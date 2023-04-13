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Деякі країни ЄС роблять ту саму помилку щодо Китаю, яку вони раніше зробили щодо Росії, - Моравецький

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

макрон,сі,цзіньпін

Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що шкодує через недалекоглядний підхід лідерів низки країн ЄС до Китаю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Вони недалекоглядно дивляться в бік Китаю, щоб продавати європейські продукти з величезними "геополітичними витратами", збільшуючи нашу залежність від Китаю, а не зменшуючи її", - сказав Моравецький, виступаючи у Вашингтоні.

"Деякі європейські країни намагаються зробити ту саму помилку щодо Китаю, яку вони раніше зробили щодо Росії", - зазначив він.

Моравецький зазначив, що "не можна сьогодні й завтра захищати Україну, кажучи при цьому, що Тайвань - це не наша справа".

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Польський прем'єр також розкритикував заяви Макрона про необхідність "європейської автономії".

"Європейська автономність звучить шикарно, чи не так? Але це означає, що ми зміщуємо центр європейської гравітації в бік Китаю і розриваємо відносини зі США. Я не дуже розумію терміну "стратегічна автономність", якщо "де факто" вона означає - стріляти собі самому в коліно", - зазначив Моравецький.

Також читайте: Південна Корея не постачає артснаряди Україні через побоювання агресивної реакції Китаю та РФ, - Моравецький

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+14
слова справжнього європейського лідера, а не мілкого пенсійного недореформатора
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13.04.2023 20:55
+4
Вони не можуть змиритись що звичного для них світу більше не існує
Ніякого лібералізму щодо ворогів відтепер. Але як це зробити, якщо всередині повно їхніх представників, а корінне населення думками далеко від викликів часу.
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13.04.2023 20:57
+3
Китай начнет войну (большую войну), остальное не важно!
Исходя из этого нужно очень серьезно готовится и все нынешние реверансы с сторону узурпатора Си лягут потом позором в истории Европы и личной биографии политиков (как на Даладье или Чемберлена в свое время)!
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13.04.2023 21:18
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слова справжнього європейського лідера, а не мілкого пенсійного недореформатора
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13.04.2023 20:55 Відповісти
Вони не можуть змиритись що звичного для них світу більше не існує
Ніякого лібералізму щодо ворогів відтепер. Але як це зробити, якщо всередині повно їхніх представників, а корінне населення думками далеко від викликів часу.
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13.04.2023 20:57 Відповісти
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13.04.2023 20:58 Відповісти
Нас погубит коррупция(Берия).
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13.04.2023 21:07 Відповісти
ваш Берия оказался прав...!
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13.04.2023 21:16 Відповісти
А все до того і йде.
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13.04.2023 21:12 Відповісти
Китай начнет войну (большую войну), остальное не важно!
Исходя из этого нужно очень серьезно готовится и все нынешние реверансы с сторону узурпатора Си лягут потом позором в истории Европы и личной биографии политиков (как на Даладье или Чемберлена в свое время)!
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13.04.2023 21:18 Відповісти
Не той тепер Париж, Сена річка не та. Французи більше не беруть Бастілію. Французи вишукують кому б вигідніше продатись.
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13.04.2023 21:46 Відповісти
своє "славне" шампанське ті дегенерати звироднілі в Московію погодились продавати як "ігрістає віно", бо тільки на болотах "справжнє шампанське" виробляється
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14.04.2023 02:09 Відповісти
Надо очищать Европу от полезных идиотов и продажных политиков которых там навалом.
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13.04.2023 21:58 Відповісти
Моравецький цілком правий: то інший світ, який сприймає добре ставлення як слабкість.
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14.04.2023 02:27 Відповісти
 
 