Стали відомі імена військових РФ, які систематично ґвалтували жительку Київщини, погрожуючи зґвалтувати її малолітню доньку. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Військових РФ, яким наприкінці березня цього року слідчими Нацполіції повідомлено про підозру в зґвалтуванні мешканки Київської області, оголошено в розшук.
Як розповіли "Цензор. НЕТ" в Управлінні організації розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту, Головного слідчого управління Нацполіції, маючи повний контроль над містом Бучею, окупанти щодня здійснювали обходи приватних будинків, шукали патріотично налаштованих громадян України, зброю, мародерили.
Під час одного із так званих "обходів", окупанти виявили будинок, в якому проживала місцева мешканка разом зі своєю малолітньою донькою й літньою матір’ю. Погрожуючи зґвалтувати доньку і вбити матір цієї жінки, вони змусили її зайти до гаража, де по черзі зґвалтували її саму.
Й відтоді щодня, починаючи з 18-го по кінець березня 2022 року, воєнні злочинці вчиняли сексуальне насильство над жінкою, так само погрожуючи розправою над її старенькою матір'ю та зґвалтуванням доньки. "Зі слів потерпілої, їх було близько 10 чоловік, – розповів заступник керівника управління Дмитро Шевчук. – Щоразу в миті нелюдського знущання над жінкою військовослужбовці зс РФ тримали біля її тіла зброю, погрожуючи застосувати".
Під час слідства було встановлено підрозділ збройних сил РФ, який перебував на той час у Бучі й військові якого вчиняли ці злочини.
Це була 37 окрема гвардійська мотострілецька донська будапештська червоного прапора ордена червоної зірки бригада, яка входить до складу 36-ої загальновійськової армії східного військового округу РФ.
Підрозділи 36 загальновійськової армії східного ВО входили до складу угрупування військ "восток", яке діяло в західній частині Київської області й виконувало завдання з ізоляції району бойових дій.
У подальшому розпочалась кропітка робота зі встановлення конкретних військових, які входили у вказану бригаду й безпосередньо перебували на той час у Бучі, за результатами якої було ідентифіковано біля півсотні російських військових.
Під час проведення слідчих дій потерпіла впізнала чотирьох злочинців, які безпосередньо систематично жорстоко знущалися з неї.
Слідчим вдалося зібрати неспростовні докази їх причетності до інкримінованого злочину. І за погодженням із Офісом генерального прокурора чотирьом особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України (порушеннях законів та звичаїв війни). Їх оголошено в розшук.
Йдеться зокрема про військовослужбовця Жугдурова Белікта Борисовича, 1988 р.н., уродженця с. Цаган-ола Могойтуйського району Читинської області, Холмурзаєва Кирила Сайдумаровича, 2000 р.н., уродженця с. Обуса Осинського району Іркутської області, який служить санітаром, а також Балданова Баіра Семеновича, 1995 р.н., уродженця с. Догой, Моготуйського району Читинської області – старшого сержанта, навідника оператора, заступника командира бойової машини і гранотометника Раднатарова Олександра Борисовича, 1988 р.н., який народився в с. Середній харлаун Бічарського району республіки Бурятія.
На цю мить на системній основі проводяться заходи з ідентифікації інших військових, які вчиняли сексуальне насильство над потерпілою.
Зі слів Дмитра Шевчука, це не єдиний випадок, коли встановлено російських військовослужбовців, які вчиняли насильство над жінками на окупованих територіях. Досудове розслідування триває ще в низці кримінальних проваджень.
"Ми розуміємо, наскільки важко потерпілим розповідати про такі факти і як важливо їм зберігати конфіденційність, тому хочу наголосити, що в таких ситуаціях ми не лише можемо засекретити інформацію про особу, але й посприяти тому, щоб людина отримала допомогу психолога", – підкреслив він.
Будь ласка, зачекайте...
Українці дуже доклались до створення Російської Імперії. Допомагали Москві завойовувати ("освоювати") величезні багаті території (також і Кавказ). Може тоді усе проходило цивілізовано?
Потомки і виселених українців, і українців, які допомагали добровільно і далі є "начальством" на "освоєних територіях".
Те, що різні народи мають різні традиції (навіть дикі) - сперечатись не буду.
Але чи не Москва зробила деякі регіони жахливо депресивними. Неосвідченість, безробіття, алкоголізм, бандитизм.
