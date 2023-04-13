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Новини Війна в Україні Різня в Бучі
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армія РФ (13520) зґвалтування (356) Буча (498)

Стали відомі імена військових РФ, які систематично ґвалтували жительку Київщини, погрожуючи зґвалтувати її малолітню доньку. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,буча,ґвалтівники

Військових РФ, яким наприкінці березня цього року слідчими Нацполіції повідомлено про підозру в зґвалтуванні мешканки Київської області, оголошено в розшук.

Як розповіли "Цензор. НЕТ" в Управлінні організації розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту, Головного слідчого управління Нацполіції, маючи повний контроль над містом Бучею, окупанти щодня здійснювали обходи приватних будинків, шукали патріотично налаштованих громадян України, зброю, мародерили.

Під час одного із так званих "обходів", окупанти виявили будинок, в якому проживала місцева мешканка разом зі своєю малолітньою донькою й літньою матір’ю. Погрожуючи зґвалтувати доньку і вбити матір цієї жінки, вони змусили її зайти до гаража, де по черзі зґвалтували її саму.

Й відтоді щодня, починаючи з 18-го по кінець березня 2022 року, воєнні злочинці вчиняли сексуальне насильство над жінкою, так само погрожуючи розправою над її старенькою матір'ю та зґвалтуванням доньки. "Зі слів потерпілої, їх було близько 10 чоловік, – розповів заступник керівника управління Дмитро Шевчук. – Щоразу в миті нелюдського знущання над жінкою військовослужбовці зс РФ тримали біля її тіла зброю, погрожуючи застосувати".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Судитимуть підполковника та ще трьох військових РФ, які катували мешканців Бучі, – Офіс Генпрокурора

Під час слідства було встановлено підрозділ збройних сил РФ, який перебував на той час у Бучі й військові якого вчиняли ці злочини.

Це була 37 окрема гвардійська мотострілецька донська будапештська червоного прапора ордена червоної зірки бригада, яка входить до складу 36-ої загальновійськової армії східного військового округу РФ.

Підрозділи 36 загальновійськової армії східного ВО входили до складу угрупування військ "восток", яке діяло в західній частині Київської області й виконувало завдання з ізоляції району бойових дій.

У подальшому розпочалась кропітка робота зі встановлення конкретних військових, які входили у вказану бригаду й безпосередньо перебували на той час у Бучі, за результатами якої було ідентифіковано біля півсотні російських військових.

Під час проведення слідчих дій потерпіла впізнала чотирьох злочинців, які безпосередньо систематично жорстоко знущалися з неї.

Слідчим вдалося зібрати неспростовні докази їх причетності до інкримінованого злочину. І за погодженням із Офісом генерального прокурора чотирьом особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України (порушеннях законів та звичаїв війни). Їх оголошено в розшук.

Йдеться зокрема про військовослужбовця Жугдурова Белікта Борисовича, 1988 р.н., уродженця с. Цаган-ола Могойтуйського району Читинської області, Холмурзаєва Кирила Сайдумаровича, 2000 р.н., уродженця с. Обуса Осинського району Іркутської області, який служить санітаром, а також Балданова Баіра Семеновича, 1995 р.н., уродженця с. Догой, Моготуйського району Читинської області – старшого сержанта, навідника оператора, заступника командира бойової машини і гранотометника Раднатарова Олександра Борисовича, 1988 р.н., який народився в с. Середній харлаун Бічарського району республіки Бурятія.

Стали відомі імена військових РФ, які систематично ґвалтували жительку Київщини, погрожуючи зґвалтувати її малолітню доньку 01
Стали відомі імена військових РФ, які систематично ґвалтували жительку Київщини, погрожуючи зґвалтувати її малолітню доньку 02
Стали відомі імена військових РФ, які систематично ґвалтували жительку Київщини, погрожуючи зґвалтувати її малолітню доньку 03
Стали відомі імена військових РФ, які систематично ґвалтували жительку Київщини, погрожуючи зґвалтувати її малолітню доньку 04

На цю мить на системній основі проводяться заходи з ідентифікації інших військових, які вчиняли сексуальне насильство над потерпілою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Судитимуть військового РФ, який під час окупації Херсонщини ґвалтував жінку та залякував населення, - Офіс Генпрокурора

Зі слів Дмитра Шевчука, це не єдиний випадок, коли встановлено російських військовослужбовців, які вчиняли насильство над жінками на окупованих територіях. Досудове розслідування триває ще в низці кримінальних проваджень.

