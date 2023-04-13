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членство в НАТО (1409) Резніков (1386) Джоане Мірча (25)

Резніков про зустріч із заступником генсека НАТО: "Проговорили цікаві речі щодо підготовки України до саміту у Вільнюсі"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков обговорив із заступником генсека НАТО Мірчою Джоане "деякі цікаві речі" щодо підготовки України до саміту у Вільнюсі.

Про це Резніков повідомив на полях Першої Чорноморської безпекової конференції у Бухаресті, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Ми також проговорили деякі цікаві речі щодо підготовки України до саміту у Вільнюсі, який ми чекаємо. Накидали план роботи і домовилися, що наступна моя зустріч з паном Єнсом Столтенбергом (генсеком НАТО. – Ред.) відбудеться буквально незабаром на полях "Рамштайну", – прокоментував Резніков зустріч у Бухаресті Джоане.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НАТО виступає за довгостроковий план набуття членства для України
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Топ коментарі
+4
Цікаві речі це яйця?
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13.04.2023 21:02
+4
Ага, оно надомолявся...

НАТО виступає за довгостроковий план набуття членства для України
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13.04.2023 21:05
+3
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13.04.2023 21:30
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Накидали план роботи і домовилися Джерело: https://censor.net/ua/n3412003
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13.04.2023 21:02 Відповісти
Цікаві речі це яйця?
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13.04.2023 21:02 Відповісти
Цікаві, потужно абрвалллл
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13.04.2023 21:10 Відповісти
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13.04.2023 21:29 Відповісти
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13.04.2023 21:30 Відповісти
дерьмак вже все доклав плешивому
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13.04.2023 21:03 Відповісти
а що там доповідати? В черговий раз пообіцяли в НАТО прийняти коли війну виграемо.
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13.04.2023 21:16 Відповісти
цікаві речі -якщо вкрасти яйця і продати в европу за евро...
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13.04.2023 21:05 Відповісти
по 17 євро за десяток яєць...В НАТО....
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13.04.2023 21:08 Відповісти
4000%..мда..у Джека Лондона був персонаж, що віз на клондайк яйця....і не довіз, дуже схоже
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13.04.2023 21:32 Відповісти
Ага, оно надомолявся...

НАТО виступає за довгостроковий план набуття членства для України
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13.04.2023 21:05 Відповісти
Чергова брехня від ''зелених'' для підтримки рейтингів боневтіка! Різникофф, не напружуй собі коки , тобі вже мало хто вірить!
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13.04.2023 21:09 Відповісти
когда нельзя сказать или просто нечего - появляются ну очень цікаві речі. Ну о-о-очень цікаві
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13.04.2023 21:12 Відповісти
Чергова порція Зе хуцпи.
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13.04.2023 21:13 Відповісти
Ох і чума!
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13.04.2023 21:14 Відповісти
Ну не скаже ж Рєзніков, що йому мізки винесли якоюсь боротьбою з корупцією, прозорістю закупівель, невідворотністю покрань, свободою слова, незалежністю гілок влади...

Це заява для зєлєбобіків, бо потім можна буде сказати "вони обіцяли, але передумали, а ми білі та пухнасті". Саме для тих, хто, чомусь, слово "політичний" в словосполученні "військово-політичний блок" намагаються не помічати.
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13.04.2023 21:17 Відповісти
Закрийте вже рота цьому фабержеголовому молодожону! Від нього вже нудить.
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13.04.2023 21:26 Відповісти
беспринципный... и жаль, что не офицер... офицер бы от позора за яйцо по 17 грн за штуку и ялоки по 51 грн за кг уже давно бы застрелился... а этот завхоз только лыбится, как янелохмнеужесорокпять...
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14.04.2023 06:34 Відповісти
це лисе чмо нам мрії та надії продає
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14.04.2023 11:09 Відповісти
 
 