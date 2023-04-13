Німеччина надала Польщі дозвіл на передачу Україні МІГ-29 із запасів НДР. Моравецький вже анонсував передачу винищувачів (оновлено)

Уряд Німеччини надав дозвіл Польщі на відправку до України винищувачів МІГ-29 із запасів колишньої НДР.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Der Spiegel.

У 2002 році Німеччина продала 23 винищувачі МіГ-29 Польщі, яку Бундесвер прийняв від Національної народної армії НДР.

Радник президента Польщі Анджея Дуди з питань безпеки Яцек Сівера наприкінці березня заявив, що в польських ВПС і сьогодні є близько десятка таких літаків. Як правило, контракти на продаж військового обладнання з Німеччини передбачають, що німецький уряд має дати згоду на можливу передачу цих озброєнь третім країнам.

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Нагадаємо, Польща запросила дозволу в Німеччини передати Україні МІГ-29.

Пізніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький оголосив про передачу Україні чергової партії винищувачів МіГ-29. Про це він повідомив під час дебатів, організованих аналітичним центром Atlantic Council у Вашингтоні.

"Ми поставимо ще одну партію (бойових літаків. – Ред.)", – сказав Моравецький у четвер, говорячи про МіГ-29.

Він зазначив, що польськ військова авіація, яка налічує 48 винищувачів F-16, наразі користується підтримкою союзників, в тому числі США, які відправили чергову партію винищувачів F-22 на ротацію в рамках зміцнення східного флангу НАТО.

Моравецький нагадав, що поставки замовлених Польщею багатоцільових винищувачів F-35 очікуються в найближчі роки.

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За словами Моравецького, польські військові більше не потребують МіГ-29.

Глава польського уряду не уточнив кількість літаків, які увійдуть у нову партію, та терміни їх передачі.