"Ми розуміємо, наскільки важко потерпілим розповідати про такі факти і як важливо їм зберігати конфіденційність, тому хочу наголосити, що в таких ситуаціях ми не лише можемо засекретити інформацію про особу, але й посприяти тому, щоб людина отримала допомогу психолога", – підкреслив він.
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Топ коментарі
+64
Знов мерзенні бурятські ублюдки-вони всі мають бути знайдені та покарані якщо не здохнуть не війні...
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13.04.2023 20:10
+21
путлеровский биомусор, таким не должно быть места на земле среди людей, им место в аду, пусть

они все туда отправляются, вместе со своим кровавым кремлёвским паханом, да будет так, аминь!
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13.04.2023 20:15
+19
Буряти - це зросійщені монголи, яких вигнали з центральної Монголії на північ їх же сородичі.
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13.04.2023 20:13
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Знов мерзенні бурятські ублюдки-вони всі мають бути знайдені та покарані якщо не здохнуть не війні...
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13.04.2023 20:10 Відповісти
******** уйобки.
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13.04.2023 20:36 Відповісти
Не уподібнютейтесь до московитів, які дуже ******* роздавати зневажливі назви: хохли, чухонці (фіни), чурки (тюркські народи),....

Українці дуже доклались до створення Російської Імперії. Допомагали Москві завойовувати ("освоювати") величезні багаті території (також і Кавказ). Може тоді усе проходило цивілізовано?

Потомки і виселених українців, і українців, які допомагали добровільно і далі є "начальством" на "освоєних територіях".

Те, що різні народи мають різні традиції (навіть дикі) - сперечатись не буду.

Але чи не Москва зробила деякі регіони жахливо депресивними. Неосвідченість, безробіття, алкоголізм, бандитизм.

Не перекидайте вину одних на інших.
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14.04.2023 14:47 Відповісти
Не уподібнютейтесь до московитів, які дуже ******* роздавати зневажливі назви: хохли, чухонці (фіни), чурки (тюркські народи),....

Українці дуже доклались до створення Російської Імперії. Допомагали Москві завойовувати ("освоювати") величезні багаті території (також і Кавказ). Може тоді усе проходило цивілізовано?

Потомки і виселених українців, і українців, які допомагали добровільно і далі є "начальством" на "освоєних територіях".

Те, що різні народи мають різні традиції (навіть дикі) - сперечатись не буду.

Але чи не Москва зробила деякі регіони жахливо депресивними. Неосвідченість, безробіття, алкоголізм, бандитизм.

Не перекидайте вину одних на інших.
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14.04.2023 14:45 Відповісти
Якщо вони ще живі то хай їм пісюни поодсихають! Амінь!
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13.04.2023 20:12 Відповісти
Мгм...
Ізнов - самі чурки. Може, треба думати, що не всі чурки однаково погані?
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13.04.2023 20:13 Відповісти
чурки чи ні - все одно рускіє! все одно - кацапи! все одно мразота і покидьки!
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13.04.2023 21:07 Відповісти
Не уподібнютейтесь до московитів, які дуже ******* роздавати зневажливі назви: хохли, чухонці (фіни), чурки (тюркські народи),....

Українці дуже доклались до створення Російської Імперії. Допомагали Москві завойовувати ("освоювати") величезні багаті території (також і Кавказ). Може тоді усе проходило цивілізовано?

Потомки і виселених українців, і українців, які допомагали добровільно, і далі є "начальством" на "освоїних територіях".

Те, що різні народи мають різні традиції (навіть дикі) - сперечатись не буду.

Але чи не Москва зробила деякі регіони жахливо депресивними. Неосвідченість, безробіття, алкоголізм, бандитизм.

Не перекидайте вину одних на інших.
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14.04.2023 14:14 Відповісти
Буряти - це зросійщені монголи, яких вигнали з центральної Монголії на північ їх же сородичі.
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13.04.2023 20:13 Відповісти
Ви ще Чінгізхана похваліть.

Не уподібнютейтесь до московитів, які дуже ******* роздавати зневажливі назви: хохли, чухонці (фіни), чурки (тюркські народи),....

Українці дуже доклались до створення Російської Імперії. Допомагали Москві завойовувати ("освоювати") величезні багаті території (також і Кавказ). Може тоді усе проходило цивілізовано?

Потомки і виселених українців, і українців, які допомагали добровільно, і далі є "начальством" на "освоїних територіях".

Те, що різні народи мають різні традиції (навіть дикі) - сперечатись не буду.

