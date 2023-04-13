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"Вагнер" та розвідка РФ намагалися проникнути в спільноти геймерів, - глава Microsoft Сміт

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

discord

Група "Вагнер" та російська розвідка намагалися проникнути на ігрові платформи, такі як Discord, для ведення інформаційної кампанії.

Про це пише сайт саміту світової економіки Semafor із посиланням на заяву президент Microsoft Бреда Сміта під час виступу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду

Президент Microsoft Бред Сміт заявив, що команда з аналізу цифрових загроз нещодавно виявила спробу групи "Вагнер" і російської розвідки проникнути на ігрові платформи, такі як Discord.

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На його думку, росіяни частково використовують ігрові спільноти, зокрема Discord, для публікації інформації та її поширення. Він сказав, що його компанія консультує уряди з цього приводу.

Сміт закликав до створення національної стратегії зі зміцнення кіберзахисту з використанням штучного інтелекту, посилаючись на загрозу з боку Китаю та Ірану.
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На діскорді купу ігрових російськомовних каналів, які належать русні де іде повним ходом чи прихована чи неприхована пропаганда і виправдання агресії
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13.04.2023 18:30 Відповісти
Вопрос только кто кроме их самих это читает.
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13.04.2023 18:50 Відповісти
Как видиш, все прочитали, когда на дискорд выложили секретные материалы Пентагона.
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13.04.2023 19:08 Відповісти
тобто все? ніхто б і не знав як би чуваки не почали розносити по різних серваках , а в процесі пішов вал
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13.04.2023 19:40 Відповісти
"Группа "Вагнер" и российская разведка пытались проникнуть на игровые платформы, такие как Discord, для ведения информационной кампании."

"Смит призвал к созданию национальной стратегии по укреплению киберзащиты с использованием искусственного интеллекта, ссылаясь на угрозу со стороны Китая и Ирана."


PS/ Смит, вполне логично твоё умозаключение. Занавес.....
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13.04.2023 19:18 Відповісти
Не треба далеко ходити - одна з найбільший у світі інтернет-площадок youtube веде пропаганду теророизму, релігійного екстримізму та загарбницької війни. Треба боротися з гігантом Goolge, який попирає усі загальнолюдські цінності та вимагати заборону фашистського каналу "Царград". Окрім того, щоб завалити адміністрацію youtube тисячами жалоб щодо екстремізму, треба піднімати це питання і на державному, світовому рівні, вести переговори з політиками, звертатися до влади США, влаштовувати демонстрації напрти офісу Google, ****** їх офіс театральною кров'ю - обвалити його акції на мільярди, стерти в порошок його репутацію, бо не можна залишати таку пропаганду знищення нас, українців!
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13.04.2023 19:36 Відповісти
Хотіли, хотіли, а чого не сталося? Чи сталося? Чи може ви підтримиуєте нацистів з московії- га, гугл, га ютуб, бо тенденція підтримкм нацизму від вас не просто фонтанує, скоро доведеться на вас кримінал заводити за підтримку москальського нацизму.
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13.04.2023 21:07 Відповісти
 
 