ЄС запровадив санкції проти ПВК "Вагнер" та РИА "Фан", які пов’язують із терористом Пригожиним
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Європейський союз запровадив санкції проти ПВК "Вагнер" і РИА "Фан", які належать Євгену Пригожину.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Настоящее время".
Причиною для включення до списку санкцій стало, як випливає з документа, те, що обидві організації "підривають і загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України".
Водночас ПВК звинувачують у активних бойових діях на території України, а РИА "Фан" - просуванні прокремлівської пропаганди та популяризації діяльності "вагнерівців" у ЗМІ.
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Также этот человек уже дал показания о том, что Евгений Пригожин на собрании командиров и сотрудников штаба фронта озвучивал что до конца 2023 года Владимира Осечкина убьют (обнулят) в качестве мести за разоблачения преступлений Путина-Пригожина.
Также ряд экс-бойцов, вернувшихся с фронта, доставляют родным пустые цинковые гробы, чтобы успокоить сотни матерей, которые хотят хотя бы что-то похоронить. Привозят пустые гробы и гробы с ошмётками и останками человеческих тел, так как большую часть просто не могут опознать и Пригожин не готов тратить миллиарды на поведение дорогостоящих ДНК-экспертиз.
Мы идём по следу, собираем важные сведения и доказательства и сделаем всё, чтобы бесчеловечные методы "ЧВК Вагнер" и Уткина-Пригожина-Путина были разоблачены и осуждены. Возможно, посмертно для нас и для них. Таков путь. Продолжаем✊
И опять про Генпрокуратуру РФ. На следующей неделе им придётся принимать решение - они марионетки Пригожина или прокуроры. Запомните этот пост и содержание новости от ГП.
https://t.me/genprocrf/2520