Але чи не Москва зробила деякі регіони жахливо депресивними. Неосвідченість, безробіття, алкоголізм, бандитизм.

Не перекидайте вину одних на інших.
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14.04.2023 14:17 Відповісти
І скажіть, що це не ч@рки й@бані!
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13.04.2023 20:14 Відповісти
ч@рки й@бані
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13.04.2023 20:39 Відповісти
Не уподібнютейтесь до московитів, які дуже ******* роздавати зневажливі назви: хохли, чухонці (фіни), чурки (тюркські народи),....

Українці дуже доклались до створення Російської Імперії. Допомагали Москві завойовувати ("освоювати") величезні багаті території (також і Кавказ). Може тоді усе проходило цивілізовано?

Потомки і виселених українців, і українців, які допомагали добровільно, і далі є "начальством" на "освоєних територіях".

Те, що різні народи мають різні традиції (навіть дикі) - сперечатись не буду.

Але чи не Москва зробила деякі регіони жахливо депресивними. Неосвідченість, безробіття, алкоголізм, бандитизм.

Не перекидайте вину одних на інших.
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14.04.2023 14:18 Відповісти
Та я не про народи, а про конкретних тварин, які такими не стали, а були від народження.
Чи скажете, мовляв, це не їх провина, їх такими зробили, треба «панять і прастіть»
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14.04.2023 18:28 Відповісти
путлеровский биомусор, таким не должно быть места на земле среди людей, им место в аду, пусть

они все туда отправляются, вместе со своим кровавым кремлёвским паханом, да будет так, аминь!
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13.04.2023 20:15 Відповісти
більше року минуло, йде війна і де вони зараз одному богові відомі.
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13.04.2023 20:17 Відповісти
Нежить москальська.
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13.04.2023 20:19 Відповісти
Gospody, dyvljusja na ihni pogani rozi .... az gydko stae...kljati katy 👿
ho4u nadijatysja, na6i zinku ho4a b ne zavagitnily
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13.04.2023 20:19 Відповісти
ходячие мертвецы , на просторах рашки есть те , кто поможет этим отправится в мир иной , .............говорят на 9 мая в маскве будет громко ))))))
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13.04.2023 20:19 Відповісти
разбрасываясь пустыми обещаниями, вы уподобляетесь одному великому Боневтику и его сброду на разных должностях, который ежедневно брешет о будущих победах и наступлениях.
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13.04.2023 20:22 Відповісти
*******. Точно орда. Якось ми теж доберемося до буряток і перетрахаємо їх усіх.
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13.04.2023 20:22 Відповісти
А встане на таку?
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13.04.2023 20:27 Відповісти
А чому б і ні. Мене якраз тягне на вузькооких.
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13.04.2023 22:16 Відповісти
Дивні у Вас вподобання... Втім, про смаки не сперечаються.
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13.04.2023 22:39 Відповісти
кажуть, вони не миються..
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13.04.2023 20:30 Відповісти
І не бриють.
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13.04.2023 20:33 Відповісти
і чим ти тоді від них відрізняєшся?
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13.04.2023 20:30 Відповісти
Мені б аби помститися, а не щоб відрізнятися від них.
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13.04.2023 22:15 Відповісти
То мститися потрібно тим, хто це робив, а не гвалтувати геть інших людей.
А тобі не помститися потрібно, ти просто - така сама тварина.
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13.04.2023 22:17 Відповісти
Ти сам тварина. Хто ти такий щоб мене засуджувати? Не тобі давати мені оцінку. Тим більше я написав трахнути, а не згвалтувати. Думаю якби бурятки побачили українців, то самі масово кидались би на наші пеніси. В Таїланді зі мною так і було. Не думаю що бурятки інші.
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14.04.2023 07:49 Відповісти
Не уподібнютейтесь до московитів, які дуже ******* роздавати зневажливі назви: хохли, чухонці (фіни), чурки (тюркські народи),....

Українці дуже доклались до створення Російської Імперії. Допомагали Москві завойовувати ("освоювати") величезні багаті території (також і Кавказ). Може тоді усе проходило цивілізовано?

Потомки і виселених українців, і українців, які допомагали добровільно, і далі є "начальством" на "освоїних територіях".

Те, що різні народи мають різні традиції (навіть дикі) - сперечатись не буду.

Але чи не Москва зробила деякі регіони жахливо депресивними. Неосвідченість, безробіття, алкоголізм, бандитизм.

Не перекидайте вину одних на інших.

