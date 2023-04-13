Деякі країни ЄС роблять ту саму помилку щодо Китаю, яку вони раніше зробили щодо Росії, - Моравецький
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що шкодує через недалекоглядний підхід лідерів низки країн ЄС до Китаю.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Вони недалекоглядно дивляться в бік Китаю, щоб продавати європейські продукти з величезними "геополітичними витратами", збільшуючи нашу залежність від Китаю, а не зменшуючи її", - сказав Моравецький, виступаючи у Вашингтоні.
"Деякі європейські країни намагаються зробити ту саму помилку щодо Китаю, яку вони раніше зробили щодо Росії", - зазначив він.
Моравецький зазначив, що "не можна сьогодні й завтра захищати Україну, кажучи при цьому, що Тайвань - це не наша справа".
Польський прем'єр також розкритикував заяви Макрона про необхідність "європейської автономії".
"Європейська автономність звучить шикарно, чи не так? Але це означає, що ми зміщуємо центр європейської гравітації в бік Китаю і розриваємо відносини зі США. Я не дуже розумію терміну "стратегічна автономність", якщо "де факто" вона означає - стріляти собі самому в коліно", - зазначив Моравецький.
Будь ласка, зачекайте...
Ніякого лібералізму щодо ворогів відтепер. Але як це зробити, якщо всередині повно їхніх представників, а корінне населення думками далеко від викликів часу.
Исходя из этого нужно очень серьезно готовится и все нынешние реверансы с сторону узурпатора Си лягут потом позором в истории Европы и личной биографии политиков (как на Даладье или Чемберлена в свое время)!