Не перекидайте вину одних на інших.
Українці дуже доклались до створення Російської Імперії. Допомагали Москві завойовувати ("освоювати") величезні багаті території (також і Кавказ). Може тоді усе проходило цивілізовано?
Потомки і виселених українців, і українців, які допомагали добровільно і далі є "начальством" на "освоєних територіях".
Те, що різні народи мають різні традиції (навіть дикі) - сперечатись не буду.
Але чи не Москва зробила деякі регіони жахливо депресивними. Неосвідченість, безробіття, алкоголізм, бандитизм.
Не перекидайте вину одних на інших.
Ізнов - самі чурки. Може, треба думати, що не всі чурки однаково погані?
Українці дуже доклались до створення Російської Імперії. Допомагали Москві завойовувати ("освоювати") величезні багаті території (також і Кавказ). Може тоді усе проходило цивілізовано?
Потомки і виселених українців, і українців, які допомагали добровільно, і далі є "начальством" на "освоїних територіях".
Те, що різні народи мають різні традиції (навіть дикі) - сперечатись не буду.
Але чи не Москва зробила деякі регіони жахливо депресивними. Неосвідченість, безробіття, алкоголізм, бандитизм.
Не перекидайте вину одних на інших.
Не уподібнютейтесь до московитів, які дуже ******* роздавати зневажливі назви: хохли, чухонці (фіни), чурки (тюркські народи),....
Українці дуже доклались до створення Російської Імперії. Допомагали Москві завойовувати ("освоювати") величезні багаті території (також і Кавказ). Може тоді усе проходило цивілізовано?
Потомки і виселених українців, і українців, які допомагали добровільно, і далі є "начальством" на "освоїних територіях".
Те, що різні народи мають різні традиції (навіть дикі) - сперечатись не буду.
Але чи не Москва зробила деякі регіони жахливо депресивними. Неосвідченість, безробіття, алкоголізм, бандитизм.
Не перекидайте вину одних на інших.
Українці дуже доклались до створення Російської Імперії. Допомагали Москві завойовувати ("освоювати") величезні багаті території (також і Кавказ). Може тоді усе проходило цивілізовано?
Потомки і виселених українців, і українців, які допомагали добровільно, і далі є "начальством" на "освоєних територіях".
Те, що різні народи мають різні традиції (навіть дикі) - сперечатись не буду.
Але чи не Москва зробила деякі регіони жахливо депресивними. Неосвідченість, безробіття, алкоголізм, бандитизм.
Не перекидайте вину одних на інших.
Чи скажете, мовляв, це не їх провина, їх такими зробили, треба «панять і прастіть»
они все туда отправляются, вместе со своим кровавым кремлёвским паханом, да будет так, аминь!
ho4u nadijatysja, na6i zinku ho4a b ne zavagitnily
А тобі не помститися потрібно, ти просто - така сама тварина.
Українці дуже доклались до створення Російської Імперії. Допомагали Москві завойовувати ("освоювати") величезні багаті території (також і Кавказ). Може тоді усе проходило цивілізовано?
Потомки і виселених українців, і українців, які допомагали добровільно, і далі є "начальством" на "освоїних територіях".
Те, що різні народи мають різні традиції (навіть дикі) - сперечатись не буду.
Але чи не Москва зробила деякі регіони жахливо депресивними. Неосвідченість, безробіття, алкоголізм, бандитизм.
Не перекидайте вину одних на інших.
Про свій пеніс - не видавай бажане за дійсне. Твоя д@упця не кровоточила?
Мдя... Чим пишніша назва тим мерзенніше наповнення. Це в них якийсь фетіш для компенсації вдасного ублюдства.
Українці дуже доклались до створення Російської Імперії. Допомагали Москві завойовувати ("освоювати") величезні багаті території (також і Кавказ). Може тоді усе проходило цивілізовано?
Потомки і виселених українців, і українців, які допомагали добровільно, і далі є "начальством" на "освоєних територіях".
Те, що різні народи мають різні традиції (навіть дикі) - сперечатись не буду.
Але чи не Москва зробила деякі регіони жахливо депресивними. Неосвідченість, безробіття, алкоголізм, бандитизм.
Не перекидайте вину одних на інших.