Про свій пеніс - не видавай бажане за дійсне. Твоя д@упця не кровоточила?
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14.04.2023 14:21 Відповісти
це вже занадто це вже зоофілія
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13.04.2023 20:46 Відповісти
ви зоофіл??
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13.04.2023 21:34 Відповісти
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13.04.2023 20:26 Відповісти
Якось читав інтерв'ю зі слідчою в Київській області , так вона сказала що більшість випадків насильства в тому числі сексуального рашисти вчиняли в масках( балаклавах ) тому навряд чи вдасться більшість з них покарати ( !!!!!) Це як ??? Всіх рашистів хто перебував в Київській області під час окупації ростріляти ! Вони знали куди ідуть і що перетнувши кордон вже стали злочинцями .
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13.04.2023 20:26 Відповісти
ЭТИ У@БКИ И ДРУГ ДРУГА *** !!! ТАКИЕ НЕ НУЖНЫ ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ !!!
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13.04.2023 20:28 Відповісти
окрема гвардійська мотострілецька донська будапештська червоного прапора ордена червоної зірки бригада

Мдя... Чим пишніша назва тим мерзенніше наповнення. Це в них якийсь фетіш для компенсації вдасного ублюдства.
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13.04.2023 20:32 Відповісти
І знову буряти з якихось зажопинськів? Мусор.
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13.04.2023 20:35 Відповісти
Не уподібнютейтесь до московитів, які дуже ******* роздавати зневажливі назви: хохли, чухонці (фіни), чурки (тюркські народи),....

Українці дуже доклались до створення Російської Імперії. Допомагали Москві завойовувати ("освоювати") величезні багаті території (також і Кавказ). Може тоді усе проходило цивілізовано?

Потомки і виселених українців, і українців, які допомагали добровільно, і далі є "начальством" на "освоєних територіях".

Те, що різні народи мають різні традиції (навіть дикі) - сперечатись не буду.

Але чи не Москва зробила деякі регіони жахливо депресивними. Неосвідченість, безробіття, алкоголізм, бандитизм.

Не перекидайте вину одних на інших.
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14.04.2023 14:23 Відповісти
буряти то не люди) за їх вбивство тільки+ до карми і крисят їхніх в ополонці топити тож норм
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13.04.2023 20:35 Відповісти
У нас бурят цілим прем'єр-міністром України був. Забули Єханурова, чи шо?

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13.04.2023 21:16 Відповісти
Єхануров вроді якут...
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14.04.2023 09:42 Відповісти
Не уподібнютейтесь до московитів, які дуже ******* роздавати зневажливі назви: хохли, чухонці (фіни), чурки (тюркські народи),....

Українці дуже доклались до створення Російської Імперії. Допомагали Москві завойовувати ("освоювати") величезні багаті території (також і Кавказ). Може тоді усе проходило цивілізовано?

Потомки і виселених українців, і українців, які допомагали добровільно, і далі є "начальством" на "освоєних територіях".

Те, що різні народи мають різні традиції (навіть дикі) - сперечатись не буду.

Але чи не Москва зробила деякі регіони жахливо депресивними. Неосвідченість, безробіття, алкоголізм, бандитизм.

Не перекидайте вину одних на інших.
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14.04.2023 14:24 Відповісти
Раскосые скоты.
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13.04.2023 20:37 Відповісти
Треба очко бурятське трішечки пробуровити..щоб слух аж до бурятіі дійшов
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13.04.2023 20:38 Відповісти
Правда від якої стигне кров, хотілось би щоб жертва на засіданні ООН на весь світ розповіла про жахи які пережила, нехай би світ послухав що він дозволяє робити росіянам своїм мовчанням, з іншого боку це страшна травма про яку жертві хочеться забути.
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13.04.2023 20:44 Відповісти
Оце кацапія ,одні оленеводи їб чі, видно що чистокровні кацапи
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13.04.2023 20:48 Відповісти
На кол! Беспощадно.
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13.04.2023 20:54 Відповісти
Буряти ви всі прокляті.
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13.04.2023 20:57 Відповісти
Не уподібнютейтесь до московитів, які дуже ******* роздавати зневажливі назви: хохли, чухонці (фіни), чурки (тюркські народи),....

Українці дуже доклались до створення Російської Імперії. Допомагали Москві завойовувати ("освоювати") величезні багаті території (також і Кавказ). Може тоді усе проходило цивілізовано?

Потомки і виселених українців, і українців, які допомагали добровільно, і далі є "начальством" на "освоєних територіях".

Те, що різні народи мають різні традиції (навіть дикі) - сперечатись не буду.

