французька, італійська та романшська.*
.....
Як правило після випробувального періоду вчителів переводять до статусу
ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Чиновники мають надійний заробіток Є також сімейні виплати на подружжя та дітей. І дуже важлива перевага, яку державні службовці мають перед найманими працівниками: вони не сплачують жодних внесків на соціальне страхування, таких як страхування на випадок безробіття та пенсійне страхування.

СЛУЖБОВЦІ
на все життя захищенні від безробіття..
....
Навіть якщо робоче місце буде ліквідоване держава зобовязана надати такеж саме з тією ж зарплатою і з такими ж умовами роботи як були на старому місці..
...
Я бачу корій проблеми там...
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15.04.2023 20:44 Відповісти
 
 