Українці дуже доклались до створення Російської Імперії. Допомагали Москві завойовувати ("освоювати") величезні багаті території (також і Кавказ). Може тоді усе проходило цивілізовано?
Потомки і виселених українців, і українців, які допомагали добровільно, і далі є "начальством" на "освоєних територіях".
Те, що різні народи мають різні традиції (навіть дикі) - сперечатись не буду.
Але чи не Москва зробила деякі регіони жахливо депресивними. Неосвідченість, безробіття, алкоголізм, бандитизм.
Не перекидайте вину одних на інших.
Українці дуже доклались до створення Російської Імперії. Допомагали Москві завойовувати ("освоювати") величезні багаті території (також і Кавказ). Може тоді усе проходило цивілізовано?
Потомки і виселених українців, і українців, які допомагали добровільно, і далі є "начальством" на "освоєних територіях".
Те, що різні народи мають різні традиції (навіть дикі) - сперечатись не буду.
Але чи не Москва зробила деякі регіони жахливо депресивними. Неосвідченість, безробіття, алкоголізм, бандитизм.
Не перекидайте вину одних на інших.
То це про кого? Оцих бурятів та дагів?
Українці дуже доклались до створення Російської Імперії. Допомагали Москві завойовувати ("освоювати") величезні багаті території (також і Кавказ). Може тоді усе проходило цивілізовано?
Потомки і виселених українців, і українців, які допомагали добровільно, і далі є "начальством" на "освоєних територіях".
Те, що різні народи мають різні традиції (навіть дикі) - сперечатись не буду.
Але чи не Москва зробила деякі регіони жахливо депресивними. Неосвідченість, безробіття, алкоголізм, бандитизм.
Не перекидайте вину одних на інших.
Вы бурят?
Как я рад!
Не уподібнютейтесь до московитів, які дуже ******* роздавати зневажливі назви: хохли, чухонці (фіни), чурки (тюркські народи),....
Українці дуже доклались до створення Російської Імперії. Допомагали Москві завойовувати ("освоювати") величезні багаті території (також і Кавказ). Може тоді усе проходило цивілізовано?
Потомки і виселених українців, і українців, які допомагали добровільно, і далі є "начальством" на "освоїних територіях".
Те, що різні народи мають різні традиції (навіть дикі) - сперечатись не буду.
Але чи не Москва зробила деякі регіони жахливо депресивними. Неосвідченість, безробіття, алкоголізм, бандитизм.
Не перекидайте вину одних на інших.
Не уподібнютейтесь до московитів, які дуже ******* роздавати зневажливі назви: хохли, чухонці (фіни), чурки (тюркські народи),....
Українці дуже доклались до створення Російської Імперії. Допомагали Москві завойовувати ("освоювати") величезні багаті території (також і Кавказ). Може тоді усе проходило цивілізовано?
Потомки і виселених українців, і українців, які допомагали добровільно, і далі є "начальством" на "освоїних територіях".
Те, що різні народи мають різні традиції (навіть дикі) - сперечатись не буду.
Але чи не Москва зробила деякі регіони жахливо депресивними. Неосвідченість, безробіття, алкоголізм, бандитизм.
Не перекидайте вину одних на інших.
То був народ, який виживав у майже непридатних умовах, тому їм було не до Бетхлвена, але вони одні із небагатьох північних народів чинили спротив російській експансії. Потім у них забирали дітей у інтернати і практично знищили народ.
Эти выродки как раз из Забайкальского края (бывшая Читинская область). Там дислоцирован Забайкальский военный округ. Так что мужское население по причине низкого уровня жизни и высокой безработицы и идут "освобождать", соблазнившись обещанными 200 К в месяц. Для них это заработок за 2 года. Темнота и безнадега сработали... Надеюсь, на удобрение пошли...
Путлер провинцию всю выгреб. Планы по мобилизации выполняются на несколько%...
Пошли шерстить уже регионы Центральной России. И до Москввы очередь доходит...
донська будапештська червоного прапора ордена червоної зірки бригада, яка входить до складу 36-ої загальновійськової армії східного військового округу РФ. Джерело: https://censor.net/ua/n3411995
РАДЖУ ЗВЯЗАТИ НАЗВУ «будапештська» з фактом ґвалтування жінки і распространити серед іноземних ЗМІ. ЩОБ ТРОШКИ заткнути рота Сиярту и Орбану