Але чи не Москва зробила деякі регіони жахливо депресивними. Неосвідченість, безробіття, алкоголізм, бандитизм.

Не перекидайте вину одних на інших.
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14.04.2023 14:25 Відповісти
одни родственники тувинского оленя ****........................................******** конченные ***.........................................................................
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13.04.2023 20:58 Відповісти
я б на их месте уже петлю готовил. так будет бысмтрее и для родственников спокойнее.
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13.04.2023 21:04 Відповісти
Останнім часом багато розмов про те коли повстануть поневолені народи росії.
То це про кого? Оцих бурятів та дагів?
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13.04.2023 21:08 Відповісти
****** ******** підари. усе їхня племя треба вирізати, від старого до малого. щоб і сліду незалишилось
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13.04.2023 21:20 Відповісти
Не уподібнютейтесь до московитів, які дуже ******* роздавати зневажливі назви: хохли, чухонці (фіни), чурки (тюркські народи),....

Українці дуже доклались до створення Російської Імперії. Допомагали Москві завойовувати ("освоювати") величезні багаті території (також і Кавказ). Може тоді усе проходило цивілізовано?

Потомки і виселених українців, і українців, які допомагали добровільно, і далі є "начальством" на "освоєних територіях".

Те, що різні народи мають різні традиції (навіть дикі) - сперечатись не буду.

Але чи не Москва зробила деякі регіони жахливо депресивними. Неосвідченість, безробіття, алкоголізм, бандитизм.

Не перекидайте вину одних на інших.
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14.04.2023 14:27 Відповісти
так мо їм пасочку на великдень вислати, та поспівчувати які вони бідні-поневолені, га. вони для мене завши були і будуть ******** ********** підарасами, як і інші кацапські племене. і вони усі підлягають повному знищеню незважаючи на вік та стать.
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15.04.2023 16:47 Відповісти
Потрібно цим покидькам терміново організувати зустріч з кабздоном:
Вы бурят?
Как я рад!
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13.04.2023 21:24 Відповісти
Если их поспрашивать - 100% будут приверженцы славянского единства
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13.04.2023 21:28 Відповісти
яка країна, такі і гвардійці
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13.04.2023 21:33 Відповісти
В Бурятії, ми в свій час розгуляємося... жіві будуть завидувати мертвим... і шамани не допомоожуть.
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13.04.2023 21:35 Відповісти
У бурятів - не шамани. Вони буддисти, якщо ви не чули, не дочитали.

Не уподібнютейтесь до московитів, які дуже ******* роздавати зневажливі назви: хохли, чухонці (фіни), чурки (тюркські народи),....

Українці дуже доклались до створення Російської Імперії. Допомагали Москві завойовувати ("освоювати") величезні багаті території (також і Кавказ). Може тоді усе проходило цивілізовано?

Потомки і виселених українців, і українців, які допомагали добровільно, і далі є "начальством" на "освоїних територіях".

Те, що різні народи мають різні традиції (навіть дикі) - сперечатись не буду.

Але чи не Москва зробила деякі регіони жахливо депресивними. Неосвідченість, безробіття, алкоголізм, бандитизм.

Не перекидайте вину одних на інших.
показати весь коментар
14.04.2023 14:30 Відповісти
орда. чурки 👎👎👎
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13.04.2023 21:45 Відповісти
І всі вузькоокі "рюSSкіе"
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13.04.2023 21:46 Відповісти
на росії переважна частина населення - середньовічне бидло, в кого не ткни пальцем або кривавий чекіст, або скажений z-урод, або пальнутий імперіаліст, або православний фашист, або якесь плем'я відсталих примітивних дебілів. Купка адекватів,якщо й була, то вже давно звідси звалила або були знищені ******. Це жахливо. Територія їб@нутих zомбаків по сусідству.
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13.04.2023 21:48 Відповісти
узкоглазые ублюдки!найти и уничтожить!
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13.04.2023 21:49 Відповісти
Тупые макаки.
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13.04.2023 21:50 Відповісти
Упороті ублюдки... закрити би цих ущербних в одному приміщені з такими ж недолугими кадирівськими "вояками" щоб їх шоколадні дирки "юзали" по кругу цілодобово. Тварюки!
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13.04.2023 21:52 Відповісти
Чистопородні росіяни. Борці за православну віру і російську мову.
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13.04.2023 22:03 Відповісти
Буряти, нанайці, евенки, чукчі - дуже пригноблені народи. Для жінок їх національності за щастя переспати з аби-ким європеоїдної раси. Тоді у цих жінок народжується дитина більше схожа до європейця: не така вузькоглаза, не з місяцеподібною мордою. Дитину одразу записують "русскім", щоби менше було принижень від росіян. Від того і така хвороблива тяга у цих дикунів до европейської раси. Для них все одно що трахнути голівудську зірку.
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13.04.2023 23:00 Відповісти
Та там росіянки залюбки за китайців виходять. Що ви мелите?

