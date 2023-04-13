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Резніков про зустріч із заступником генсека НАТО: "Проговорили цікаві речі щодо підготовки України до саміту у Вільнюсі"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Міністр оборони України Олексій Резніков обговорив із заступником генсека НАТО Мірчою Джоане "деякі цікаві речі" щодо підготовки України до саміту у Вільнюсі.
Про це Резніков повідомив на полях Першої Чорноморської безпекової конференції у Бухаресті, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".
"Ми також проговорили деякі цікаві речі щодо підготовки України до саміту у Вільнюсі, який ми чекаємо. Накидали план роботи і домовилися, що наступна моя зустріч з паном Єнсом Столтенбергом (генсеком НАТО. – Ред.) відбудеться буквально незабаром на полях "Рамштайну", – прокоментував Резніков зустріч у Бухаресті Джоане.
Топ коментарі
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Накидали план роботи і домовилися Джерело: https://censor.net/ua/n3412003
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