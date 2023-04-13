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Німеччина (4548) Польща (5180) літак (2012) допомога і підтримка (851) Моравецький Матеуш (358)

Німеччина надала Польщі дозвіл на передачу Україні МІГ-29 із запасів НДР. Моравецький вже анонсував передачу винищувачів (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

минобороны,авиация,учения,истребители,миг-29,л-39

Уряд Німеччини надав дозвіл Польщі на відправку до України винищувачів МІГ-29 із запасів колишньої НДР.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Der Spiegel.

У 2002 році Німеччина продала 23 винищувачі МіГ-29 Польщі, яку Бундесвер прийняв від Національної народної армії НДР.

Радник президента Польщі Анджея Дуди з питань безпеки Яцек Сівера наприкінці березня заявив, що в польських ВПС і сьогодні є близько десятка таких літаків. Як правило, контракти на продаж військового обладнання з Німеччини передбачають, що німецький уряд має дати згоду на можливу передачу цих озброєнь третім країнам. 

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Нагадаємо, Польща запросила дозволу в Німеччини передати Україні МІГ-29. 

Пізніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький оголосив про передачу Україні чергової партії винищувачів МіГ-29. Про це він повідомив під час дебатів, організованих аналітичним центром Atlantic Council у Вашингтоні.

"Ми поставимо ще одну партію (бойових літаків. – Ред.)", – сказав Моравецький у четвер, говорячи про МіГ-29.

Він зазначив, що польськ військова авіація, яка налічує 48 винищувачів F-16, наразі користується підтримкою союзників, в тому числі США, які відправили чергову партію винищувачів F-22 на ротацію в рамках зміцнення східного флангу НАТО.

Моравецький нагадав, що поставки замовлених Польщею багатоцільових винищувачів F-35 очікуються в найближчі роки.

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За словами Моравецького, польські військові більше не потребують МіГ-29.

Глава польського уряду не уточнив кількість літаків, які увійдуть у нову партію, та терміни їх передачі.
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Топ коментарі
+30
Sehr gut!
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13.04.2023 17:57
+22
немножко нужно посмотреть на проблему глубже и тогда придёт понимание что Германия далеко не та страна которая способна передать Украине самолёты ф16...если сказать открыто то наши вооружённые силы в данный момент времени благодаря товарищу Меркель пребывают в плачевном состоянии.К примеру из пяти подводных лодок на ходу до недавнего времени была одна.Надеюсь всё будет лучше
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13.04.2023 18:20
+21
Danke für die Rückmeldung. Дякую і чекаємо на регулярну логістику
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13.04.2023 17:58
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Який сенс їм передавати мотлох, я впевнений що ці літаки в кращому стані, ніж ті які були у нас на початку вторгнення кацапні 🤬
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14.04.2023 03:02 Відповісти
Вроде 5 штук прошло уже. Эпохально конечно. Не знал мир такой подачи! Что конечно особо поразительно---так то что не пользуются сами скорее всего. Старье ведь. Это в лучшем случае 35 лет самолету. А это 1989г выпуска. Врядли это. Уже в ГДР гудело и шумело. И новые от 89г давать не логично было. Самолётам лет под 40! Там полная профилактика нужна. Как минимум.
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13.04.2023 20:48 Відповісти
Трохи про "щєдрость" Байдена (трамп не краще)

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13.04.2023 20:51 Відповісти
Ну Афганістан - це поразка штатів, але порахуй усю допомогу фінансову , військову, розвіддані і т.д. і вийде сума більше 35 -40 мільярдів доларів на даний час і по суті це гроші, які Україні не потрібно повертати, так що велика повага американським платникам податків за допомогу 👍
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14.04.2023 03:05 Відповісти
МіГ-29 гарний літак, але озброєння, радар, електроніку ніхто багато років нову не встановлював. Тому, якщо навіть авіоніка гарна, він не конкурент ******** літакам.
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13.04.2023 21:40 Відповісти
Що ви нам весь старий радянський непотріб спихуєте? Дайте нарешті F -16.
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14.04.2023 03:40 Відповісти
Хто помітив,що передача винищувачів різко розпочалась одразу після збиття росіянами американського безпілотника над чорним морем?.американці ж забрали польські міги на свою базу в німечинні ще торік.модернізували під своє озброєння.і зняли заборону на передачу винищувачів.доречі,а за штурмовики су-25.тиша.!!.а великі оборудки завжди проводяться без галасу.от де інтрига.от і за мі- 24 ніц не чути.а їх то достобіса можна назбирати.
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14.04.2023 08:36 Відповісти
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