Не уподібнютейтесь до московитів, які дуже ******* роздавати зневажливі назви: хохли, чухонці (фіни), чурки (тюркські народи),....

Українці дуже доклались до створення Російської Імперії. Допомагали Москві завойовувати ("освоювати") величезні багаті території (також і Кавказ). Може тоді усе проходило цивілізовано?

Потомки і виселених українців, і українців, які допомагали добровільно, і далі є "начальством" на "освоїних територіях".

Те, що різні народи мають різні традиції (навіть дикі) - сперечатись не буду.

Але чи не Москва зробила деякі регіони жахливо депресивними. Неосвідченість, безробіття, алкоголізм, бандитизм.

Не перекидайте вину одних на інших.
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14.04.2023 14:32 Відповісти
А знаєте чому саме про чукч ходили анекдоти?

То був народ, який виживав у майже непридатних умовах, тому їм було не до Бетхлвена, але вони одні із небагатьох північних народів чинили спротив російській експансії. Потім у них забирали дітей у інтернати і практично знищили народ.
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14.04.2023 14:41 Відповісти
Якщо Бурятський народ має гідність, то повинен сам покарати цих виродків. Вони зганьбили весь народ
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14.04.2023 00:11 Відповісти
Надеюсь, что найдутся такие... Пусть смывают позор, который эти ублюдки обрушили на весь народ...
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14.04.2023 00:26 Відповісти
На жаль, ці виродки не розуміють, що їхній народ так само знищать. Бурятія - колонія росії, а буряти - розхідний матеріал
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14.04.2023 00:15 Відповісти
Когда же до них дойдет?! Они даже не понимают, что их там целенаправленно утилизируют! Обратите внимание, что все эти мобики-чмобики, что из Бурятии, других республик и русских областей - преимущественно деревенские... Таких и отбирают как пушечное мясо, которые не думают, не рефлексируют, с уровнем развития ниже среднего...
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14.04.2023 00:37 Відповісти
Один із найбільш депресивних регіонів. Москва доклалась. А якими є люди, що не мають роботи, освіти,...?
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14.04.2023 14:34 Відповісти
Да, существенное уточнение. Сверила: по уровню жизни в регионах России последние места занимают (10-ка): "... Архангельская и Курганская области, Республики Калмыкия и Алтай, а также Карачаево-Черкесская Респ. В последнюю пятерку рейтинга входят Бурятия, Забайкальский край, Еврейская автономная обл., Республики Ингушетия и Тыва.Общими факторами, влияющими на состав последней десятки, стали невысокий уровень социально-экономического развития, отставание по доходам жителей и высокий уровень безработицы".
Эти выродки как раз из Забайкальского края (бывшая Читинская область). Там дислоцирован Забайкальский военный округ. Так что мужское население по причине низкого уровня жизни и высокой безработицы и идут "освобождать", соблазнившись обещанными 200 К в месяц. Для них это заработок за 2 года. Темнота и безнадега сработали... Надеюсь, на удобрение пошли...

Путлер провинцию всю выгреб. Планы по мобилизации выполняются на несколько%...
Пошли шерстить уже регионы Центральной России. И до Москввы очередь доходит...
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14.04.2023 19:58 Відповісти
Для ЗМІ
донська будапештська червоного прапора ордена червоної зірки бригада, яка входить до складу 36-ої загальновійськової армії східного військового округу РФ. Джерело: https://censor.net/ua/n3411995

РАДЖУ ЗВЯЗАТИ НАЗВУ «будапештська» з фактом ґвалтування жінки і распространити серед іноземних ЗМІ. ЩОБ ТРОШКИ заткнути рота Сиярту и Орбану
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14.04.2023 04:34 Відповісти
Славяне.... Православные... пушкинадостоевскаго начитавшися, dj чайковскаго прослушамши... Таперича отмаливают, рублеву а поклоны бьют, с радонежскаго просют о защите...
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14.04.2023 08:44 Відповісти
Где фамилий этой падали ,или тоже засекретили из гуманности?
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11.12.2023 02:20 Відповісти
 
 