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ЄС запровадив санкції проти ПВК "Вагнер" та РИА "Фан", які пов’язують із терористом Пригожиним

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

вагнер,пригожин

Європейський союз запровадив санкції проти ПВК "Вагнер" і РИА "Фан", які належать Євгену Пригожину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Настоящее время".

Причиною для включення до списку санкцій стало, як випливає з документа, те, що обидві організації "підривають і загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України".

Водночас ПВК звинувачують у активних бойових діях на території України, а РИА "Фан" - просуванні прокремлівської пропаганди та популяризації діяльності "вагнерівців" у ЗМІ.

Читайте: "Вагнерівців" чекає доля ІДІЛ. Вони досягали окремих успіхів на Бахмутському напрямку виключно "м’ясними штурмами", - Череватий

Автор: Богдан Гуньковський
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Пора повару путлера садится на черенок от лопаты. Мясные атаки захлебнулись, министра из тайги критиковал, бородатотого тиктокера поддерживал. Тут еще и его зековскую ******* не сможет финансировать. Лопата, только лопата... (Само собой от СБУ)...
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13.04.2023 17:15 Відповісти
Ну,то пез@ец полный.
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13.04.2023 17:23 Відповісти
ще б фейсбук блокував ролики цього півника було б добре . скільки не писав скарги відповідь одна не порушує стандарти спільноти .
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13.04.2023 17:27 Відповісти
Суд ЄС зняв санкції з матері власника ПВК Вагнера Пригожина. Ввели у лютому 2022, у березні 2023 зняли. Віолетта Пригожина співласниця синулькіних прожектів.

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13.04.2023 17:29 Відповісти
Госпаде что за аборигены
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13.04.2023 17:41 Відповісти
свинячі рила що син що мама
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13.04.2023 19:07 Відповісти
Генпрокуратура РФ начала проверку по видео с убийством пленного. Казалось бы, повод поёрничать с учётом того, что это подчинённые Путина. Но нет, мы делаем репост и обращаем Ваше внимание на этот факт. Почему? Потому что на следующей неделе мы представим сенсационные подробности и показания одного из командиров "ЧВК Вагнер", который принимал участие в марте 2023 года в расстреле в том числе детей при штурме многоэтажного дома в Бахмуте и выполнял приказ руководителя "ЧВК Вагнер" по убийству (команда "ноль", отсюда "обнулить" пошло) всех, в том числе гражданских, более 100 взрослых и детей, а также уже рассказал нам о созданной бригаде "ликвидаторов"-убийц из числа освобождённых из ИК ФСИН по помилованию и замаравших себя кровью убитых пленных, которых Пригожин забрал с фронта в свою личную СБ и обеспечил им вольготную жизнь в Санкт-Петербурге с машинами и квартирами в обмен на готовность убивать по его приказу любого в России и за границей. Этот человек под видеозапись также дал показания о том, как по приказу Уткина и Пригожина было убито более 20 отказников ("500-ых") с помощью кувалды и как по приказу руководства "ЧВК Вагнер" пленным неоднократно отрезали головы с целью устрашения ВСУ и провокации их на ответные бесчеловечные методы (программа "Сохрани жизнь" активно работает и многие бегут сдаваться в плен, не опасаясь пыток, и цель Уткина-Пригожина вынудить украинцев начать в ответ казнить и пытать, чтобы остановить поток бегущих в плен).

Также этот человек уже дал показания о том, что Евгений Пригожин на собрании командиров и сотрудников штаба фронта озвучивал что до конца 2023 года Владимира Осечкина убьют (обнулят) в качестве мести за разоблачения преступлений Путина-Пригожина.

Также ряд экс-бойцов, вернувшихся с фронта, доставляют родным пустые цинковые гробы, чтобы успокоить сотни матерей, которые хотят хотя бы что-то похоронить. Привозят пустые гробы и гробы с ошмётками и останками человеческих тел, так как большую часть просто не могут опознать и Пригожин не готов тратить миллиарды на поведение дорогостоящих ДНК-экспертиз.

Мы идём по следу, собираем важные сведения и доказательства и сделаем всё, чтобы бесчеловечные методы "ЧВК Вагнер" и Уткина-Пригожина-Путина были разоблачены и осуждены. Возможно, посмертно для нас и для них. Таков путь. Продолжаем✊

И опять про Генпрокуратуру РФ. На следующей неделе им придётся принимать решение - они марионетки Пригожина или прокуроры. Запомните этот пост и содержание новости от ГП.

https://t.me/genprocrf/2520
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13.04.2023 20:13 Відповісти
 
 